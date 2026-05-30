Изнасилование, двойное убийство и свадьба, ставшая последним праздником: жуткая история из Татарстана. Что известно?
Алсу и Тимур познакомились ещё в школе и сразу понравились друг другу. Вскоре между ними начались отношения. На долю совсем юной пары выпали серьёзные испытания. Им пришлось пройти через трудные времена и не раз поддержать друг друга. Не каждый способен сохранить любовь не только в радости, но и в беде. Эти события сделали их союз только крепче. 20 января 2022 года Алсу и Тимур сыграли свадьбу. О том, через какие испытания пришлось пройти паре, подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Случилось страшноеСвадьба получилась яркой и шумной. Гостей ждали банкет, подарки и теплые поздравления. Невеста в белоснежном платье сияла от счастья. Жених с нежностью смотрел на любимую и всю церемонию не отпускал её руку. Близкие верили, что однажды Алсу и Тимур покажут снимки с этого дня своим детям, а потом будут пересматривать их в старости, вспоминая долгую и счастливую жизнь. После торжества молодожёны начали готовиться к долгожданному путешествию. Медовый месяц они хотели провести там, где царят тишина и красота природы. Но жизнь распорядилась иначе. Всего через три дня после свадьбы произошло то, чего не ожидал никто.
Страшная болезньАлсу Сабашникова родилась 4 января 2001 года в маленьком селе Мелекес Тукаевского района Татарстана. Она росла в полной и благополучной семье. Родители много работали, но всегда находили время для дочери. Они окружали её заботой, любовью и вниманием.
С ранних лет она была спокойным, добрым и рассудительным ребёнком. Если кому-то требовалась помощь, девочка никогда не оставалась в стороне. При этом Алсу больше ценила внутренние качества человека, чем внешность. Школьные годы она провела как старательная и ответственная ученица. Училась в основном на четвёрки и пятёрки. С одноклассниками легко находила общий язык. Учителя отзывались о ней только хорошо.
С седьмого класса у неё появилась мечта. Она хотела получить экономическое образование. Алсу начала интересоваться этой сферой всерьёз. Смотрела экономические новости, приносила домой книги и старалась сама разобраться в теме. Тогда она верила, что в будущем получит диплом, найдёт хорошую работу и станет настоящим профессионалом. Но этим планам не суждено было сбыться.
В подростковом возрасте Алсу тяжело заболела. В больнице врачи поставили ей страшный диагноз — острая почечная недостаточность. Из-за болезни она перестала ходить в школу. Её мучили слабость, одышка и сильные отёки. Даже короткая прогулка требовала огромных усилий. С каждым месяцем состояние девушки становилось хуже. Вскоре стало ясно: спасти её могла только пересадка почки.
Новая бедаПосле консультации в московской клинике мать Алсу сразу решила отдать дочери почку, и летом 2017 года врачи провели пересадку. Операция прошла успешно, самочувствие девушки постепенно улучшалось, она восстановилась и продолжила учёбу дома. Всё это время рядом с ней оставался Тимур, который поддерживал Алсу в самые тяжёлые месяцы. К выпуску в 2018 году они уже несколько лет были вместе: молодой человек был старше её на четыре года, тоже вырос в Мелекесе, а хотя учились они в одной школе, по-настоящему сблизились уже после болезни девушки. Знакомые вспоминали Тимура как спокойного, доброжелательного парня, увлекавшегося танцами. Их история вызывала у окружающих уважение, потому что юноша не отвернулся, когда его любимая столкнулась с тяжёлым диагнозом, а прошёл вместе с ней через лечение, операцию и долгую реабилитацию. Казалось, что самое страшное осталось позади, однако вскоре беда пришла уже в семью Тимура: его мать узнала, что у неё рак последней стадии.
Счастливый семейный смехШансов спасти мать Тимура почти не оставалось. Она до конца цеплялась за жизнь, надеялась на чудо и мужественно терпела боль. Но в 2017 году её не стало. Тогда Алсу взяла на себя самое важное — быть рядом и помочь любимому пережить утрату. Вскоре парень окончил школу и ушёл служить на флот. Армия пришлась ему по душе: на корабле он быстро нашёл общий язык и с командирами, и с товарищами. После возвращения молодые решили начать совместную жизнь. Тимур позвал Алсу в родной дом, который так и не успела достроить его семья после смерти матери. Чтобы обеспечить их будущее, он работал каменщиком, а вечерами сам поднимал стены и приводил жильё в порядок. Он спешил закончить стройку, потому что мечтал об одном — чтобы под этой крышей однажды зазвучал счастливый семейный смех.
Мастер маникюраАлсу мечтала выучиться на экономиста, но ради Тимура выбрала другой путь. Она быстро освоила маникюр и открыла маленький кабинет дома, чтобы как можно скорее приносить доход. Очень скоро к ней потянулись клиентки: одни жили по соседству, другие приезжали даже из других городов. Их жизнь шла тихо и светло. Окружающие видели настоящую любовь: Тимур смотрел на Алсу с нежностью, а она отвечала ему тем же. Они всюду были вместе, держались за руки и берегли свой хрупкий, но очень тёплый мир.
«У нас крохотное село. Если на одном конце Мелекеса ребёнок заплачет, на другом об этом будут уже все знать. Будь у них нелады в семье, кто-нибудь прознал бы об этом!» — поведала пожилая жительница деревни.
Когда в селе узнали о скорой свадьбе Тимура и Алсу, люди искренне порадовались за них. Осенью 2021 года влюблённые заключили никах — по мусульманской традиции это особый и очень важный шаг для пары. Торжество с родными и угощением сыграли 20 января 2022 года, поздравить молодых приехали многие близкие. На следующий день часть гостей уехала, а тёплый семейный вечер продолжился в доме Тимура. 22 января родители молодожёнов тоже отправились домой, и рядом с Алсу и Тимуром осталась только 18-летняя Сабрина, двоюродная сестра невесты, с которой у девушки никогда не было душевной близости.
Страшное убийствоВечером 22 января 2023 года к Тимуру заехал знакомый. Они недолго посидели дома, а потом хозяин вышел проводить гостя. Дальше случилось то, что до сих пор трудно принять и объяснить. По данным следствия, после этой встречи Тимур вернулся один. Это зафиксировали камеры у дома. Он дождался, когда Алсу и её 18-летняя сестра Сабрина разошлись по комнатам и уснули. Ночью в семье произошла трагедия. Сначала погибла жена, затем — её младшая сестра. Через полчаса молодой человек открыл сейф отца. Он сложил в дорожную сумку оружие и патроны, сел в машину и уехал в сторону Набережных Челнов. Но и на этом его странные поступки не закончились. Добравшись до города, Тимур нашёл объявление массажистки и договорился о встрече. После сеанса между ними вспыхнул конфликт. Девушка потребовала оплату, однако он ответил грубо и быстро ушёл. Утром она пришла в полицию и написала заявление. По её словам, мужчина принудил её к близости. Затем Тимур снова выехал на трассу М7 в сторону Казани. Он проехал ещё несколько десятков километров, остановился на обочине и свёл счёты с жизнью.
Тимура нашли утром 23 января. Спустя несколько часов полицейские обнаружили тела его жены Алсу и её родственницы Сабрины. Эта новость потрясла всех, кто знал семью. Люди отказывались верить, что молодой мужчина мог пойти на такое. Одна из знакомых семьи вспоминает Алсу с болью в голосе. По её словам, девушка всегда говорила о муже только хорошее. В её глазах, рассказывает собеседница, горела настоящая любовь. Тимура окружающие считали спокойным, внимательным и отзывчивым человеком. Он не пил, не курил, охотно помогал близким и производил впечатление надёжного мужа.
Наркоман и алкоголикРодные и близкие друзья Тимура отвергли слухи о его зависимости от алкоголя и наркотиков. Они напомнили, что эксперты нашли в его крови лишь ничтожное количество спиртного. По их словам, такая доза сопоставима с одним бокалом вина. Тем временем появилась и другая версия. Некоторые знакомые заговорили о том, что у Алсу мог быть тайный поклонник и отношения с ним. Через четыре дня после смерти сына его отец сам вышел на связь с журналистами. Мужчина говорил с болью и отчаянием. Он заявил, что не верит в вину Тимура и считает случившееся подставой.
«Это сделал не мой сын, а кто-то другой. Его просто подставили. Я общался с людьми, и они сказали, что в машине Тимура и рядом с ней не нашли следов, которые указывали бы на то, что он покончил с собой именно там. С Алсу и Сабриной, говорят, такая же история. Мой сын не мог пойти на такое. Это не он», — сказал отец.
Следственный комитет почти сразу опроверг эти слова. Правоохранители подчеркнули, что экспертиза не могла завершиться за такой короткий срок. Кроме того, камеры видеонаблюдения на соседнем участке показали: в момент трагедии в доме находились только трое — Тимур, Алсу и Сабрина. Следователи также сообщили, что на орудиях убийства нашли только отпечатки Тимура. Мать погибшей Алсу Сабашниковой попросила похоронить дочь рядом с Тимуром.