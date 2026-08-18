Подросток прыгнул в реку с бетонных плит в Кузбассе и погиб

18 августа 2026, 16:32

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Кузбассе несовершеннолетний прыгнул в реку Томь с бетонных плит и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Междуреченска Кемеровской области.





По данным «Сiбдепо», трагедия случилась на глазах у множества очевидцев, которые рассказали, что молодой человек нырнул в воду и пропал. Люди быстро вызвали спасателей. Однако они обнаружили тело подростка ниже по течению реки.





«Медики констатировали смерть до прибытия скорой помощи», — пояснили в мэрии.