«Отношения к семье не имеет»: новые тайны пропавшей четы Усольцевых. Американская разведка, война за наследство и сын, скрывающий правду

19 августа 2026, 17:47

Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из документального фильма «Пропавшие в тайге: тайна семьи Усольцевых»)

Семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге больше года назад. Их искали сотни людей, но не нашли ни следа. Единственный, кто не теряет надежды, — сын пропавших. Он уверен: родители не могли сбиться с пути, ведь они были опытными туристами. Почему следствие до сих пор не нашло ответов и какие тайны вскрылись в этом деле, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что из трёх версий — правда, а что — выдумка? Калифорнийский след Версия, против которой не нашлось аргументов «Он самозванец»: почему пасынок Сергея отказался считать Дегтярёва другом семьи Осведомлённый друг Предполагаемые связи с американской разведкой и Эпштейном Миллионы по завещанию Идеальная чистота посреди дикой природы насторажила больше, чем любой беспорядок Турбаза, две фирмы и встреча, которую не афишировали. Новый поворот в деле Усольцевых

Что из трёх версий — правда, а что — выдумка?



Тайга (Фото: кадр из документального фильма «Пропавшие в тайге: тайна семьи Усольцевых»)

«Человек бесследно пропасть не может. Тем более мой отец», — заявил сын Усольцевой.

Калифорнийский след

«Это бред. У меня корреспондент спросил, есть ли у моих родителей родственники за границей? Я рассказал про то, что да, у моего отца близкая родственница живёт в Калифорнии. Это ни о чём не говорит», — уточнил он.

Версия, против которой не нашлось аргументов

«Вот факт остаётся фактом, что люди почти год назад просто пропали, бесследно исчезли. И единственная версия, которая не имеет трещин, — это версия побега», — уверен Баталов.



Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из документального фильма «Пропавшие в тайге: тайна семьи Усольцевых»)

«Мне говорят, что по-прежнему нет никаких следов в месте пропажи. Не нашли ничего. Я всё-таки рассчитываю на то, что мои родители живы и за границей. Поэтому-то и никаких следов не нашли», — заметил Баталов.

«Он самозванец»: почему пасынок Сергея отказался считать Дегтярёва другом семьи

«Виталий, он не друг. Он просто самозванец и никакого отношения к семье не имеет, он просто получил медийность за счёт, за счёт лжи буквально», — резко произнёс пасынок Сергея в беседе.

Осведомлённый друг



Валентин Дегтярёв (Фото: кадр из документального фильма «Пропавшие в тайге: тайна семьи Усольцевых»)

«Я скачал этот файл, там сообщение: вроде как Ирина говорит, что мы не вернёмся», — рассказал Валентин.

Предполагаемые связи с американской разведкой и Эпштейном

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Миллионы по завещанию

«Там будет серьёзная, сильная, очень такая жестокая война между родственниками. Даже не сомневайтесь. Он богатый человек. У него около миллиарда рублей имущество», — известил исследователь.



Сергей и Ирина Усольцевы с дочкой (Фото: кадр из документального фильма «Пропавшие в тайге: тайна семьи Усольцевых»)

«Я не хочу признавать их умершими, потому что, по моему мнению, они живы. Это лицемерие», — заявил Баталов.

Идеальная чистота посреди дикой природы насторажила больше, чем любой беспорядок

Турбаза, две фирмы и встреча, которую не афишировали. Новый поворот в деле Усольцевых



Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Гадалка нагадала, что с семьёй все хорошо, что все живы и здоровы. Я отнесся с раздражением и презрением, но это дало какую-никакую надежду. Приятно верить», — рассказывал парень в эфире.