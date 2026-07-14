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Обмотали лицо скотчем, жестоко насиловали и закопали в лесу: отец умолял дочь не ехать, но она скрыла правду. Преступник на свободе

Фото: iStock/andrei_md

Кристина решила подработать перед Новым годом, чтобы купить подарки родным. Отец пытался ее отговорить, но девушка лишь сделала вид, что согласилась с его доводами. Она нашла объявление о вакансии и отправилась в коттедж в Советском районе Новосибирска. За уборку хозяева обещали заплатить хорошую сумму. О том, чем закончилась эта поездка, расскажем в материале «Радио 1».



Подработка перед Новым годом

Трагедия произошла в декабре 2017 года. 19-летняя студентка юридического факультета искала подработку перед Новым годом. Она договорилась о встрече с предполагаемыми работодателями и приехала в частный дом. Домой девушка уже не вернулась. Сергей Юлин и Максим Овчинников заманили Кристину в коттедж. Там они совершили над ней жестокое насилие, а затем убили девушку. Они обмотали ей лицо скотчем и спрятали тело в лесу, под слоем снега. Следствие установило, что мужчины заранее готовились к преступлению. В их списке находились три потенциальные жертвы: Кристина, 13-летняя и 15-летняя школьницы. Юлин общался с девочками через фальшивые аккаунты и назначал им встречи. Кристина приехала первой — это спасло подростков.

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Отец пытался спасти Кристину

Отец россиянки пытался отговорить дочь от сомнительной подработки. Константин сразу почувствовал опасность и предлагал ей деньги, чтобы она не ехала на встречу. Однако девушка решила поступить по-своему. Мужчина один растил дочку и её брата. На телефоне девушки стояло приложение для отслеживания геолокации. В день трагедии папа видел, что сначала она находилась в университете, а затем поехала в Советский район Новосибирска. Там стоял коттедж, куда её пригласили неизвестные. Юлин и его сообщник Максим Овчинников заранее подготовили дачный дом в посёлке «Светофор». Туда привезли плёнку и тепловые пушки. Когда Кристина вошла в коттедж, мужчины проводили её на второй этаж и перекрыли выход диваном. Затем они угрожали девушке ножом и около полутора часов издевались над ней.

«Она прямо растерзана была. Я не знаю, как она это выдержала, но она ещё жива была, когда всё кончилось», — говорил отец.

После этого преступники пообещали отвезти её в город и отпустить, если она сохранит молчание. Они убедили девушку позволить завязать ей глаза. Вместо повязки мужчины обмотали её плёнкой, из-за чего Кристина задохнулась. Они сложили погибшую в большую сумку, вывезли в лес и засыпали снегом. Сотни волонтёров участвовали в поисках. Девушку нашли 23 декабря. Позже следователи изучили переписки Юлина и обнаружили ещё двух возможных жертв — школьниц 13 и 15 лет.

«Я спал на могиле дочери, ходил в церковь, но это её не вернет», — говорил он.

Приговорили к длительным срокам заключения

Новосибирский областной суд признал Сергея Юлина и Максима Овчинникова виновными в изнасиловании и убийстве Кристины. Впоследствии Овчинников умер, а Юлин был освобождён из мест лишения свободы в декабре 2024 года — в годовщину гибели девушки. Для её отца это стало очередным тяжёлым ударом. Константин возмущён случившимся. Он убеждён, что такие люди, как Юлин, не должны возвращаться к обычной жизни и находиться среди общества. По его словам, убийца вновь оказался на свободе, при этом до сих пор не выплатил семье погибшей никакой компенсации и ни разу не попросил прощения за совершённое преступление.
Дарья Осипова

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