Игроман убил двухлетнюю дочь, жену и мать: как примерный рабочий из Тулы погряз в долгах и жестоко расправился с собственной семьей?
31 июля 2007 года в Туле произошло жестокое преступление, которое стало одним из самых резонансных в новейшей истории города. Сергей Крылов (все имена изменены) за несколько часов расправился с тремя близкими людьми — своей 26-летней женой Мариной, двухлетней дочерью Аней и 50-летней матерью Светланой. Причиной трагедии стали деньги: мужчина проиграл в игровых автоматах все средства, набрал кредитов и пришел к бывшей семье за помощью. Получив отказ, он взял металлическую трубу и начал убивать. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как Сергей Крылов оказался в долговой ямеСергей Крылов не всегда вел себя как человек, способный на тройное убийство. Раньше он работал на крупном промышленном предприятии и считался обычным, добропорядочным гражданином. Однако постепенно его жизнь изменила зависимость от азартных игр. В середине 2000-х годов игровые автоматы были широко распространены в российских городах, и Крылов оказался среди тех, кто не смог остановиться.
Обычной зарплаты рабочего не хватало одновременно на игру и выплаты по долгам. Тогда Сергей начал оформлять кредиты в нескольких банках. Он надеялся вернуть проигранные деньги и рассчитаться с кредиторами, но ситуация становилась только хуже.
Долги росли, а вместе с ними увеличивались проценты. Денег на погашение кредитов не оставалось. Мать Сергея видела, куда уходят деньги сына, и перестала материально его поддерживать. Жена Марина также не одобряла его пристрастие к азартным играм.
В какой-то момент семья решила прекратить отношения с мужчиной, который лишь усугублял финансовые проблемы. Марина указала мужу на дверь. Крылов ушел к другой женщине, однако долги и кредиты никуда не исчезли.
К лету 2007 года ситуация стала критической. Кредиторы требовали вернуть деньги, проценты продолжали расти, а платить было нечем. Мужчине неоткуда было взять деньги. Единственным человеком, у которого он еще мог попытаться попросить финансовую помощь, оставалась бывшая жена. Именно поэтому 31 июля Сергей отправился в квартиру, где раньше жил вместе с семьей.
Не к кому больше обратитьсяТрагедия произошла среди бела дня. В квартире находились 26-летняя Марина и ее двухлетняя дочь Аня. Мать Николая, 50-летняя Светлана, в это время была на работе. К тому моменту Крылов уже больше полутора лет не жил с семьей. Он поселился у другой женщины, однако официально разводиться с Мариной не хотел.
В Елабуге мужчина убил бывшую девушку в цветочном магазине и покончил с собой
Он пришел в квартиру, где когда-то жил вместе с Мариной и дочерью, и начал просить денег, заявив, что ему не к кому больше обратиться. Однако Марина не собиралась ему помогать: женщина не хотела снова втягиваться в его проблемы.
«Тебя уже тут позабыли давно, убирайся. У своей женщины деньги проси», — ответила она.Эти слова окончательно вывели Сергея из себя. Поняв, что финансовой поддержки ему не видать, он опустил голову и направился к выходу. Но покидать дом насовсем он не собирался.
Выйдя в подъезд, мужчина заметил металлическую трубу. Он поднял ее, некоторое время сидел и обдумывал происходящее, а затем решил вернуться в квартиру.
Как Сергей Крылов убил жену и двухлетнюю дочьДверь квартиры оказалась незапертой. Марина, очевидно, не ожидала, что муж вернется. К этому моменту женщина уже легла на диван и задремала после домашних дел. Сергей воспользовался тем, что жена не ожидала нападения, и несколько раз ударил ее металлической трубой по голове.
Марина погибла сразу, не успев позвать на помощь. После этого Крылов прошел в комнату, где находилась его двухлетняя дочь Аня. Ребенок также стал жертвой отца.
После расправы над семьей мужчина вышел из квартиры. Но на этом его преступление не закончилось. Вечером Сергей вернулся в тот же дом. Он собирался дождаться возвращения матери Светланы Кузнецовой. Мужчина заранее приготовил металлическую трубу и спрятался за входной дверью. Он ждал мать, понимая, что она скоро вернется с работы.
«Я убил Марину, и Аню тоже убил!»Когда Светлана пришла домой, она увидела сына. Сергей стоял с трубой в руках, но сразу не напал на нее. Мать оставалась для него человеком, которого он уважал и которого когда-то воспринимал как авторитет. Светлана начала спрашивать сына, почему он находится здесь и что произошло.
«Я убил Марину, и Аню тоже убил!», — признался Сергей.Для Светланы эти слова стали шоком. Однако осознать услышанное женщина не успела. Крылов набросился на нее с той же металлической трубой, а уже через несколько мгновений 50-летняя Светлана умерла на пороге собственной квартиры.
После этого Сергей начал собирать ценности, которые нашел в доме. Он забрал все, что счел пригодным, включая игрушки своей маленькой дочери.
Задержание и первые признания Сергея КрыловаУже на следующий день милиция начала расследование и задержала Крылова. На первых допросах он признался в убийствах и подробно рассказывал следователям о произошедшем. Однако по мере приближения суда позиция Сергея изменилась. Он начал отрицать свою вину и утверждать, что следствие якобы нарушало закон.
«В расследовании было много нарушений. На меня давили!» — заявлял Крылов.На последнем судебном заседании присутствовали его сестра с мужем, любовница Сергея и мать его девушки. Сам Крылов вел себя достаточно свободно, хотя старался не смотреть в сторону родственников.
Когда присяжные вынесли обвинительный вердикт, Сергей не согласился с решением. В последнем слове он усмехнулся и заявил, что вообще не знает, кто мог убить его семью. Однако суд и присяжные не приняли новую версию мужчины. Следствие собрало доказательства его вины, а одним из важных элементов стали собственные признания Сергея, которые он дал сразу после задержания.
Сестра Сергея Крылова требовала для него смертной казниРодная сестра Сергея, присутствовавшая на судебном процессе, также не сомневалась в его виновности. После гибели матери, Марины и маленькой Ани она испытывала к брату только ненависть и презрение.
«Если брата приговорили к смертной казни, я бы настаивала на ней. Он теперь для меня никто. Представляете, этот человек улыбался на судебных экспериментах. В письмах из тюрьмы он даже не упоминал о матери, о Марине и дочке… Зато просил приносить ему одежду, еду. Просил прощения. Я его ненавижу и никогда не прощу», — сказала она.
Приговор за убийство жены, дочери и материТульский областной суд рассмотрел материалы дела и учел решение присяжных заседателей. Сергей Крылов получил пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Суд признал его виновным в убийстве трех человек — матери, жены и двухлетней дочери.
Помимо уголовного наказания, суд рассмотрел гражданские иски родственников погибших. Сестра Сергея и другие родственники потребовали лишить его права наследовать имущество, которое осталось после смерти матери, жены и дочери. Суд удовлетворил эти требования.