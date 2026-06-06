«Он вырезал мне глаза»: жуткая история женщины, которую бывший парень ослепил за отказ вернуться к нему, а после тюрьмы явился к ней домой
В ночь на 24 мая 2013 года жительница Волгограда Лидия Терентьева внезапно проснулась около трех часов и уже не смогла уснуть. Она долго смотрела на спящего рядом сына, будто старалась запомнить его лицо. Через несколько часов отец мальчика, первая любовь женщины, жестоко избил ее и лишил зрения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Красивая история любвиСначала эта история выглядела почти как сказка. Шли «лихие» 90-е. Лиде было 15, Андрею — 20. Он профессионально занимался спортом, не пил, не курил и умел постоять за себя. Для девушки такой парень казался настоящей опорой. Рядом с ним Лида чувствовала себя спокойно и верила, что он сможет защитить от любой беды.
«Родители не возражали против наших встреч, — говорила россиянка в разговоре с «КП».
Андрей пришел к школьнице домой и по всем правилам отпросил её на первое свидание, на танцы. По ее словам, родителям он сразу понравился. Андрей вообще легко располагал к себе людей. Многие считали его «своим парнем». Позже это сыграет ему на руку и долго поможет избегать ответственности за жестокость по отношению к девушке. Но тогда именно эта уверенность и подкупила Лиду. Она впервые влюбилась и потому многое ему прощала.
«Однажды он пришел и сказал, что нам надо расстаться, потому что у него появилась другая. Я тогда очень плакала, а уже на следующий день он вернулся, попросил прощения, сказал, что любит только меня и с той девушкой все закончил. Я простила», — пояснила пострадавшая.
Такие качели сопровождали весь их роман. При этом Лида взрослела и строила свою жизнь. Она окончила учебу, устроилась в салон сотовой связи и быстро пошла вверх по карьерной лестнице.
«Для работы мне пришлось уехать в соседний город. Андрей иногда приезжал ко мне. Потом я вернулась в Волгоград, потому что молодой девушке одной в чужом месте тогда было небезопасно. Домой я приехала уже беременной», — добавила она.
Беременность и угрозыСначала новость о беременности Лиды обрадовала Андрея, но очень быстро радость уступила место подозрениям. Его не отпускала мысль о том, что какое-то время она жила одна в другом городе. Из-за этого мужчина все чаще сомневался в отцовстве. Именно тогда Лида впервые почувствовала рядом с собой не любовь и поддержку, а реальную опасность. Однажды во время поездки по городу Андрей резко выехал на трамвайные пути и потребовал признаться, его ли это ребенок. Лида увидела приближающийся трамвай, испугалась и начала кричать. Она потребовала остановить машину и даже открыла дверь, показывая, что готова выпрыгнуть на ходу. Лишь в последний момент Андрей свернул в сторону. После этого случая мать Лиды запретила ему приходить к ним домой. Несколько недель он не появлялся. Потом все пошло по привычному кругу: звонки, цветы, извинения, обещания все исправить. После каждой ссоры Андрей вел себя одинаково, и Лида снова поверила, что теперь их жизнь изменится. Незадолго до родов она переехала в дом его родителей, и пара начала жить вместе.
Жизнь после рождения малышаПосле рождения сына стало ясно, что мальчик очень похож на Андрея. Однако это не сделало их жизнь спокойнее. Позже Лидия признавалась, что скорее сама придумала себе семью и пыталась сохранить ее любой ценой. Ей казалось, что уходить нельзя и одной она не справится, хотя настоящих крепких отношений между ними так и не появилось. Андрей так и не сделал ей предложения и не спешил брать ответственность за ребенка. Он не хотел заниматься документами, не собирался оформлять сыну регистрацию и не видел необходимости давать ему свою фамилию. В итоге всеми формальностями Лидия занялась сама: она подтвердила отцовство, записала мальчика на фамилию отца и прописала его в квартире своих родителей. Ссоры вспыхивали из-за пустяков. Андрей постоянно ревновал Лидию, находил поводы для упреков и при этом сам изменял. Окончательное решение уйти она приняла после того, как он впервые поднял на нее руку.
Швырнул в подъездОднажды Лидия по неосторожности постирала вместе с одеждой телефон Андрея. Из-за этого он устроил настоящую истерику. Она пыталась его успокоить и объясняла, что аппарат, возможно, просохнет и снова заработает, а если этого не случится, позже можно будет купить новый и на время обойтись кнопочной моделью. Эти слова только сильнее разозлили мужчину. Он вбежал в комнату, схватил ее новую дубленку и швырнул в подъезд. После этого Лидия решила окончательно разорвать отношения и начала собирать вещи. Андрей не позволил ей выйти из квартиры: забрал мобильный, выдернул провода из стационарного аппарата и ушел, заперев дверь. Однако ей удалось восстановить связь и дозвониться до матери. Она попросила приехать к дому и дождаться его возвращения, чтобы забрать ее вместе с вещами. За это время Лидия успела собраться. Когда Андрей вернулся домой с сыном после детского сада, он увидел на лестничной площадке мать сожительницы и пришел в ярость.
Пинал ногой в животСобранные вещи Андрей начал ногами выталкивать в подъезд. Затем он резко развернулся к Лидии и с такой силой ударил ее в живот, что она отлетела к двери соседней квартиры. Все это происходило на глазах у ребенка, которого мужчина держал на руках. Мать Лидии просила его прекратить и позволить ей с сыном уйти без скандала. Остановить Андрея смогла только соседка, выбежавшая на крики. Перед расставанием он дал понять, что Лидии еще придется столкнуться с нуждой. Она ответила, что в крайнем случае найдет любую работу, даже самую тяжелую. После этого их совместная жизнь окончательно закончилась.
В то время Лидия работала бухгалтером и одновременно проходила курсы по дизайну интерьеров. Андрей регулярно приходил к сыну, и она никогда не мешала этим встречам. Однако все попытки мужчины вернуть ее Лидия сразу пресекала. Он действовал привычно: приносил цветы, дарил кольцо и снова пытался начать все сначала. Но она уже приняла решение и не собиралась к нему возвращаться. К тому моменту Лидия давно перестала быть наивной девушкой, которая верит в красивые обещания.
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В машине с другимПосле расставания прошло около четырех лет. Сначала Андрей ограничивался извинениями, но затем перешел к давлению. Он уговорами и манипуляциями через сына пытался вернуть Лиду. До определенного момента дело не доходило до насилия, но ситуация резко изменилась, когда он увидел ее в машине с другим мужчиной. В тот день знакомый Лиды помог ей добраться до спортклуба, потому что она не успевала забрать сына с тренировки. Когда они подъехали к зданию, рядом остановился Андрей. Он открыл дверь автомобиля, вытащил Лиду наружу и начал грубо выяснять, кто ее привез. Спутник Лиды вышел из машины и попытался ее защитить. Между мужчинами завязалась драка. Андрей достал из своего автомобиля травматический пистолет и с близкого расстояния выстрелил оппоненту в грудь. Тот устоял на ногах, а Андрей в суматохе выхватил у Лиды сумку, забрал телефон и скрылся.
Прибывшие полицейские посоветовали обратиться к участковому. Лида так и сделала, однако быстро поняла, что тот знаком с Андреем. Правоохранитель стал отговаривать ее от заявления, но она все же настояла и сообщила о грабеже и стрельбе. После этого Лида вместе с сыном и знакомым поехала домой. Однако у дома их снова ждал бывший. Он выскочил из машины с пистолетом и направился к водительской двери. Мужчина за рулем предложил сначала отпустить Лиду с ребенком домой, а затем уже разбираться между собой. В ответ Андрей попытался ударить его ногой через открытое окно, но попал Лиде в голову. Стало ясно, что договориться не получится. Водитель начал поднимать стекло, и в этот момент раздался выстрел. Пуля ударила в окно, а осколки разлетелись по салону и попали на Лиду и ребенка.
Новое обращение в полициюПосле случившегося женщина снова обратилась в полицию и написала заявление о нападении, стрельбе и угрозе жизни и здоровью. Однако в ответ она получала лишь формальные отписки. Возбуждать уголовное дело правоохранители не спешили, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Позже Андрей начал приходить к ней на работу. Из-за постоянного давления Лида решила уволиться. Когда она пришла в офис, чтобы написать заявление, он уже ждал ее у входа. Поводом для нового конфликта стали алименты, которые она к тому моменту уже потребовала через суд. Андрей устроил скандал, пошел за ней в здание и на входе сильно пнул ее. От удара Лида буквально влетела в кабинет. Затем он схватил ножницы и на глазах у коллег начал отрезать ей волосы. Женщина пыталась защититься, и во время борьбы он срезал ей кусок кожи на руке. Только увидев кровь, Андрей остановился и убежал.
После этого Лида снова пошла в полицию. Этот эпизод все же дошел до суда. Однако и там ее начали склонять к примирению, объясняя это тем, что судимость отца может отразиться на будущем сына. В итоге Лида доверилась словам судьи и согласилась на мировое соглашение.
Новая жизньПосле увольнения Лида осталась без средств и решила начать свое дело. К тому времени она уже получила профессию дизайнера интерьера. Женщина оформила кредит, купила автомобиль и занялась дизайн-проектами и ремонтом квартир под ключ. Работа быстро начала приносить доход. Свой бизнес и машину она долго скрывала от бывшего, чтобы не привлекать его внимания. Лида оставляла автомобиль подальше от дома, когда забирала сына. Она опасалась, что ее успех вызовет у бывшего партнера агрессию, потому что он хотел видеть ее в зависимом положении. У самого россиянина в этот период, наоборот, начались проблемы. Он потерял работу и снова предложил Лиде восстановить отношения, объяснив это тем, что не может жить без нее и ребенка. Однако она отказалась.
Переломный моментВскоре Андрей увидел Лиду за рулем. По ее мнению, именно этот эпизод стал переломным. В тот день мужчина приехал за сыном, чтобы отвезти его в школу. Лида собиралась на работу: помыла голову и сушила волосы. В этот момент раздался звонок в дверь. Андрей связался с ней по домофону и сказал, что забыл передать вещи сына. Она открыла без опасений, потому что знала: ребенок ждет его в машине у подъезда. Сначала он протянул ей куртку. Когда Лида на секунду отвернулась, чтобы положить ее на тумбочку, Андрей вошел в квартиру и закрыл дверь изнутри. Затем он схватил ее за волосы и ударил в челюсть. Убедившись, что дома больше никого нет, нападавший повалил женщину на пол, достал складной нож и начал наносить увечья.
По словам Лиды, он резал ей лицо в области правого глаза и пытался выдавить глаз пальцем. Через некоторое время ей удалось вырваться, но выбраться из квартиры она не смогла. Единственным направлением оставался балкон. Она подбежала туда и в отражении зеркального шкафа увидела себя уже одним глазом: лицо и волосы были в крови. Эта картина напомнила ей сцену из фильма ужасов. На балконе Лида даже подумала о прыжке, но в последний момент отказалась от этой мысли, потому что боялась разбиться.
Затащил обратно с балконаНа балконе Лидия на мгновение растерялась. Этого хватило, чтобы Андрей снова схватил ее и силой затащил в комнату. Он бросил женщину на диван, сел сверху и продолжил калечить ее. Затем поставил на колени, запрокинул голову и поднес нож к горлу. В этот момент с ночной смены вернулась мать россиянки. Она не смогла попасть в квартиру, потому что дверь оставалась запертой изнутри. Женщина услышала крики и начала громко стучать. На шум вышли соседи и собрались в подъезде. Настойчивый стук, вероятно, вывел нападавшего из оцепенения. Он оттолкнул Лидию, открыл дверь и быстро прошел через толпу к выходу.
На улице Андрей сел в машину, где его ждал ребенок. Одежда и руки мужчины были в крови. Позже сын рассказал, что спросил отца о случившемся, но тот придумал объяснение и сразу повез мальчика в школу. После этого он скрылся. Когда мать наконец вошла в квартиру и увидела дочь, не смогла сдержать крик. От ужаса ей стало плохо. Сама Лидия, несмотря на тяжелейшие травмы, сохраняла ясность мысли. Она дошла до коридора, села у стены и начала говорить остальным, что нужно делать: вызвать скорую, сообщить в полицию и срочно узнать, где находится сын.
По дороге в больницу женщина продолжала держать ситуацию под контролем. Она все время уточняла маршрут, хотя уже ничего не видела. В приемном отделении Лидия тоже не замолкала ни на минуту. Врачи зашивали раны около пяти часов. В области глаз они насчитали больше двадцати ножевых повреждений. Медики пытались спасти все, что еще можно было сохранить, и одновременно следили, не задело ли лезвие мозг. Когда пациентку повезли в реанимацию, она впервые услышала, как плачут ее братья. К счастью, нож не дошел до мозга.
Прогнозы врачейПрогнозы врачей по поводу зрения расходились. Лидия перенесла больше 40 операций и свыше 20 наркозов, в том числе в московских клиниках. Однако вернуть зрение так и не удалось. Уже 13 лет она живет в полной темноте. После трагедии девушка решила не сдаваться. Она понимала, что должна воспитать сына и остаться для него опорой. Поэтому довольно быстро научилась обходиться без посторонней помощи в быту. Дома она свободно ориентируется и сама справляется с повседневными делами. Трудности возникают только на улице, где ее обычно сопровождают мама или сын.
За эти годы парень повзрослел и поступил учиться на юриста. Сама Лидия не утратила ни веры в лучшее, ни интереса к жизни. Более того, ей удалось сохранить свой бизнес.