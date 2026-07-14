Обмотали лицо скотчем, жестоко насиловали и закопали в лесу: отец умолял дочь не ехать, но она скрыла правду. Преступник на свободе
Кристина решила подработать перед Новым годом, чтобы купить подарки родным. Отец пытался ее отговорить, но девушка лишь сделала вид, что согласилась с его доводами. Она нашла объявление о вакансии и отправилась в коттедж в Советском районе Новосибирска. За уборку хозяева обещали заплатить хорошую сумму. О том, чем закончилась эта поездка, расскажем в материале «Радио 1».
Подработка перед Новым годомТрагедия произошла в декабре 2017 года. 19-летняя студентка юридического факультета искала подработку перед Новым годом. Она договорилась о встрече с предполагаемыми работодателями и приехала в частный дом. Домой девушка уже не вернулась. Сергей Юлин и Максим Овчинников заманили Кристину в коттедж. Там они совершили над ней жестокое насилие, а затем убили девушку. Они обмотали ей лицо скотчем и спрятали тело в лесу, под слоем снега. Следствие установило, что мужчины заранее готовились к преступлению. В их списке находились три потенциальные жертвы: Кристина, 13-летняя и 15-летняя школьницы. Юлин общался с девочками через фальшивые аккаунты и назначал им встречи. Кристина приехала первой — это спасло подростков.
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Отец пытался спасти КристинуОтец россиянки пытался отговорить дочь от сомнительной подработки. Константин сразу почувствовал опасность и предлагал ей деньги, чтобы она не ехала на встречу. Однако девушка решила поступить по-своему. Мужчина один растил дочку и её брата. На телефоне девушки стояло приложение для отслеживания геолокации. В день трагедии папа видел, что сначала она находилась в университете, а затем поехала в Советский район Новосибирска. Там стоял коттедж, куда её пригласили неизвестные. Юлин и его сообщник Максим Овчинников заранее подготовили дачный дом в посёлке «Светофор». Туда привезли плёнку и тепловые пушки. Когда Кристина вошла в коттедж, мужчины проводили её на второй этаж и перекрыли выход диваном. Затем они угрожали девушке ножом и около полутора часов издевались над ней.
«Она прямо растерзана была. Я не знаю, как она это выдержала, но она ещё жива была, когда всё кончилось», — говорил отец.
После этого преступники пообещали отвезти её в город и отпустить, если она сохранит молчание. Они убедили девушку позволить завязать ей глаза. Вместо повязки мужчины обмотали её плёнкой, из-за чего Кристина задохнулась. Они сложили погибшую в большую сумку, вывезли в лес и засыпали снегом. Сотни волонтёров участвовали в поисках. Девушку нашли 23 декабря. Позже следователи изучили переписки Юлина и обнаружили ещё двух возможных жертв — школьниц 13 и 15 лет.
«Я спал на могиле дочери, ходил в церковь, но это её не вернет», — говорил он.