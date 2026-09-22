22 сентября 2026, 17:44

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

Несколько лет Илья Сафронов (имена изменены) был для жителей одного из сёл Азовского района Омской области человеком, который всегда мог выручить и прийти на помощь. После отмены автобусных рейсов он начал бесплатно возить односельчан в город. За это водителя прозвали «омским Мимино», а история о бескорыстном перевозчике вышла далеко за пределы района. Сафронову даже звонил известный российский политик Владимир Жириновский. Но через несколько лет народный любимец оказался фигурантом уголовного дела об убийстве своего знакомого. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Почему Сафронов стал возить односельчан бесплатно Народная популярность обернулась конфликтом Как «омскому Мимино» помог известный политик Убийство владельца «Газели» Оружие обнаружили во время обыска Что произошло в машине Почему экспертиза не сразу дала ответ о его состоянии Какие доказательства легли в основу приговора

Почему Сафронов стал возить односельчан бесплатно

Фото: iStock / MaxKolmeto

Народная популярность обернулась конфликтом

«Роды дома в унитаз»: Россиянку осудили за убийство новорожденного сына

Как «омскому Мимино» помог известный политик

Фото: iStock / Chainarong Prasertthai

Убийство владельца «Газели»

Оружие обнаружили во время обыска

Фото: iStock / DedMityay

Что произошло в машине

Почему экспертиза не сразу дала ответ о его состоянии

Фото: iStock / kostsov

Какие доказательства легли в основу приговора