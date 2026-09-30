Мужчина погиб из-за вспыхнувшего самоката
В Санкт-Петербурге аккумулятор электросамоката вспыхнул в квартире с людьми. Об этом информирует Telegram-канал Mash на Мойке.
Согласно информации источника, двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров полностью выгорела и превратилась в руины. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 30 пожарных. Следственный комитет Санкт-Петербурга уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.
По данным канала, аккумулятор электросамоката загорелся в квартире на улице Комсомола. В результате происшествия один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы.
Ранее сообщалось, что в Москве у курьера взорвался самокат. Инцидент произошел на 3-й Хорошевской улице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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