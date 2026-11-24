24 ноября 2026, 03:28

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В конце августа 2019 года в одном из сел Башкирии развернулись масштабные поиски пропавшего годовалого мальчика. Сотни добровольцев и сотрудники экстренных служб два дня обследовали леса, овраги и водоемы. Никто не подозревал, что все это время малыш находился на территории собственного дома: его тело лежало в выкопанной во дворе яме на глубине около полуметра. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение годовалого Руслана: мать заявила о пропаже ребенка Масштабные поиски ребенка в Башкирии: водолазы обследовали пруд и берега Жизнь семьи: долги, отсутствие работы и нехватка денег на продукты Признание Лилии Якуповой: тело ребенка нашли во дворе дома Суд: психиатрическая экспертиза и обвинение

Исчезновение годовалого Руслана: мать заявила о пропаже ребенка

Фото: istockphoto / Alexey Emelyanov

Масштабные поиски ребенка в Башкирии: водолазы обследовали пруд и берега

Фото: istockphoto / John Twynam

Жизнь семьи: долги, отсутствие работы и нехватка денег на продукты

Фото: istockphoto / eranicle

«Другой еды для ребенка никогда не было. Мне приходилось самой подкармливать малыша, все же жалко — видно, что голодный. Пюрешки ему покупала овощные и мясные, готовила горячее. Мать говорила, что покупать дополнительные продукты у нее нет денег. Руслан часто температурил. Лилия говорила, мол, ничего страшного, всего лишь зубки режутся. Но ни жаропонижающих, ни лекарств ничего никогда не привозила», — рассказывала Наталья.

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«Я сначала не поняла, почему они разошлись. Она просто выставила его вещи и все. Выяснилось, что встречалась с двумя. Я к ней обращаюсь на улице, а Амину подговорила со мной не общаться. Говорит: "Я с Ринатом рассталась, а вы его семья. Значит, и с вами я общаться не буду"», — делилась женщина.

Признание Лилии Якуповой: тело ребенка нашли во дворе дома

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

«Все хорошо, ты не будешь голодным, ты не будешь больше плакать».

Фото: istockphoto / Rawf8

Суд: психиатрическая экспертиза и обвинение