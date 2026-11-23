23 ноября 2026, 16:50

Жители Петербурга при ремонте в квартире нашли замурованные в полу кости

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Жители Санкт-Петербурга во время ремонта в квартире нашли под половицами кости. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.