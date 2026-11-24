Не смогла успокоить плачущего сына и поэтому убила его: в Башкирии 29-летняя девушка пыталась скрыть преступление, спрятав тело малыша в навозе
В конце августа 2019 года в одном из сел Башкирии развернулись масштабные поиски пропавшего годовалого мальчика. Сотни добровольцев и сотрудники экстренных служб два дня обследовали леса, овраги и водоемы. Никто не подозревал, что все это время малыш находился на территории собственного дома: его тело лежало в выкопанной во дворе яме на глубине около полуметра. Подробнее — в материале «Радио 1».
Исчезновение годовалого Руслана: мать заявила о пропаже ребенкаУтром 29 августа соседка семьи Эльвира (все имена и фамилии в тексте изменены) вышла из дома в 6:45, чтобы выпустить коров. По дороге она заметила, что калитка дома Лилии Якуповой открыта. Сама хозяйка сидела на крыльце, опустив голову, и плакала. Женщина встревожилась, подошла к соседке и узнала, что ночью исчез ее годовалый сын Руслан.
29-летняя Лилия рассказала прибывшим полицейским, что накануне вечером уложила маленького Руслана спать в зале. Примерно в два часа ночи она проснулась, дала проголодавшемуся ребенку кефир и снова отправилась отдыхать. Утром женщина обнаружила, что кроватка пуста.
При этом входные двери и окна оставались закрытыми. Следов взлома правоохранители не обнаружили. Вместе с ребенком бесследно исчезло и лиловое одеяло, которым мать укрыла его на ночь.
Лилия одна воспитывала двоих детей: годовалого Руслана и пятилетнюю Амину, родившуюся в первом браке. Отец мальчика, гражданский супруг женщины Ринат Гарифуллин, к тому времени уже жил отдельно. Пара рассталась незадолго до исчезновения ребенка.
С самого начала Якупова подозревала бывшего партнера. На глазах у соседей она звонила Ринату и обвиняла его в похищении сына. Мужчину задержали, однако вскоре выяснилось, что у него есть алиби. В ночь исчезновения Руслана он находился в ближайшем городе, где его видели многочисленные свидетели.
Следователи также доставили на допрос 39-летнего жителя того же села. Он в тот период ухаживал за Лилией. Пятилетнюю Амину, спавшую в ночь происшествия и не слышавшую ничего подозрительного, временно поместили в приют. С девочкой занимались детские психологи.
Масштабные поиски ребенка в Башкирии: водолазы обследовали пруд и берегаНовость об исчезновении Руслана быстро распространилась по небольшому селу. На помощь местным жителям приехали сотни добровольцев из Уфы и соседних районов. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, кинологи со служебными собаками, водолазы и спасатели МЧС. Общее число представителей силовых и экстренных служб превысило сотню человек, не считая волонтеров.
Особое внимание поисковики уделяли пруду, который находился примерно в ста метрах от дома Якуповой. Водоем протяженностью около 700 метров и шириной 160 метров тщательно обследовали водолазы. Спасатели неоднократно осматривали береговую линию, а также проверяли скотомогильник, используя специальные защитные костюмы.
Однако поиски не приносили результатов. Со дна водолазы поднимали только бытовой мусор и старые предметы: ведра, различные отходы и хлам. Начальник аварийно-спасательной службы отмечал, что главной приметой пропавшего ребенка оставалось лиловое одеяло.
Одиг из волонтеров регулярно публиковала в социальных сетях информацию о ходе поисковой операции. Тем временем следователи продолжали работать с матерью ребенка. Правоохранители допрашивали Лилию и изъяли у нее все средства связи.
Одна из версий предполагала, что женщина могла сама передать сына кому-то из знакомых. Специалисты не исключали такой вариант, поскольку годовалый ребенок физически не мог самостоятельно покинуть дом. По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Расследование взял под личный контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления по Башкирии.
Жизнь семьи: долги, отсутствие работы и нехватка денег на продуктыПока сотни людей искали Руслана, следователи выясняли обстоятельства жизни его семьи. В 2016 году Лилия переехала в Башкирию из Челябинской области вместе с дочерью и гражданским супругом. Семья купила дом в одном из местных сел. В 2018 году у пары родился сын Руслан, однако спустя некоторое время отношения между взрослыми закончились.
После расставания Лилия осталась одна с двумя детьми. Постоянной работы у женщины не было, а финансовые трудности постепенно ухудшались. Незадолго до исчезновения мальчика семье угрожало отключение электричества и газа из-за накопившихся долгов. По словам соседей, представители органов опеки предупреждали Якупову: если она не погасит задолженность, детей могут забрать.
О повседневной жизни Руслана рассказала няня Наталья (имя изменено), которая на протяжении трех месяцев присматривала за мальчиком. По ее словам, мать приносила ребенку продукты на целый день, однако их количество и качество вызывали серьезные вопросы: Лилия оставляля малышу небольшой пакет дешевого, чуть ли не просроченного кефира и один банан.
«Другой еды для ребенка никогда не было. Мне приходилось самой подкармливать малыша, все же жалко — видно, что голодный. Пюрешки ему покупала овощные и мясные, готовила горячее. Мать говорила, что покупать дополнительные продукты у нее нет денег. Руслан часто температурил. Лилия говорила, мол, ничего страшного, всего лишь зубки режутся. Но ни жаропонижающих, ни лекарств ничего никогда не привозила», — рассказывала Наталья.При этом няня обращала внимание и на другие обстоятельства. По ее словам, от самой Натальи иногда сильно пахло сигаретами и алкоголем, однако дети всегда выглядели чистыми и ухоженными. Но уже через три месяца Лилия перестала оплачивать услуги няни, поэтому Наталья больше не могла продолжать работу с семьей.
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Соседи, напротив, в целом хорошо отзывались о Якуповых. Они утверждали, что в доме не устраивали шумных вечеринок, а дети всегда выглядели опрятными и сытыми.
Марина Гарифуллина, мать бывшего гражданского супруга Лилии и бабушка Руслана по отцовской линии, также рассказывала об отношениях с семьей. По ее словам, до расставания с Ринатом она очень хорошо относилась к невестке. Однако после прекращения отношений Лилия оборвала контакты с его родственниками.
«Я сначала не поняла, почему они разошлись. Она просто выставила его вещи и все. Выяснилось, что встречалась с двумя. Я к ней обращаюсь на улице, а Амину подговорила со мной не общаться. Говорит: "Я с Ринатом рассталась, а вы его семья. Значит, и с вами я общаться не буду"», — делилась женщина.
Признание Лилии Якуповой: тело ребенка нашли во дворе домаК вечеру 30 августа, когда допросы продолжались уже вторые сутки, Лилия начала давать показания о судьбе сына. Сначала она предложила следователям новую версию произошедшего. Женщина утверждала, что ночью вынесла Руслана из дома живым, завернула его в лиловое одеяло и оставила в зарослях крапивы за участком. По ее словам, утром она вернулась на это место, но ребенка там уже не оказалось.
Однако следователи не поверили рассказу Якуповой. Если бы годовалый малыш действительно находился в кустах неподалеку от дома, поисковики обнаружили бы его гораздо раньше. К тому же эта версия не объясняла обстоятельств исчезновения ребенка.
Следующие несколько часов криминалисты продолжали работу с женщиной. Правоохранители провели психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. В итоге Лилия не выдержала и призналась в содеянном. Со слезами и дрожащими руками она показала место, где спрятала тело сына.
Поиски прекратили около двух часов ночи 31 августа. Следователи обнаружили во дворе дома Якуповой тело годовалого Руслана. Женщина закопала мальчика в яме глубиной более полуметра и прикрыла землей и навозом.
Согласно материалам следствия, трагедия произошла ночью, когда Руслан проснулся и начал громко плакать от голода. Мать не смогла успокоить малыша, который уже давно был без еды, взяла его на руки и вышла с ним во двор. Она пыталась успокоить ребенка словами:
«Все хорошо, ты не будешь голодным, ты не будешь больше плакать».После этого женщина убила мальчика, после чего взяла лопату, выкопала яму в огороде и похоронила. Утром, когда Лилия вышла во двор и увидела соседок, она уже осознавала произошедшее и плакала. Однако рассказать правду и признаться в убийстве ребенка женщина решилась только спустя двое суток.
Во время судебного разбирательства Якупова признала свою вину, но заявила, что не помнит самого момента убийства. По ее словам, она пыталась успокоить плачущего Руслана, однако ребенок продолжал кричать все громче.
Также женщина заявляла, что не могла вспомнить, как копала яму и каким образом после этого вернулась в дом. Объяснить, почему она решилась на убийство собственного ребенка, Якупова не смогла.
Суд: психиатрическая экспертиза и обвинениеВ рамках расследования специалисты провели судебно-психиатрическую экспертизу. Эксперты установили, что во время совершения преступления Лилия Якупова не находилась в состоянии аффекта и полностью осознавала характер своих действий.
Дело рассматривал Верховный суд Башкирии. Во время судебных прений государственный обвинитель потребовал назначить Якуповой 18 лет лишения свободы, а после освобождения установить ограничение свободы сроком на два года.
При определении наказания суд учел несколько обстоятельств. Женщина полностью признала вину, раскаялась в содеянном и дала чистосердечное признание. Кроме того, у нее оставалась несовершеннолетняя дочь Амина, которая нуждалась в заботе взрослых. После трагедии пятилетняя девочка не пострадала. Ее забрал родной отец.
9 июля 2020 года Верховный суд Башкирии вынес окончательный приговор. Лилию Якупову признали виновной в убийстве малолетнего ребенка, заведомо находившегося в беспомощном состоянии.
Суд назначил женщине 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После освобождения Якупова должна еще один год находиться под ограничением свободы.
Помимо основного наказания, суд обязал женщину выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда бывшему гражданскому супругу Ринату Гарифуллину. В ходе судебного процесса мужчина выступал в качестве потерпевшего.