Ремонт в питерской квартире обернулся жуткой находкой
Жители Санкт-Петербурга во время ремонта в квартире нашли под половицами кости. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Хозяин вскрыл пол в одной из комнат и обнаружил крупные фрагменты костей. Останки были зарыты в слой извести и разбросаны по всей площади помещения. Самостоятельно определить их принадлежность жильцы не смогли.
В итоге владельцы жилья обратились в полицию. Сначла на место прибыл участковый, а затем следователь с помощником. Они вызвали судмедэксперта, приезда которого ждали пять часов. Специалист сфотографировал жуткую находку, составил протокол и изъял для экспертизы.
Исследование займет от двух недель до нескольких месяцев. За его итогами хозяевам квартиры предстоит обратиться в Следственный комитет.
Ранее выяснились детали убийства женщины в Санкт-Петербурге, останки которой нашли в чемодане.
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