«Не могли даже стоять»: каннибал из СССР убивал женщин и хранил человеческое мясо в подвале. Он все еще жив, когда выйдет на свободу?
Николай Джумагалиев родился в 1952 году в посёлке Узун-Агач. Он рос в многодетной семье. В школе мальчик почти не выделялся среди сверстников. Учился он средне и держался тихо. В юности Джумагалиев пользовался успехом у девушек. Однако беспорядочные связи привели к серьёзным последствиям: он заразился сифилисом. После службы в армии в Самарканде молодой человек хотел поступить на геологоразведочный факультет. Эта попытка закончилась неудачей. Затем он отправился в долгую поездку по стране. Его путь пролегал от Мурманска до Магадана. За это время Джумагалиев успел сменить несколько занятий. Он работал электриком, матросом и геологом. В каждом городе надолго не задерживался. Позже в его жизни произошёл перелом. Николай влюбился, но получил отказ. Эта история, а также перенесённая венерическая болезнь, по версии источников, породили в нём глубокую ненависть к женщинам. Подробнее — в материале «Радио 1».
Убийца не вызывал подозренийВ 1977 году Джумагалиев вернулся в родные места и увлёкся оккультизмом. В одной из книг он прочитал, что кровь убитого человека якобы открывает дар предвидения. Эта мысль быстро захватила его. Зимой 1979 года на дороге Узун-Агач — Майбулак он совершил первое убийство. Джумагалиев искал случайную жертву и выбрал женщину, которая оказалась одна. У обочины он напал на неё, несколько раз ударил ножом и спрятал тело в кустах. На допросе преступник говорил о случившемся спокойно и без эмоций. Он признался, что расчленил тело в придорожных зарослях. Часть останков Джумагалиев сложил в рюкзак и унёс домой. Остальное он выбросил возле посёлка Фабричный. Там страшную находку обнаружили дети. Следователи долго не могли установить даже пол погибшей. Опознать жертву оказалось крайне трудно. Сначала милиция проверяла жениха женщины, а затем её знакомых. Сам Джумагалиев в тот момент подозрений не вызывал.
В 1979 году рядом с Алма-Атой одно за другим находили тела женщин. Следствие фиксировало признаки каннибализма. Джумагалиев действовал хладнокровно. Он выслеживал жертв на пустынных дорогах, в предгорьях или подсаживал случайных попутчиц в машину. Город жил в страхе. Люди шептались о маньяке, но официальная пресса молчала. В годы застоя такие сообщения не пропускали в печать.
Первый арестЛетом 1979 года Джумагалиева впервые задержали. Поводом стали не убийства, а трагедия во время застолья. Он решил показать друзьям новое ружьё, споткнулся и случайно выстрелил в одного из гостей. После этого компания вызвала милицию. Во время следствия Джумагалиева направили на медицинское освидетельствование. Психиатры выявили у него шизофрению. Суд отправил его на принудительное лечение. В клинике он пробыл меньше года. Врачи сочли его поведение спокойным, и мужчину отпустили. Вскоре после возвращения он снова начал убивать. 18 декабря 1980 года Джумагалиев устроил очередное застолье. Он пригласил знакомых и нескольких случайных женщин. В какой-то момент хозяин ушёл в спальню с одной из гостей. Прошло много времени, и присутствующие забеспокоились. Когда они открыли дверь, перед ними предстала страшная сцена: Джумагалиев разделывал тело женщины.
Позже на допросе психиатр спросил его о причине такого поступка. Тот ответил, что хотел увидеть реакцию друзей. По его словам, «их реакция превзошла все мои ожидания. Они не могли даже стоять, встали на четвереньки и убежали из квартиры». Пока гости добирались до милиции, убийца сбежал через окно. Во время обыска оперативники нашли в погребе заготовки из человеческого мяса. Спустя несколько дней Джумагалиева задержали в доме сестры. Но и после этого история не закончилась.
Оказался на свободеОколо восьми лет Джумагалиев провёл в изоляции. Со временем врачи отметили улучшение, и условия содержания стали мягче. В 1989 году он бежал во время этапирования. Беглец воспользовался ошибкой конвоя и исчез. Затем он решил запутать сыщиков. Для этого попросил случайного знакомого отправить письмо от своего имени. В записке было сказано: «Вернусь не скоро. Здесь очень много красивых женщин. Пропадет одна-другая, никто и не заметит. Джумагалиев».
Пока милиция искала его след, преступник скрывался в горах Алатау. Там он жил как кочевник. Он собирал лекарственные травы и менял их у чабанов на еду. В это время маньяк совершил ещё как минимум одно убийство, которое следствие смогло доказать. Весной 1991 года его заметили на автовокзале в Фергане. Подозрительный мужчина привлёк внимание патруля своим поведением. При проверке он попытался выдать себя за китайского беженца, который нелегально перешёл границу СССР. Но легенда быстро рассыпалась. Его выдали акцент и отпечатки пальцев. Проверка по дактилоскопической базе сразу подтвердила личность.