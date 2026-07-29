29 июля 2026, 03:13

Фото: iStock/zoka74

В Москве спустя 10 лет раскрыли убийство 24-летнего мужчины на Ленинском проспекте. Следствие установило, что причиной стала месть женщины, которая много лет состояла в отношениях с его отцом. Заказчица считала сына любовника виновником краха своей семьи и будущего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Роман в посольстве и тайная дочь Смерть жены и переезд в Москву Тайна раскрылась из-за ребенка Первое нападение на Максима Шесть пуль на Ленинском проспекте Как следователи раскрыли преступление Какие сроки получили фигуранты дела

Роман в посольстве и тайная дочь

Смерть жены и переезд в Москву

Тайна раскрылась из-за ребенка

«У нас семейные разборки»: как ревность привела жителя Башкирии к ужасной трагедии на глазах у детей?

Первое нападение на Максима

Шесть пуль на Ленинском проспекте

Как следователи раскрыли преступление

Какие сроки получили фигуранты дела