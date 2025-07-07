Две смерти чиновников Минтранса в один день: замначальника «Росавтодора» Корнейчук упал замертво после самоубийства Старовойта
В Минтрансе произошла еще одна трагедия: скончался заместитель начальника отдела земельного фонда Андрей Корнейчук. 42-летний чиновник скоропостижно умер во время рабочего совещания. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Замначальника отдела «Росавтодора» Корнейчук умер на совещанииПо информации SHOT, Корнейчук встал и внезапно упал на пол — прибывшие медики констатировали смерть от сердечного приступа. Предварительной причиной смерти мужчины считается остановка сердца, что могло произойти на фоне новостей об отставке Старовойта. Заместитель начальника отдела земельного фонда упал без сознания прямо на совещании.
Экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой после отставки: подробности, как его смерть связана с реформой в Курске
Отставка Старовойта и самоубийствоСтаровойт покончил с собой на парковке у парка имени Малевича, расположенном всего в 15 минутах езды от его дома в Одинцовском городском округе. Тело было найдено личной охраной, которая прибыла на служебном «аурусе» с мигалкой на ту самую парковку, где произошла трагедия. По информации SHOT, экс-министру грозило до 20 лет лишения свободы по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). На Романа Старовойта показания дал экс-глава Курской области Смирнов, который ранее занимал пост его заместителя и был арестован за мошенничество на сумму 1 миллиард рублей при строительстве защитных сооружений в регионе.
Последний раз Старовойт видел своих близких два дня назад — в минувшую субботу он посетил дочь на соревнованиях. У него две дочери: младшая учится в школе и играет на флейте, старшая окончила московскую экономическую, занималась игрой на фортепиано и посещала художественную школу.