Депутат убил жену на глазах у троих детей из-за ревности к мужчине, с которым она ни разу не встречалась
В тихом поселке Локомотивный под Карталами произошла трагедия, потрясшая всю страну. 21 августа 2019 года депутат и главный врач местной больницы Азат Зарипов застрелил свою 32-летнюю жену Елену на глазах у троих детей. Это преступление стало кульминацией семейного конфликта, в котором переплелись ревность, финансовые проблемы и личные обиды. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Идеальная семья Зариповых
Азат Зарипов, 50-летний депутат Локомотивного городского округа и главный врач местной больницы, считался уважаемым человеком в поселке. Его 32-летняя супруга Елена работала бухгалтером в школе искусств, ранее баллотировалась в депутаты и активно участвовала в общественной жизни. Внешне их семья выглядела образцовой: трое детей (сын от первого брака Елены и двое общих), собственный дом, стабильный доход. Однако за этим фасадом скрывались глубокие проблемы.
Знакомство пары произошло, когда Елена работала в больнице, где Азат занимал должность главврача. Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, их брак сначала казался счастливым. Со временем Елена, чувствуя себя ограниченной в роли жены и матери, стала искать самореализации. Переломный момент наступил, когда Елена увлеклась трейдингом через сомнительную платформу, теряя значительные суммы семейных денег. Одновременно она стала активнее общаться в соцсетях, что вызывало патологическую ревность у мужа, пережившего измену в первом браке. После поездки в Турцию в 2018 году, где Азат обнаружил переписку жены с аниматором, их отношения окончательно дали трещину.
Роковая ночь
Последний день жизни Елены начался 20 августа. Тогда Азат приехал к родителям жены и рассказал о намерении женщины уехать с детьми к «трейдеру из Новосибирска». Отец Елены позвонил дочери, но та лишь подтвердила намерение развестись и резко оборвала разговор. Вечером, нарушив 11-летнее воздержание, Зарипов выпил несколько бутылок пива в гараже друга и около 3 часов ночи вошел в квартиру с ружьем «Сайга». Жена встретила супруга грубой бранью и оскорблениями. В состоянии аффекта Азат произвел два выстрела: первый ранил Елену в ногу, второй, попавший в плечо и повредивший важные сосуды, оказался смертельным.
Кровавая расправа над Еленой произошла на глазах проснувшихся от скандала родителей троих несовершеннолетних детей. Старший 11-летний сын, понимая, что у отца в руках оружие, пытался остановить его, крича: «Папа, не надо!», в то время как младшие дочери (3 и 7 лет) стали безмолвными свидетелями смерти матери. После убийства Азат проверил пульс жены, затем позвонил теще со словами «Я убил Лену» и покинул дом, оставив детей с остывающим трупом матери. После содеянного он хотел покончить и со своей жизнью неподалеку у реки, но не смог собраться силами для самоубийства.
Расследование и приговор
Когда на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, они позвонили Зарипову, и он сразу признал вину, назвав мотивом ревность. На суде он заявил:
«Я готов понести любое наказание… Во всем раскаиваюсь».
Суд, состоявшийся 29 июля 2020 года, признал Зарипова виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы. Интересно, что мать погибшей не стала требовать максимального наказания для зятя. Расследование показало, что загадочный «Антон из Новосибирска», с которым переписывалась Елена, никогда не встречался с ней лично, а их общение носило платонический характер.
Эта трагедия оставила глубокий след в поселке Локомотивный. Дети остались на попечении бабушки и дедушки, а жители, знавшие Зарипова как «врача от Бога», долго не могли поверить в случившееся. История семьи Зариповых стала страшным примером того, как ревность, алкоголь и неумение контролировать эмоции могут разрушить даже самую крепкую, на первый взгляд, семью.