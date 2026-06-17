17 июня 2026, 04:18

Фото: istockphoto / udra

11 апреля 2010 года в Сызрани произошло жестокое преступление, которое потрясло жителей города. Жертвой убийц стала 18-летняя Олеся Коротун. Злоумышленники вывезли девушку за пределы города, задушили в автомобиле, а затем попытались скрыть следы преступления, забросав тело землей в лесном массиве. Тело Олеси обнаружили лишь спустя две недели. На останки случайно наткнулись отдыхающие. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Что стало причиной убийства «Дочь знает мать только по фотографиям» Предчувствие трагедии Следствие и результаты экспертизы Какой приговор получили Алексей Хайлов и Светлана Филимонова «Никто из них не попросил прощения»

Что стало причиной убийства

Фото: istockphoto / SbytovaMN

«Дочь знает мать только по фотографиям»

Фото: istockphoto / Kseniia Kapris

«Она знает маму только по фотографии. Вслед каждой темноволосой женщине она тянет ручки и кричит: "Мама"», — расказывала позже Ольга Михайловна.

«Дочка была желанная, самая любимая, я в ней души не чаяла. После школы она поступила в училище на повара, встретила парня, родила от него. Они часто ссорились, расходились. Но дочку любили оба. Кто знает, не случись этой беды, может, помирились бы…», — говорила она.

Предчувствие трагедии

Фото: istockphoto / Aroma photography

Закапывал заживо, заставлял ходить голыми и насиловал девочек, приковав цепями. Маньяк считает, что «больше не опасен». Что известно?

«Утром 11 апреля я позвонила дочке на мобильный. Номер не отвечал. И хотя сердце уже ныло, я старалась думать, что она спит или батарейка села. В обед меня начало трясти, физически», — рассказывала женщина.

«Мы обзвонили все больницы и морги. Я написала заявление в милицию. Через две недели мне сообщили о страшной находке», — вспоминала Ольга Михайловна.

Фото: istockphoto / Synthetic-Exposition

Следствие и результаты экспертизы

«Я видела результаты экспертизы. У Олеси нашли смертельную дозу алкоголя. И это через две недели после гибели», — говорила женщина.

Какой приговор получили Алексей Хайлов и Светлана Филимонова

Фото: istockphoto / Rawf8

«Я не буду обжаловать приговор. Я устала ездить из Ульяновской области. Приходится просить людей, чтобы посидели с внучкой. За это время ребенок два раза болел, надо хотя бы ее пожалеть», — объясняла она.

«Никто из них не попросил прощения»