Mercedes, шубу и сумку подарил, а 20 млн забрала сама: Избиение депутата Жигарева и скандал на почве возврата подарков
В июле 2018 года Москва стала ареной громкого светско-криминального скандала, в центре которого оказался депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев. Инцидент, начавшийся как бытовая драма из-за возврата дорогих подарков, быстро перерос в уголовное дело с участием элитных адвокатов, обвинениями в краже и обнародованием пикантных подробностей из жизни политической элиты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Драка на парковке
Вечером 8 июля 2018 года на улице Полины Осипенко в Москве произошел инцидент, который активно освещался в СМИ. Неизвестный мужчина вытащил депутата Жигарева из его автомобиля Mercedes и нанес ему несколько ударов, в том числе ногами, после чего скрылся с места происшествия на общественном транспорте. Депутат обратился в полицию, где составил фоторобот нападавшего.
Как выяснилось позже, конфликт произошел на почве личных отношений между Жигаревым и его бывшей возлюбленной, Ольгой Синтюрёвой. Поводом для встречи, во время которой произошло нападение, стала попытка депутата вернуть подарки, сделанные им в отношениях с моделью. Депутат требовал вернуть автомобиль Mercedes, шубу и сумку.
Фотомодель с двойной жизнью
Ольга Синтюрёва родилась в 1994 году в Казани. С 2012 по 2016 год она училась в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова в Москве. Публично она позиционировала себя как фотомодель, работавшая с брендами O'STIN, CHIK, ODRI, участвовавшая в показах A LA RUSSE и рекламных кампаниях Московского ювелирного завода.
Однако, по данным СМИ, её модельная карьера была тесно переплетена с деятельностью в сфере эскорт-услуг. Сообщалось, что она сотрудничала с международными эскорт-агентствами, а на полтора года перебиралась в ОАЭ, где «обслуживала местных шейхов» в качестве участницы гарема. В некоторых источниках её называли «эскорт-моделью» и даже утверждали, что в соответствующих кругах она была известна под прозвищем «Бензоколонка».
Страстный роман
Сергей Жигарев, женатый отец троих детей, познакомился с Ольгой Синтюрёвой осенью 2017 года. По данным СМИ, депутат, будучи состоятельным человеком, «заваливал её невероятно дорогими подарками». Однако летом 2018 года их отношения закончились, и девушка исчезла из жизни депутата.
Причиной расставания, по некоторым данным, стало то, что Жигарев узнал о настоящем роде занятий Синтюрёвой.
После расставания депутат потребовал вернуть подарки, среди которых упоминались автомобиль Mercedes, шуба и сумка. Эта просьба и спровоцировала конфликт. По информации РЕН ТВ, Синтюрёва ушла от депутата к другому мужчине — 24-летнему Тимуру, который и оказался нападавшим. Видео с камер наблюдения, опубликованное РЕН ТВ, показало, как мужчина в белой майке вытаскивает Жигарева из автомобиля, с силой отталкивает его, после чего депутат падает на землю. Нападавший затем начинает избивать лежачего кулаками и ногами.
Уголовное дело и его последствия
Инцидент привел к возбуждению двух уголовных дел, в которых Жигарев фигурировал как потерпевший: о нанесении побоев и о краже в особо крупном размере. По версии следствия, Синтюрёва и её новый возлюбленный Тимур могли быть причастны к краже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из личного сейфа депутата в отеле «Марриотт». Камеры наблюдения якобы зафиксировали на месте преступления двоих злоумышленников — мужчину и женщину, внешне похожих на подозреваемых. Примечательно, что деньги народный избранник первоначально пытался вернуть сам, не обращаясь в полицию, что может указывать на нежелание публичной огласки.
Для защиты Синтюрёвой был нанят один из самых дорогих адвокатов России — Александр Гофштейн, известный защитой таких клиентов, как олигарх Зиявутдин Магомедов и вор в законе Шакро Молодой. Адвокату удалось добиться для Синтюрёвой и ее подельника наказания в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Вопрос о том, откуда у «простой фотомодели» средства на услуги такого дорогого адвоката, активно обсуждался в соцсетях и СМИ, но ответ так и не был найден. В феврале 2019 года появилась информация, что Синтюрёва сама подала судебный иск против женщины, которая распространяла слухи о её работе в сфере эскорт-услуг, требуя миллион рублей компенсации и публичного опровержения.
Итоги и последствия скандала
История с избиением депутата Жигарева и последующий скандал имели несколько важных последствий. Репутационный ущерб для всех участников. Депутат-семьянин был публично разоблачен как изменявший супруге с женщиной, связанной с эскорт-услугами. Стоит отметить, что Синтюрева не признавала вину в краже. Она утверждала, что проникла в сейф с целью забрать флешку с интимным видео, которое Жигарев использовал для шантажа.
Во время процесса возник вопрос о происхождении похищенных средств. Жигарев заявил, что деньги принадлежали его знакомому Александру Краюшкину, а не ему лично. Это вызвало общественный резонанс, так как официальные доходы депутата не позволяли иметь такие суммы.