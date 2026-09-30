30 сентября 2026, 12:59

Фото: iStock/aapsky

Самолёт FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. СМИ и пассажиры сообщают о конфликте в кабине экипажа, резком снижении лайнера и возможном нападении с ножом. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Самолёт подал сигнал о захвате и резко снизился Самолет FlyDubai экстренно сел в городе Табук Драка и кровь у кабины Версии о причинах конфликта расходятся

Самолёт подал сигнал о захвате и резко снизился

Самолет Flydubai на пути в Израиль подал сигнал о захвате

Самолет FlyDubai экстренно сел в городе Табук

Драка и кровь у кабины

«Думали, не выживем», — отметила одна из пассажирок.

Версии о причинах конфликта расходятся