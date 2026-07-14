14 июля 2026, 03:40

Фото: iStock/andrei_md

Кристина решила подработать перед Новым годом, чтобы купить подарки родным. Отец пытался ее отговорить, но девушка лишь сделала вид, что согласилась с его доводами. Она нашла объявление о вакансии и отправилась в коттедж в Советском районе Новосибирска. За уборку хозяева обещали заплатить хорошую сумму. О том, чем закончилась эта поездка, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Подработка перед Новым годом Отец пытался спасти Кристину Приговорили к длительным срокам заключения

Подработка перед Новым годом

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Отец пытался спасти Кристину

«Она прямо растерзана была. Я не знаю, как она это выдержала, но она ещё жива была, когда всё кончилось», — говорил отец.

«Я спал на могиле дочери, ходил в церковь, но это её не вернет», — говорил он.

Приговорили к длительным срокам заключения