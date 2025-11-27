Парень 13-летней петербурженки, убившей мать, сделал неожиданное заявление

27 ноября 2025, 15:10

Фото: Istock/Studia72

Парень 13-летней петербурженки, признавшейся в убийстве матери, опроверг ряд сведений о произошедшем.





В беседе с «NEWS.ru» молодой человек уточнил, что его подруга учится в седьмом классе, а не в пятом, как ранее сообщали некоторые издания.

«Хватит уже переть чушь, она не уходила из дома за день. Ушла за недели две, а писала она мне каждый день», — пояснил юноша.