«Отношения к семье не имеет»: новые тайны пропавшей четы Усольцевых. Американская разведка, война за наследство и сын, скрывающий правду
Семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге больше года назад. Их искали сотни людей, но не нашли ни следа. Единственный, кто не теряет надежды, — сын пропавших. Он уверен: родители не могли сбиться с пути, ведь они были опытными туристами. Почему следствие до сих пор не нашло ответов и какие тайны вскрылись в этом деле, читайте в материале «Радио 1».
Что из трёх версий — правда, а что — выдумка?В беседе с 5-tv.ru, сын Ирины Усольцевой Даниил подробно разобрал обстоятельства исчезновения родителей. Он выделяет три основных сценария: криминал, трагическая случайность в тайге и добровольный побег. При этом первые два, по его глубокому убеждению, абсолютно несостоятельны.
Любое насильственное преступление всегда оставляет специфические следы, но здесь ничего подобного не обнаружено. Даниил доверяет следствию и подтверждает: криминальную подоплёку официальные органы действительно полностью исключили. Молодой человек также не допускает мысли, что родители могли просто сбиться с пути.
Местность в районе Кутурчино, уверяет Даниил, не настолько коварна, чтобы поставить в тупик такого бывалого туриста, каким был его отец.
«Человек бесследно пропасть не может. Тем более мой отец», — заявил сын Усольцевой.Красноярец проводит очень точную параллель: его отец был заядлым походником с более чем десятилетним стажем. Предположить, что человек с таким опытом мог просто потерять ориентир и пропасть в лесу, — это всё равно что представить, будто профессиональный альпинист разбился, сорвавшись с обычной детской горки.
Калифорнийский следНо особенно бурную реакцию у Даниила вызвали предположения о том, что его родители якобы могли бросить всё и уехать в Калифорнию. Эту версию он воспринял крайне эмоционально, считая подобные домыслы откровенным абсурдом.
«Это бред. У меня корреспондент спросил, есть ли у моих родителей родственники за границей? Я рассказал про то, что да, у моего отца близкая родственница живёт в Калифорнии. Это ни о чём не говорит», — уточнил он.
Даниил подчёркивает: эмиграция требует огромной подготовительной работы. Решить массу организационных и финансовых вопросов, а затем уехать, не оставив ни единого следа, — задача из разряда фантастики. Даже для таких предусмотрительных людей, как его мама и папа, провернуть всё это в абсолютной тайне было попросту невозможно.
Версия, против которой не нашлось аргументовПарень считает бегство единственным логичным объяснением.
«Вот факт остаётся фактом, что люди почти год назад просто пропали, бесследно исчезли. И единственная версия, которая не имеет трещин, — это версия побега», — уверен Баталов.Следователи регулярно держат Даниила в курсе поисковых мероприятий, но их отчёты лишь усугубляют загадку. Правоохранители раз за разом сообщают одну и ту же неутешительную информацию: в предполагаемом районе исчезновения до сих пор не обнаружено ни единого следа, подтверждающего, что его мать и отчим вообще там находились.
«Мне говорят, что по-прежнему нет никаких следов в месте пропажи. Не нашли ничего. Я всё-таки рассчитываю на то, что мои родители живы и за границей. Поэтому-то и никаких следов не нашли», — заметил Баталов.Несмотря ни на что, парень уверен: рано или поздно родители обязательно выйдут на связь. Они просто выжидают момента, когда стихнет медийная шумиха и ажиотаж вокруг этой истории.
«Он самозванец»: почему пасынок Сергея отказался считать Дегтярёва другом семьиОтдельного внимания в этой запутанной истории заслуживает фигура Валентина Дегтярёва, который публично позиционирует себя как близкий друг семьи. Однако Даниил Баталов реагирует на подобные заявления крайне жёстко, наотрез отказываясь признавать за мужчиной этот статус.
«Виталий, он не друг. Он просто самозванец и никакого отношения к семье не имеет, он просто получил медийность за счёт, за счёт лжи буквально», — резко произнёс пасынок Сергея в беседе.По словам сына Ирины Усольцевой, максимум, что связывало Дегтярёва с его отцом, — это периодическая переписка в прошлом. Ни о какой настоящей дружбе или доверительных отношениях здесь не могло быть и речи.
Осведомлённый другСам Дегтярёв тем временем продолжает активно общаться с журналистами, охотно делясь «сенсационными» подробностями. Исследователь убеждён: за исчезновением семьи кроется нечто куда более запутанное, чем банальный несчастный случай. В конце июля мужчина и вовсе заявил, что на его электронную почту пришёл аудиофайл, который якобы записала Ирина Усольцева.
«Я скачал этот файл, там сообщение: вроде как Ирина говорит, что мы не вернёмся», — рассказал Валентин.По заверениям уфолога, технический анализ аудиозаписи не выявил ни следов монтажа, ни вмешательства нейросетей. При этом тембр и интонации голоса поразительно напоминают пропавшую Ирину. Не меньше вопросов вызывает и странная цифровая активность. Дегтярёв утверждает, что телефон Сергея Усольцева оставался в сети ещё несколько месяцев после исчезновения семьи, а его страницы в соцсетях продолжали подавать признаки жизни. Менялось оформление профиля, таял список друзей — всё это создавало жутковатое впечатление, будто кто-то методично и намеренно зачищает за собой следы.
Предполагаемые связи с американской разведкой и ЭпштейномПожалуй, самые сенсационные заявления Дегтярёва касаются прошлого Сергея Усольцева. По версии друга семьи, в 90-е годы предприниматель якобы сотрудничал с ЦРУ и даже был связан со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В подтверждение своих слов Дегтярёв ссылается на расследование журналистки Анны Соколовой. По её данным, Усольцев стоял у истоков так называемой «Инициативы ядерных городов» и занимался тем, что вывозил учёных и специалистов из закрытых российских ядерных центров за рубеж.
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Помимо этого, в материалах упоминаются открытые им счета в США и агентство по обучению и обмену школьниками. И здесь кроется, пожалуй, самая жуткая деталь расследования: по имеющимся данным, некоторые из подростков, отправленных за океан по каналам Усольцева, бесследно пропадали в Америке. Однако эти сведения не подтверждены официально и не находят документального подтверждения в авторитетных источниках.
Миллионы по завещаниюОтдельная и очень острая тема в этом деле — наследство. По подсчётам Дегтярёва, состояние пропавшего главы семейства оценивается примерно в 700 миллионов рублей. В эту сумму входят около сотни миллионов на банковских счетах, 50-процентная доля в Железногорском заводе «Полиинвест» (производство лакокрасочных материалов), а также пакет ценных бумаг, недвижимость и автомобиль.
«Там будет серьёзная, сильная, очень такая жестокая война между родственниками. Даже не сомневайтесь. Он богатый человек. У него около миллиарда рублей имущество», — известил исследователь.Юридически главной наследницей этого состояния является старшая дочь Сергея, поскольку других прямых наследников у него нет. При этом в публичном пространстве всю активность проявляет исключительно пасынок пропавшего — Даниил Баталов. Примечательно, что сам Даниил не спешит подавать заявление о признании родителей умершими, хотя по закону запустить эту процедуру можно уже спустя полгода после их исчезновения.
«Я не хочу признавать их умершими, потому что, по моему мнению, они живы. Это лицемерие», — заявил Баталов.
Идеальная чистота посреди дикой природы насторажила больше, чем любой беспорядокВ начале июня 2026 года Кутурчинское Белогорье вновь стало эпицентром масштабной поисковой операции. К прочёсыванию местности подключились спасатели, сотрудники силовых ведомств и добровольцы из отряда «ЛизаАлерт» — всего в мероприятиях участвовали порядка 80 человек. Чтобы ничто не мешало работе групп, район был полностью изолирован: территорию закрыли для посторонних, а на ключевых подъездах выставили блокпосты.
Однако у журналистов «АиФ», побывавших в районе исчезновения семьи, остались тревожные впечатления. Их насторожило состояние местности: территория выглядела неестественно чистой. На маршруте не нашлось ни единой вещи, которая выдавала бы недавнее присутствие туристов, хотя обычно за сезон эти тропы проходят сотни путешественников. Единственной зацепкой стала сломанная палка для скандинавской ходьбы. Она уже отправлена на экспертизу, но результаты генетического исследования придётся ждать около месяца.
Турбаза, две фирмы и встреча, которую не афишировали. Новый поворот в деле УсольцевыхВсплыла новая подробность, способная пролить свет на то, почему столь опытные туристы вообще решили отправиться в лес в не самое подходящее для этого время. Выяснилось, что участок тайги, где бесследно пропала семья, принадлежит деловому партнёру Сергея Усольцева. По иронии судьбы, этот же человек является директором той самой турбазы, где семья останавливалась накануне выхода на маршрут. Как выяснилось, обширные территории в окрестностях гор Буратинка и Мальвинка поделены между двумя коммерческими структурами — «Фирмой Рэгги» и компанией «Ангул». И этот факт добавляет истории весьма интригующий оттенок.
Дело в том, что одним из учредителей «Фирмы Рэгги» числится директор турбазы «Геосфера» — именно там семейство провело ночь перед роковым выходом на маршрут. А вот среди основателей «Ангула» значится имя давнего делового партнёра самого Сергея Усольцева. Существует также версия, что поездка в тайгу носила деловой, а не туристический характер. Однако на данный момент эта информация не имеет официального подтверждения.На данном этапе официальные поиски приостановлены: следователи и спасатели ждут результатов экспертиз и анализа собранных данных. Добровольцы из «ЛизаАлерт» полны решимости организовать новые пешие прочёсывания местности, однако сталкиваются с серьёзным препятствием: доступ на эту территорию по-прежнему строго ограничен. Что касается Даниила, то в апреле 2026 года молодой человек выступил перед аудиторией шоу «Пусть говорят». Темой выпуска стала пропажа семьи Усольцевых: супругов Ирины и Сергея, а также их дочери Арины.
«Гадалка нагадала, что с семьёй все хорошо, что все живы и здоровы. Я отнесся с раздражением и презрением, но это дало какую-никакую надежду. Приятно верить», — рассказывал парень в эфире.