В Ульяновске мужчина избил жену после просьбы найти работу
В Ульяновске задержали мужчину после нападения на жену. Конфликт начался, когда женщина предложила супругу трудоустроиться. Об этом сообщает «Улпресса».
Пара вместе распивала алкоголь. Просьба жены разозлила мужчину, и он ударил ее по голове и рукам. Затем супруг сломал телевизор, разбил окно и люстру. После произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что в московской пятиэтажке на Открытом шоссе разгерметизировался кислородный баллон. Хозяина квартиры доставили в больницу.
До этого в Санкт-Петербурге семья лишилась 16 миллионов рублей из-за мошенников, втянувших в схему школьницу. О произошедшем стало известно после того, как отец семейства обнаружил пропажу.
Читайте также: