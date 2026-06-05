05 июня 2026, 03:32

Фото: iStock/Андрей Клеменков

Николай Джумагалиев родился в 1952 году в посёлке Узун-Агач. Он рос в многодетной семье. В школе мальчик почти не выделялся среди сверстников. Учился он средне и держался тихо. В юности Джумагалиев пользовался успехом у девушек. Однако беспорядочные связи привели к серьёзным последствиям: он заразился сифилисом. После службы в армии в Самарканде молодой человек хотел поступить на геологоразведочный факультет. Эта попытка закончилась неудачей. Затем он отправился в долгую поездку по стране. Его путь пролегал от Мурманска до Магадана. За это время Джумагалиев успел сменить несколько занятий. Он работал электриком, матросом и геологом. В каждом городе надолго не задерживался. Позже в его жизни произошёл перелом. Николай влюбился, но получил отказ. Эта история, а также перенесённая венерическая болезнь, по версии источников, породили в нём глубокую ненависть к женщинам. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Убийца не вызывал подозрений Первый арест Оказался на свободе Пожизненная изоляция

Убийца не вызывал подозрений

Фото: iStock/rootstocks

Первый арест

Фото: iStock/Daniel Teemant

Оказался на свободе

Годами насиловал падчерицу, а потом вышел на охоту за незнакомками: как педофил терроризировал город и что нашли у него в машине?

Пожизненная изоляция