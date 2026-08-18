Подросток прыгнул в реку с бетонных плит в Кузбассе и погиб
В Кузбассе несовершеннолетний прыгнул в реку Томь с бетонных плит и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Междуреченска Кемеровской области.
По данным «Сiбдепо», трагедия случилась на глазах у множества очевидцев, которые рассказали, что молодой человек нырнул в воду и пропал. Люди быстро вызвали спасателей. Однако они обнаружили тело подростка ниже по течению реки.
«Медики констатировали смерть до прибытия скорой помощи», — пояснили в мэрии.
Предполагается, что мальчик ударился головой о камни. Следователи выяснили, что берег не является безопасным для отдыха. Туда подросток отправился без разрешения родителей. Сейчас выясняются все подробности происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.