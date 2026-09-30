«Думали, не выживем»: борт FlyDubai экстренно посадили в Саудовской Аравии. Что произошло между пилотами рейса Дубай — Тель-Авив?
Самолёт FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. СМИ и пассажиры сообщают о конфликте в кабине экипажа, резком снижении лайнера и возможном нападении с ножом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Самолёт подал сигнал о захвате и резко снизилсяBoeing 737 авиакомпании FlyDubai выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. На борту находились 180 пассажиров. Около ста человек являлись гражданами Израиля. В ходе полёта борт передал код, который используют при попытке захвата воздушного судна. Затем экипаж сменил сигнал транспондера на общий код чрезвычайной ситуации. Лайнер резко потерял высоту. По одним сведениям, он снизился с 15 тысяч до 5 тысяч футов. Другие источники утверждают, что самолёт начал снижение с 30 тысяч футов и опустился до 15 тысяч. Перед границей Иордании Boeing повернул на юг. Некоторое время он не отображался на сервисах отслеживания и не выходил на связь. Позднее самолёт вновь появился на радарах.
Самолет Flydubai на пути в Израиль подал сигнал о захвате
Самолет FlyDubai экстренно сел в городе ТабукСамолёт приземлился в саудовском городе Табук. Пилоты связались с представителями Саудовской Аравии до посадки. Авиакомпания FlyDubai подтвердила факт инцидента. После приземления сотрудников экипажа вывели из самолёта. Местные власти задержали пилотов. Пассажиры ждут резервный рейс для продолжения пути в Тель-Авив.
Драка и кровь у кабиныПассажиры рейса заявили, что услышали крики из района кабины пилотов. По их словам, в салоне началась паника, люди испугались за свои жизни. Некоторые очевидцы утверждают, что заметили кровь рядом с кабиной. Они заявили, что один пилот якобы пытался ударить другого ножом. Пострадавшему члену экипажа, как сообщают пассажиры, оказали первую медицинскую помощь. Часть источников утверждает, что в конфликт вмешались пассажиры и бортпроводники. По этой версии, они обезвредили нападавшего и помогли сохранить управление самолётом.
«Думали, не выживем», — отметила одна из пассажирок.
Версии о причинах конфликта расходятсяИзраильский Channel 12 сообщил, что в экипаже находились российский и украинский пилоты. По версии канала, конфликт произошёл между ними прямо во время полёта. Другие сообщения называют нападавшим второго пилота из Украины. Ряд источников утверждает, что он напал на капитана с ножом и попытался направить самолёт к крушению. Позднее израильское издание Walla представило иную версию. По его данным, пилоты — араб и индиец.
Возможную связь происшествия с палестинским конфликтом СМИ называют одной из версий, однако мотивы пилота пока не установили. Официальных сведений о гражданстве членов экипажа, причине конфликта и обстоятельствах резкого снижения в представленных материалах нет.