Ему помогал сам Жириновский: как народный любимец «омский Мимино» превратился в жестокого убийцу и почему за него заступались тысячи россиян?
Несколько лет Илья Сафронов (имена изменены) был для жителей одного из сёл Азовского района Омской области человеком, который всегда мог выручить и прийти на помощь. После отмены автобусных рейсов он начал бесплатно возить односельчан в город. За это водителя прозвали «омским Мимино», а история о бескорыстном перевозчике вышла далеко за пределы района. Сафронову даже звонил известный российский политик Владимир Жириновский. Но через несколько лет народный любимец оказался фигурантом уголовного дела об убийстве своего знакомого. Подробнее — в материале «Радио 1».
Почему Сафронов стал возить односельчан бесплатноВсё началось вовсе не с уголовного дела, а с проблем с общественным транспортом. Сафронов арендовал микроавтобус «Газель», который его супруге Марине Сафроновой требовался для работы небольшой пекарни в Омске. Изначально Илья использовал машину для доставки сотрудниц предприятия.
Однако вскоре мужчина начал бесплатно подвозить и других жителей села. Причиной стали отменённые автобусные рейсы. В населённом пункте прекратили работу оба маршрута, а коммерческие перевозчики не хотели отправлять машины ради двух-трёх пассажиров. В результате людям стало сложно добираться до города по делам, в больницы и другим необходимым местам.
По словам самого Сафронова, такая ситуация продолжалась около полугода. Однажды девятилетний сын водителя Михаил предложил отцу подвозить людей бесплатно. Мальчик считал, что пассажиры будут радоваться такой помощи. Идея прижилась.
Постепенно бесплатные поездки стали регулярными. Местная администрация даже начала выдавать нуждающимся специальные талоны, подтверждавшие право воспользоваться услугами Сафронова бесплатно. Не оставался в стороне и местный священник. Он отправлял с водителем пожилых прихожанок, которым нужно было попасть к врачам или привести в порядок могилы родственников.
Так обычная поездка на работу постепенно превратилась для Сафронова в своеобразную общественную миссию. Одна из местных жительниц, Лидия Миронова, рассказывала, что однажды почувствовала себя плохо. Фельдшер оформил женщине направление в городскую больницу и посоветовал воспользоваться именно машиной Ильи.
Подобных историй становилось всё больше. О водителе начали рассказывать журналисты, а прозвище «омский Мимино» закрепилось за ним окончательно.
Народная популярность обернулась конфликтомИзвестность принесла Сафронову не только благодарность пассажиров. Коммерческие перевозчики были недовольны тем, что мужчина бесплатно возил людей. Они считали, что он отнимает у них клиентов. Вскоре, по словам Сафронова, в его адрес начали звучать угрозы. Мужчина рассказывал, что ему обещали расправу и поджог дома. Он опасался не только за себя, но и за жену с детьми.
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Однако прекращать поездки Сафронов не собирался. Параллельно у него возникли проблемы с контролирующими органами. Проверка показала, что в «Газели» нет тахографа, а сам водитель не имел необходимой лицензии. Сумма штрафов превысила 150 тысяч рублей.
Один из судебных процессов Сафронов проиграл. Неожиданно история получила федеральный масштаб.
Как «омскому Мимино» помог известный политикВ какой-то момент Сафронову позвонил Владимир Жириновский. Политик посоветовал ему обратиться к своему помощнику. После этого водитель смог найти московского адвоката. Юрист помог оспорить один из штрафов.
Но вскоре возникла новая проблема: семья лишилась арендованной «Газели». При этом договор аренды продолжал действовать. По словам Сафронова, внятного объяснения произошедшему он не получил. Для семьи это стало серьёзным ударом. Из-за увеличившихся расходов на доставку продукции пекарня Марины Сафроновой оказалась на грани закрытия.
Тем временем история бесплатного водителя уже вышла за пределы региона. О Сафронове рассказывали федеральные телеканалы и писали крупные издания. Казалось, история «омского Мимино» складывается вокруг человека, который просто решил помочь односельчанам. Но 10 июля 2019 года его жизнь изменилась уже совсем по другой причине.
Убийство владельца «Газели»Утром 10 июля автомобилисты заметили на трассе микроавтобус. Внутри находился мужчина с огнестрельным ранением. 50-летний водитель сидел за рулём и не подавал признаков жизни. Погибшим оказался Сергей Чернов — человек, у которого Сафронов арендовал ту самую «Газель», благодаря которой получил известность.
Следователи установили, что стрелявший находился рядом с Черновым. Однако первоначально определить личность преступника только по баллистическим данным не удалось. Тем не менее вскоре внимание правоохранителей и местных жителей сосредоточилось на Сафронове.
У него уже была судимость. Кроме того, в селе ходили слухи о том, что между его молодой женой Мариной и Сергеем Черновым была романтическая связь. Сам Сафронов отрицал причастность к убийству. После задержания мужчина обратился к своим подписчикам в социальной сети. Он заявил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют, и попросил людей поддержать его.
И поддержку он получил. На платформе для размещения петиций в защиту «омского Мимино» собрали более 230 тысяч подписей. Однако следствие продолжало искать доказательства.
Оружие обнаружили во время обыскаОдной из важнейших находок стал тайник в доме Сафронова. Правоохранители обнаружили там укороченный ствол охотничьего ружья. Следствие установило, что убийство Чернова совершили именно из такого оружия. После этого версия Сафронова о полной непричастности к преступлению оказалась под сомнением.
Следователи провели проверку подозреваемого на полиграфе. Специалисты пришли к выводу, что мужчина отвечает на вопросы неискренне. Мужчину заключили под стражу. Позже, как рассказывала официальный представитель регионального следственного управления, следователю удалось найти психологический подход к подозреваемому.
В присутствии адвоката Сафронов признался в убийстве. По версии следствия, преступление не было спонтанным. Мужчина заранее готовился к расправе и самостоятельно изготовил оружие.
Что произошло в машинеСледствие связало убийство с ревностью. Сафронов подозревал Марину в отношениях с Сергеем Черновым и решил устранить предполагаемого соперника. Несколько дней мужчина испытывал самодельный обрез. Затем он договорился с Черновым о поездке в город.
Утром Сафронов сел в его машину на пассажирское сиденье. При нём находился свёрток с оружием. Во время движения мужчина достал обрез и выстрелил в водителя с близкого расстояния. Позднее во время следственного эксперимента Сафронов продемонстрировал правоохранителям обстоятельства преступления. Он показал, как изготовил оружие и каким образом совершил убийство.
Но признание оказалось недолгим. Вскоре Сафронов отказался от своих показаний и вновь заявил, что не имеет отношения к смерти Чернова. До конца расследования мужчина продолжал настаивать на своей невиновности.
Почему экспертиза не сразу дала ответ о его состоянииВ рамках расследования Сафронову назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу. Однако специалисты не смогли определить степень его вменяемости. Мужчина отказывался отвечать на вопросы экспертов, поэтому обследование не дало необходимого результата.
После этого Сафронова направили на стационарное психиатрическое обследование. Следователи тем временем продолжили работу над доказательствами. Помимо признательных показаний, от которых мужчина позднее отказался, у следствия были вещественные доказательства и свидетельские показания.
Какие доказательства легли в основу приговора9 марта 2021 года Азовский районный суд огласил решение по делу. Суд признал Илью Сафронова виновным в убийстве и назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 110 тысяч рублей. Вдове погибшего Сафронов должен был выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.
Прокурор заявил, что следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. В числе важных доказательств оказалось оружие. Во время обыска на территории домовладения Сафронова нашли спиленный ствол ружья и углошлифовальную машину. Следствие предположило, что с их помощью мужчина изготовил самодельный обрез.
В тайнике также находилась одежда Сафронова. Эксперты обнаружили на ткани следы, принадлежавшие погибшему. Кроме того, следователи установили свидетелей, которые утром в день убийства видели Сафронова и Чернова вместе. Мужчины выехали из села на машине.
В совокупности эти доказательства позволили суду признать Сафронова виновным. До убийства уже было нападение из-за ревности. Во время расследования следователи выяснили, что история с предполагаемой изменой для Сафронова была не первой.
Много лет назад мужчина заподозрил в неверности свою первую жену. Когда Сафронов узнал, что у неё якобы появился любовник, он напал на предполагаемого соперника с ножом. Потерпевший остался жив, но получил тяжёлые травмы.
Сафронова тогда осудили за причинение тяжкого вреда здоровью. В случае с Сергеем Черновым последствия оказались необратимыми. На этот раз подозрения в измене привели к убийству. История «омского Мимино», которого ещё недавно знали как бесплатного водителя, готового отвезти односельчан в больницу или по другим важным делам, завершилась уголовным приговором.
Когда-то Сафронов стал героем федеральных публикаций, получил поддержку жителей и даже помощь известного политика. После задержания тысячи людей публично выступили в его защиту.
Однако следствие представило суду другую часть его биографии: прежнюю судимость за нападение на предполагаемого соперника, конфликт на почве ревности, изготовление самодельного оружия и убийство Сергея Чернова. 9 марта 2021 года суд приговорил Илью Сафронова к 12 годам колонии строгого режима.