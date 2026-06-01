Школьник играл на заброшке с друзьями и получил пощечину

01 июня 2026, 12:55

Мужчина дал пощечину и угрожал школьнику на заброшке в Свердловской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Полевском Свердловской области полиция проводит проверку по факту конфликта между взрослым мужчиной и 13-летним школьником. Инцидент произошел на территории заброшенного здания на улице Челюскинцев, где подросток играл с друзьями.





Как сообщает портал Е1.ru, мужчина отвесил ребенку пощечину и угрожал ему. Россиянин заявил, что школьник якобы сломал одну из стен в здании. Агрессор также позвонил матери учащегося, представившись владельцем строения. По словам женщины, когда она прибежала на место, сын был в истерике и не мог ничего внятно объяснить.





«Мой ребенок в истерике, ничего толком сказать не мог. Двое мужчин начали давить на меня, повышать голос. Один сказал, что он хозяин здания, второй — что он какой-то главный в полиции, и им вообще ничего не будет. Начали говорить, что мой ребенок сломал стену из блоков и что я должна им деньги. Я отказалась, после чего последовали слова: «Мы подадим в суд», — рассказала жительница Полевского.