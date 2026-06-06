06 июня 2026, 03:36

Фото: iStock/Shutter2U

В ночь на 24 мая 2013 года жительница Волгограда Лидия Терентьева внезапно проснулась около трех часов и уже не смогла уснуть. Она долго смотрела на спящего рядом сына, будто старалась запомнить его лицо. Через несколько часов отец мальчика, первая любовь женщины, жестоко избил ее и лишил зрения. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Красивая история любви Беременность и угрозы Жизнь после рождения малыша Швырнул в подъезд Пинал ногой в живот В машине с другим Новое обращение в полицию Новая жизнь Переломный момент Затащил обратно с балкона Прогнозы врачей Пришел на место преступления Новая жизнь

Красивая история любви

«Родители не возражали против наших встреч, — говорила россиянка в разговоре с «КП».

«Однажды он пришел и сказал, что нам надо расстаться, потому что у него появилась другая. Я тогда очень плакала, а уже на следующий день он вернулся, попросил прощения, сказал, что любит только меня и с той девушкой все закончил. Я простила», — пояснила пострадавшая.

«Для работы мне пришлось уехать в соседний город. Андрей иногда приезжал ко мне. Потом я вернулась в Волгоград, потому что молодой девушке одной в чужом месте тогда было небезопасно. Домой я приехала уже беременной», — добавила она.

Беременность и угрозы

Фото: iStock/zozzzzo

Жизнь после рождения малыша

Швырнул в подъезд

Фото: iStock/z1b

Пинал ногой в живот

«Не могли даже стоять»: каннибал из СССР убивал женщин и хранил человеческое мясо в подвале. Он все еще жив, когда выйдет на свободу?

В машине с другим

Новое обращение в полицию

Фото: iStock/Michał Chodyra

Новая жизнь

Переломный момент

Фото: iStock/YKD

Затащил обратно с балкона

Фото: iStock/maxim4e4ek

Прогнозы врачей

Пришел на место преступления

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Новая жизнь