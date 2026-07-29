В Москве спустя 10 лет раскрыли убийство 24-летнего мужчины на Ленинском проспекте. Следствие установило, что причиной стала месть женщины, которая много лет состояла в отношениях с его отцом. Заказчица считала сына любовника виновником краха своей семьи и будущего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Роман в посольстве и тайная дочь
Герман Степанов (все имена изменены редакцией) служил в органах госбезопасности. В 1990-х он получил должность начальника охраны российского посольства в Киргизии. В Бишкек мужчина переехал вместе с женой и сыном Максимом. Там он познакомился с сотрудницей посольства Ольгой Петровой. Между ними начался роман. Позже женщина родила дочь. Герман не ушел из семьи, однако продолжал встречаться с любовницей. Женщина одна воспитывала ребенка.
Смерть жены и переезд в Москву
Через некоторое время Степанова перевели в Москву. Семья осталась в Бишкеке, поскольку Максим оканчивал школу. Спустя несколько недель жена Германа погибла. Ее нашли в подъезде с тяжелой травмой головы. Следователи не смогли установить точную причину смерти. Максим привез тело матери в Москву и поселился с отцом. После похорон в столицу приехала Петрова вместе с дочерью. Герман представил женщину как знакомую, которая поможет по хозяйству.
Тайна раскрылась из-за ребенка
Правда стала известна почти через год. Маленькая дочь Ольги назвала Германа папой при Максиме. Между отцом и сыном произошел серьезный конфликт. Максим заявил, что не хочет жить с Петровой и ее дочерью в одной квартире. Герман поддержал сына. Он предложил Ольге съехать. Женщина рассчитывала на брак со Степановым и жизнь в его квартире на Ленинском проспекте. После разрыва она уехала к родственникам в Красноярск.
По версии следствия, Петрова решила отомстить Максиму. Она обратилась к знакомому Илье Кецбая и предложила 7 тысяч долларов за убийство молодого человека. Кецбая нашел исполнителя — Павла Удалова, который задолжал ему деньги. Осенью 2003 года Удалов приехал в Москву и подкараулил Максима возле дома. Нападавший трижды ударил жертву ножом. Максим сумел вырваться, добежал до подъезда и получил помощь. Врачи спасли его жизнь. Исполнитель испугался и вернулся в Красноярск. Тогда правоохранители не связали нападение с Петровой. Они рассматривали версию случайного уличного преступления.
Шесть пуль на Ленинском проспекте
После первого провала Ольга, как утверждало следствие, продолжила искать исполнителей. В 2006 году она увеличила сумму вознаграждения до 20 тысяч долларов. Кецбая нашел двух киллеров в Красноярске. Они приехали в Москву и вновь стали ждать Максима возле дома. На этот раз преступники использовали пистолет Макарова. В 24-летнего мужчину выпустили шесть пуль. Последний выстрел пришелся в голову. Максим погиб на месте. К тому времени он был женат и воспитывал маленького ребенка. Молодой мужчина работал продавцом бытовой техники. У следствия долго не было версий о возможных врагах погибшего.
Как следователи раскрыли преступление
Дело сдвинулось с места спустя годы. Один из предполагаемых исполнителей попался на другом заказном убийстве. Мужчина заключил сделку со следствием и рассказал о прежних преступлениях. Среди них оказалось убийство Максима Степанова на Ленинском проспекте. Он назвал заказчицу и соучастников. Следствие задержало Ольгу Петрову, Илью Кецбая и Павла Удалова. Дела непосредственных стрелков выделили в отдельное производство.
Какие сроки получили фигуранты дела
Мосгорсуд вынес приговор по делу о заказном убийстве. Ольга Петрова получила 16 лет колонии. Илье Кецбая назначили 14 лет лишения свободы. Павел Удалов получил 12 лет. В суде женщина заявила, что хотела отомстить Максиму за разрушенное будущее. Позже она сказала, что жалеет о своем решении.