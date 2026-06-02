Мать ненадолго ушла по делам, а дома остался знакомый подросток: страшная история двух сестер из Пермского края. Что известно?
В деревне Пермского края 3 ноября 2013 года произошло убийство, о котором потом говорила вся страна. Погибли две маленькие сестры. Люди, которые первыми прибежали к дому, не могли прийти в себя от увиденного. Подробности этой трагедии — в материале «Радио 1».
Переезд в новое жильеВ тот день семья готовилась к переезду в новую квартиру. Отец ушел в город, чтобы договориться с рабочими по отоплению. Мать осталась дома с двумя дочками. Позже женщине тоже понадобилось ненадолго отлучиться по делам. Она собиралась в город всего на час. За детьми мать попросила присмотреть знакомого подростка, который жил по соседству. Когда за ней пришла подруга, юноша уже находился в доме и играл на компьютере. Женщина спокойно оставила дочерей под его присмотром. Она знала этого парня с раннего детства и не ждала беды. Однако у подростка уже были проблемы с законом. Незадолго до этого он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. Несмотря на это, мать все же доверила ему детей.
Погоня за убийцейПервым домой вернулся отец. По словам соседей, дверь оказалась заперта изнутри. Мужчина долго стучал и пытался попасть в квартиру. В какой-то момент дверь открылась, и из дома выбежал подросток. Отец сразу зашел внутрь. Там он увидел тела детей. Следом пришла мать. Трагедия потрясла семью и всех, кто оказался рядом. Люди, прибежавшие на помощь, не скрывали слез. У дома быстро собрались жители всей деревни. Когда на место прибыли полицейские, отца с трудом удержали от расправы. Он кричал, плакал и пытался броситься на поиски нападавшего. Мать находилась в шоковом состоянии. Она почти не реагировала на происходящее. Местные мужчины сразу начали искать беглеца. Многие говорили, что в случае встречи могли устроить самосуд. Сам подозреваемый тем временем попытался скрыться. Он побежал через лес в сторону города. Через несколько часов его нашли и задержали полицейские возле автовокзала.
Почему мать оставила детей с уголовником?Этот вопрос журналисты задавали родителям и соседям. После трагедии близкие не хотели говорить ни со знакомыми, ни с прессой. За семью вступились местные жители. Они уверяли, что никто не ожидал такого от подростка, которого здесь знали с детства. По словам сельчан, юноша рос у бабушки и с ранних лет промышлял мелкими кражами. Он часто попадал в неприятности, но при этом казался тихим и неприметным. После случившегося соседи с горечью говорили, что родители доверились не тому человеку. При этом местные власти называли эту семью самой обычной. Оба родителя работали, в поле зрения полиции не попадали и на профилактическом учете не состояли. По словам окружающих, дети всегда выглядели ухоженными, а дома не было признаков неблагополучия.
