18 августа 2026, 18:08

Фото: iStock / Arturo Calderon

31 июля 2007 года в Туле произошло жестокое преступление, которое стало одним из самых резонансных в новейшей истории города. Сергей Крылов (все имена изменены) за несколько часов расправился с тремя близкими людьми — своей 26-летней женой Мариной, двухлетней дочерью Аней и 50-летней матерью Светланой. Причиной трагедии стали деньги: мужчина проиграл в игровых автоматах все средства, набрал кредитов и пришел к бывшей семье за помощью. Получив отказ, он взял металлическую трубу и начал убивать. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Как Сергей Крылов оказался в долговой яме Не к кому больше обратиться Как Сергей Крылов убил жену и двухлетнюю дочь «Я убил Марину, и Аню тоже убил!» Задержание и первые признания Сергея Крылова Сестра Сергея Крылова требовала для него смертной казни Приговор за убийство жены, дочери и матери

Как Сергей Крылов оказался в долговой яме

Фото: iStock / Arturo Calderon

Не к кому больше обратиться

В Елабуге мужчина убил бывшую девушку в цветочном магазине и покончил с собой

«Тебя уже тут позабыли давно, убирайся. У своей женщины деньги проси», — ответила она.

Как Сергей Крылов убил жену и двухлетнюю дочь

Фото: iStock / Artem_Furman

«Я убил Марину, и Аню тоже убил!»

«Я убил Марину, и Аню тоже убил!», — признался Сергей.

Задержание и первые признания Сергея Крылова

«В расследовании было много нарушений. На меня давили!» — заявлял Крылов.

Фото: iStock / FOTOKITA

Сестра Сергея Крылова требовала для него смертной казни

«Если брата приговорили к смертной казни, я бы настаивала на ней. Он теперь для меня никто. Представляете, этот человек улыбался на судебных экспериментах. В письмах из тюрьмы он даже не упоминал о матери, о Марине и дочке… Зато просил приносить ему одежду, еду. Просил прощения. Я его ненавижу и никогда не прощу», — сказала она.

Приговор за убийство жены, дочери и матери