Россиянин несколько лет развращал малолетнюю падчерицу и получил срок
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе вынес приговор мужчине, который несколько лет развращал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
По данным следствия, местный житель на протяжении более четырех лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет и восьми месяцев колонии строгого режима. После освобождения его также ждут полтора года ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестокой расправе над 16-летней девушкой. Фигуранту инкриминируется статья «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием».
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