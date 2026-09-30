Достижения.рф

Мужчина погиб из-за вспыхнувшего самоката

В Петербурге самокат загорелся в квартире, мужчина сгорел заживо
Фото: iStock/wirot pathi

В Санкт-Петербурге аккумулятор электросамоката вспыхнул в квартире с людьми. Об этом информирует Telegram-канал Mash на Мойке.



Согласно информации источника, двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров полностью выгорела и превратилась в руины. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 30 пожарных. Следственный комитет Санкт-Петербурга уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По данным канала, аккумулятор электросамоката загорелся в квартире на улице Комсомола. В результате происшествия один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Москве у курьера взорвался самокат. Инцидент произошел на 3-й Хорошевской улице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0