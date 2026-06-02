Достижения.рф

Мать ненадолго ушла по делам, а дома остался знакомый подросток: страшная история двух сестер из Пермского края. Что известно?

Фото: iStock/SPmemory

В деревне Пермского края 3 ноября 2013 года произошло убийство, о котором потом говорила вся страна. Погибли две маленькие сестры. Люди, которые первыми прибежали к дому, не могли прийти в себя от увиденного. Подробности этой трагедии — в материале «Радио 1».



Переезд в новое жилье

В тот день семья готовилась к переезду в новую квартиру. Отец ушел в город, чтобы договориться с рабочими по отоплению. Мать осталась дома с двумя дочками. Позже женщине тоже понадобилось ненадолго отлучиться по делам. Она собиралась в город всего на час. За детьми мать попросила присмотреть знакомого подростка, который жил по соседству. Когда за ней пришла подруга, юноша уже находился в доме и играл на компьютере. Женщина спокойно оставила дочерей под его присмотром. Она знала этого парня с раннего детства и не ждала беды. Однако у подростка уже были проблемы с законом. Незадолго до этого он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Несмотря на это, мать все же доверила ему детей.

Фото: iStock/AlexRaths

Погоня за убийцей

Первым домой вернулся отец. По словам соседей, дверь оказалась заперта изнутри. Мужчина долго стучал и пытался попасть в квартиру. В какой-то момент дверь открылась, и из дома выбежал подросток. Отец сразу зашел внутрь. Там он увидел тела детей. Следом пришла мать. Трагедия потрясла семью и всех, кто оказался рядом. Люди, прибежавшие на помощь, не скрывали слез. У дома быстро собрались жители всей деревни. Когда на место прибыли полицейские, отца с трудом удержали от расправы. Он кричал, плакал и пытался броситься на поиски нападавшего. Мать находилась в шоковом состоянии. Она почти не реагировала на происходящее. Местные мужчины сразу начали искать беглеца. Многие говорили, что в случае встречи могли устроить самосуд. Сам подозреваемый тем временем попытался скрыться. Он побежал через лес в сторону города. Через несколько часов его нашли и задержали полицейские возле автовокзала.

Почему мать оставила детей с уголовником?

Этот вопрос журналисты задавали родителям и соседям. После трагедии близкие не хотели говорить ни со знакомыми, ни с прессой. За семью вступились местные жители. Они уверяли, что никто не ожидал такого от подростка, которого здесь знали с детства. По словам сельчан, юноша рос у бабушки и с ранних лет промышлял мелкими кражами. Он часто попадал в неприятности, но при этом казался тихим и неприметным. После случившегося соседи с горечью говорили, что родители доверились не тому человеку. При этом местные власти называли эту семью самой обычной. Оба родителя работали, в поле зрения полиции не попадали и на профилактическом учете не состояли. По словам окружающих, дети всегда выглядели ухоженными, а дома не было признаков неблагополучия.

Изнасилование, двойное убийство и свадьба, ставшая последним праздником: жуткая история из Татарстана. Что известно?
Изнасилование, двойное убийство и свадьба, ставшая последним праздником: жуткая история из Татарстана. Что известно?

Что известно о семье?

Директор строительной фирмы назвал отца девочек безупречным работником и человеком с «золотыми руками». По его словам, в пьянках тот замечен не был. По словам окружающих, семья считалась образцовой для деревни. Соседи говорили, что мужчина много работал и лишь иногда выпивал по праздникам. О маме местные жители отзывались как о спокойной женщине, которая совсем не пила.

Суд и приговор

Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего фигуранта. На первых допросах он говорил, что ничего не помнит. По его словам, в тот момент был пьян и не понимал, что делает. Позже подросток изменил показания. Он сообщил, что его разозлило шумное поведение детей. После этого, по версии следствия, он решил расправиться с ними. Стражи порядка также выяснили, что незадолго до трагедии он жестоко избил 13-летнего мальчика. Суд рассмотрел дело в мае 2014 года. Несовершеннолетнего признали виновным в убийстве двух малолетних. Убийцу отправили в воспитательную колонию на 9 лет и 8 месяцев.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0