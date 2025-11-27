Парень 13-летней петербурженки, убившей мать, сделал неожиданное заявление
Парень 13-летней петербурженки, признавшейся в убийстве матери, опроверг ряд сведений о произошедшем.
В беседе с «NEWS.ru» молодой человек уточнил, что его подруга учится в седьмом классе, а не в пятом, как ранее сообщали некоторые издания.
«Хватит уже переть чушь, она не уходила из дома за день. Ушла за недели две, а писала она мне каждый день», — пояснил юноша.Кроме того, парень назвал ложью информацию о том, что школьница смоделировала убийство в игре Roblox. Причину конфликтов между девочкой и её матерью молодой человек назвать не смог. Он отметил, что познакомился с подругой через своего младшего двоюродного брата и они общались в одной компании. На вопрос, продолжит ли он общение с девушкой, молодой человек ответил утвердительно.
Причиной хладнокровного убийства, предположительно, стала гиперопека матери.