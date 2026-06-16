Россиянин несколько лет развращал малолетнюю падчерицу и получил срок

16 июня 2026, 15:47

Жителя ХМАО приговорили к 15 годам за развращение малолетней падчерицы

Фото: iStock/Rafa Jodar

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе вынес приговор мужчине, который несколько лет развращал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.