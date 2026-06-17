Напоили и задушили ради десяти тысяч рублей: в Сызрани жестоко убили 18-летнюю мать, подробности трагедии
11 апреля 2010 года в Сызрани произошло жестокое преступление, которое потрясло жителей города. Жертвой убийц стала 18-летняя Олеся Коротун. Злоумышленники вывезли девушку за пределы города, задушили в автомобиле, а затем попытались скрыть следы преступления, забросав тело землей в лесном массиве. Тело Олеси обнаружили лишь спустя две недели. На останки случайно наткнулись отдыхающие. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Подробнее — в материале «Радио 1».
Что стало причиной убийстваВ ночь на 11 апреля Алексей Хайлов и Светлана Филимонова встретились с Олесей в одном из городских кафе. Все участники вечера входили в общий круг знакомых. В компании также находился мужчина по имени Евгений — супруг подруги Олеси.
После закрытия заведения Хайлов предложил развезти знакомых по домам на своем автомобиле. Когда машина подъехала к дому Евгения, мужчина вышел вместе с Олесей. Однако их появление вызвало недовольство его супруги. Женщина устроила скандал, во время которого досталось и молодой девушке. Расстроенная Олеся расплакалась и поспешила уйти.
Она вызвала такси и пошла по дороге, продолжая плакать. В этот момент рядом остановился автомобиль. Из салона девушку окликнули знакомые голоса. За рулем находился Алексей Хайлов, рядом сидела Светлана Филимонова. Они предложили Олесе поехать к ним в гости.
В квартире хозяева продолжили застолье и угощали девушку алкоголем. Как позже установили следователи, именно там у пары возник замысел убийства. Еще во время отдыха в кафе Хайлов и Филимонова обратили внимание на золотые украшения Олеси. Драгоценности настолько заинтересовали их, что они решили завладеть ими любой ценой.
Когда все изрядно выпили, Хайлов и Филимонова предложили отвезти девушку домой к маленькой дочери. Олеся плохо ориентировалась в городе и не заподозрила опасности. Однако вместо нужного адреса автомобиль направился в противоположную сторону — к безлюдному пустырю за городом. По дороге девушка уснула на заднем сиденье.
Добравшись до уединенного места, преступники начали снимать с нее золотые украшения. В какой-то момент Олеся проснулась и попыталась сопротивляться. После этого злоумышленники приняли решение избавиться от свидетельницы. Шансов на спасение ей уже не оставили: ее задушили ремнем. Общая стоимость похищенного золота составляла около 10 тысяч рублей.
«Дочь знает мать только по фотографиям»Мать погибшей девушки, Ольга Коротун, проживала в Ульяновской области. От Сызрани ее отделял примерно час пути на электричке. Олеся снимала квартиру в Самарской области из-за работы. Такой вариант был удобен, поскольку рядом с ней постоянно находилась двухлетняя дочь.
Несмотря на юный возраст, девушка уже воспитывала ребенка. После трагедии маленькая девочка осталась жить с бабушкой.
«Она знает маму только по фотографии. Вслед каждой темноволосой женщине она тянет ручки и кричит: "Мама"», — расказывала позже Ольга Михайловна.Женщина также рассказала, что родила дочь в 37 лет. Помимо Олеси, она воспитывала еще троих сыновей.
«Дочка была желанная, самая любимая, я в ней души не чаяла. После школы она поступила в училище на повара, встретила парня, родила от него. Они часто ссорились, расходились. Но дочку любили оба. Кто знает, не случись этой беды, может, помирились бы…», — говорила она.
Предчувствие трагедииПо словам Ольги Коротун, тревожное ощущение появилось у нее примерно за месяц до гибели дочери. Женщина вспоминала, что однажды по телевизору показывали детективный фильм. В одном из эпизодов зрителям показали убитую девушку, лежавшую лицом вниз среди листвы.
Ольга Михайловна поделилась, что этот кадр остался у нее в памяти яркой картинкой. Она пыталась забыть его и не накручивать себя, однако у нее не получалось: эпизод то и дело возвращался в ее мысли.
Позже, когда следователи показали матери фотографии с места обнаружения тела Олеси, женщина испытала настоящий шок. По ее словам, увиденная картина практически полностью повторяла сцену из фильма. Совпадали поза погибшей, темная одежда и даже листья.
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Кроме того, в день исчезновения дочери Ольга Михайловна вновь почувствовала необъяснимую тревогу.
«Утром 11 апреля я позвонила дочке на мобильный. Номер не отвечал. И хотя сердце уже ныло, я старалась думать, что она спит или батарейка села. В обед меня начало трясти, физически», — рассказывала женщина.К вечеру она решила лично отправиться в Сызрань. Тревожилась и подруга Олеси, у которой временно находилась ее дочка. Девушка обещала забрать ребенка через несколько часов, однако прошли уже сутки, а от нее не было никаких известий. Такое поведение совершенно не соответствовало характеру Олеси.
«Мы обзвонили все больницы и морги. Я написала заявление в милицию. Через две недели мне сообщили о страшной находке», — вспоминала Ольга Михайловна.
Следствие и результаты экспертизыМать погибшей опасалась, что преступникам удастся избежать наказания, так как у нее были на это основания, а именно — результаты судебно-медицинской экспертизы.
«Я видела результаты экспертизы. У Олеси нашли смертельную дозу алкоголя. И это через две недели после гибели», — говорила женщина.Такое обстоятельство действительно могло осложнить расследование и вызвать дополнительные вопросы. Однако следствие установило важный факт: перед убийством девушку поили алкоголем именно Алексей Хайлов и Светлана Филимонова. После этого они вместе совершили убийство.
Какой приговор получили Алексей Хайлов и Светлана ФилимоноваСудебный процесс завершился в июне 2011 года. Алексея Хайлова признали виновным и приговорили к 16 годам лишения свободы. Светлана Филимонова получила 12 лет колонии. Оба осужденных отправились отбывать наказание в исправительные учреждения.
Ольга Коротун считала назначенное наказание недостаточно суровым, однако от обжалования приговора отказалась.
«Я не буду обжаловать приговор. Я устала ездить из Ульяновской области. Приходится просить людей, чтобы посидели с внучкой. За это время ребенок два раза болел, надо хотя бы ее пожалеть», — объясняла она.На ее плечах полностью лежала забота о маленькой Снежане, которая продолжала искать маму среди незнакомых темноволосых женщин.
«Никто из них не попросил прощения»По словам Ольги Михайловны, во время оглашения приговора осужденные не продемонстрировали раскаяния. По словам матери погибшей, Хайлов выслушал решение суда молча, в то время как Филимонова сразу же стала выяснять порядок обжалования приговора.
Ни Алексей Хайлов, ни Светлана Филимонова так и не попросили прощения у семьи Олеси. После завершения процесса Ольга Коротун покинула зал суда с тяжелым чувством несправедливости.
Также она отметила, что убийцы вели себя очень нагло и добавила, что умолять они будут только тех, кто в силах сократить им срок заключения.