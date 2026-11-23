Многодетную мать избили кочергой и заставили копать себе могилу
Жительница Алтайского края пережила страшное нападение. Региональный главк МВД сообщил о проводимой проверке.
По данным местных СМИ, инцидент произошел 20 ноября в селе Лебяжье под Барнаулом. Поздно вечером двое мужчин ворвались в частный дом, где жила женщина. Незнакомцы искали отца семьи, требовали связаться с ним и угрожали детям. Опасаясь за жизнь сына и двух маленьких дочерей, женщина согласилась поехать с ними. Один из мужчин угрожал ей кочергой, которую взял прямо с печи.
Пострадавшую вывезли на пустырь. Там, как утверждается, один из нападавших бил ее кочергой по ногам, а также наносил удары руками и ногами по лицу и телу. Второй, по словам пострадавшей, наблюдал и смеялся. Затем ее отвезли на кладбище и заставляли копать себе могилу. В это время один из нападавших распивал алкоголь, а телефон жертвы разбил о бетонную плиту. Ее сын смог вызвать полицию и спрятать младших сестер.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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