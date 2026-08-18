«С меня как с Гусмана вода»: добивался любви 16-летней азербайджанки и не пришел на похороны Александра Маслякова. Как Юлий Гусман живет в эмиграции
Врач-психиатр по образованию, создатель легендарной команды КВН «Парни из Баку» и бессменный член жюри Юлий Гусман прожил яркую жизнь. Он дружил с Александром Масляковым почти 60 лет, но не пришёл на его похороны. Почему многолетняя дружба оборвалась так внезапно и как сегодня живёт народный артист в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».
Как врач-психиатр шутил над собой: неожиданная судьба Юлия Гусмана
Юлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку. Отец — Соломон Моисеевич Гусман, военный врач, подполковник медицинской службы, главный терапевт Каспийской флотилии во время войны, позже стал профессором и считался одним из лучших врачей в Закавказье. Мать — Лола Юрьевна Барсук, тоже профессор. Младший брат Михаил стал известным журналистом и первым заместителем генерального директора ТАСС. В 1960 году Юлий получил аттестат. По настоянию отца поступил в Азербайджанский медицинский институт имени Наримана Нариманова, хотя всерьёз медициной не интересовался. Окончил институт в 1966 году по специальности «врач-психиатр».
В 1970 году завершил обучение в аспирантуре. Во время учёбы активно занимался общественной работой, спортом и в это же время страстно увлёкся КВН. Команда, которую собрал Гусман, выгодно отличалась самоиронией: её участники не боялись шутить над собственной национальностью, внешностью и даже именами. Именно это и нравилось зрителям. Сам Юлий охотно поддерживал такой стиль — студент нередко придумывал шутки про себя, часто используя в них свою фамилию.
Его коронная фраза — «С меня как с Гусмана вода!» — стала народной. Ещё в студенческие годы Юлий увлёкся театром и самодеятельностью. Начал работать в Бакинском театре юного зрителя, где в 1975 году поставил мюзикл «Три мушкетёра». В 1976 году стал художественным руководителем театра и занимал эту должность до 1984 года. За это время поставил спектакли «Иисус Христос — суперзвезда», «Человек из Ламанчи», «Дракон» и другие. В 1978 году дебютировал в кино как режиссёр с драмой «Дачный домик для одной семьи». Этот фильм получил признание и стал первой серьёзной работой Гусмана в кинематографе.
Слёзы радости, внуки и надежда на русский язык: семейная жизнь патриарха КВНВ 26 лет Юлий уже всерьёз задумывался о создании семьи и давно искал ту самую женщину, с которой мог бы разделить жизнь. Судьбоносная встреча произошла в посёлке Загульба, куда режиссёр приехал отдыхать с друзьями. Однажды на пляже внимание молодого человека привлекла юная девушка, выходившая из воды. Ей было 16 лет.
Валида, так звали юную особу, родилась в семье, где переплелись русская и азербайджанская культуры, а её мать Надежда после развода с первым мужем вышла замуж повторно. Будущая супруга режиссёра приехала на родину родителей из Франции. Гусман был очарован и решил добиваться расположения незнакомки. Однако Валида Мурадовна, хоть и улыбалась его шуткам, на предложение встречаться ответила отказом. На этом их первое знакомство и закончилось. Спустя три года судьба вновь свела их на бакинском пляже. На этот раз Юлий отступать не собирался. Он проявил столько заботы и терпения, что Валида просто не смогла отказать. Если первое время спутница и относилась к избраннику с недоверием, то его настойчивость быстро всё изменила. Стоило молодым людям начать встречаться, как все сомнения отпали: «Афродита» почти сразу согласилась стать его женой. Торжество получилось на редкость камерным и лишённым пафоса. О традиционном белом платье не было и речи: невеста предпочла лаконичный наряд, а жених ограничился обычным чёрным костюмом. В 1977 году в семье случилось радостное событие — родилась дочь.
Девочку назвали Лолой, в честь матери Гусмана. О своей супруге режиссёр предпочитает говорить сдержанно и нечасто, зато о дочери может рассуждать бесконечно. Лола получила блестящее образование в Нью-Йорке, окончив сразу два университета и юридическую школу. А судьбоносный поворот в её личной жизни произошёл во время стажировки в Румынии: именно там наследница народного артиста Азербайджана повстречала британского маркетолога Джеймса Рида Стюарта Бремнера, за которого впоследствии и вышла замуж. В 2009 году Лола подарила родителям внука Максимилиана, и Валида тут же улетела в Америку помогать дочери с малышом.
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Юлий Соломонович души не чает в мальчике и ласково зовёт его Мартыном. Единственное, что всерьёз печалит деда, — слабое знание внуком русского языка, хотя и мать, и бабушка, и няня общаются с ним исключительно по-русски. Впрочем, Гусман не теряет надежды, что однажды Максимилиан всё же прочтёт Чехова в оригинале.
В 2017 году, узнав о рождении внучки, режиссёр не сдержал слёз. Девочку назвали Надеждой.
«Когда-то мы с женой Валидой назвали наследницу в честь моей мамы, а теперь ребята дали имя малышке в честь мамы супруги», — приводит слова Гусмана «СтарХит».Эту неугомонную малышку, которая ни минуты не сидит на месте и всюду суёт свой нос, дедушка с обожанием прозвал Нюхой-ураганом.
Смена страны: отъезд в СШАЮлий Соломонович всегда отличался крепким здоровьем и никогда не жаловался на недуги. Тем не менее в 2019 году поползли слухи, будто режиссёр перенёс операцию на сердце и ему чистили сосуды. Гусман тогда возмутился, назвав домыслы абсурдом: ни о каком вмешательстве речи не шло, заслуженный деятель искусств просто был занят подготовкой к церемонии вручения премии «Ника». Новая волна беспокойства поднялась в 2020 году, когда режиссёра не оказалось среди гостей «Голосящего КиВиНа».
Поклонники принялись гадать: то ли сценарист поссорился с Александром Масляковым, то ли серьёзно заболел. На деле всё оказалось прозаичнее — виновата была лишь пандемия, из-за которой массовые мероприятия попросту отменили. Уже в следующем году телеведущий как ни в чём не бывало снова занял своё место в жюри.
А в 2023 году на официальном сайте Гусмана появилась информация о переезде в Нью-Йорк. Впрочем, Америка не была для него чужой страной: ещё на стыке 80-х и 90-х годов уроженец Баку подолгу жил в Штатах, так что уезжал Юлий в хорошо знакомый и обжитой мир. К тому же за океаном живёт вся его семья. Перебравшись в Новый Свет, Гусман всерьёз занялся собой и сумел сбросить около десяти килограммов. Многим поклонникам тогда казалось, что больше они не увидят мэтра в КВН. Однако уже в апреле 2025 года мастодонт вернулся на Первый канал, заняв место за судейским столом на стадии 1/8 финала. Приятным сюрпризом для зрителей стало и появление рядом с ним брата Михаила, который также долгое время не участвовал в играх. Сегодня Юлий Соломонович не сбавляет творческих оборотов.
В октябре 2025 года состоялась премьера картины Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», в которой он снялся. Кроме того, элегантный седой маэстро успел поработать в жюри шоу «Звёзды» на НТВ. При этом капитан легендарной команды «Парни из Баку» по-прежнему живёт в США, прилетая в Россию лишь по мере необходимости — для участия в съёмках.
Почему Юлий Гусман не пришёл проститься с Александром Масляковым?Сценарист и главный КВНщик страны были близкими друзьями почти 60 лет. Они познакомились в 1965 году: свердловчанин только пробовал себя в роли ведущего КВН, а бакинец уже выводил на сцену команду юмористов в статусе капитана. По сути, оба стояли у самых истоков этого легендарного клуба.
Многолетняя работа в жюри породила их уникальный сценический дуэт. Зрители обожали фирменные перепалки между ними: Гусман демонстративно занижал баллы, а Масляков с неизменной улыбкой бросался защищать ребят. Со стороны казалось, что перед публикой разыгрывается настоящая вражда, хотя за кулисами мужчин связывала крепкая дружба. Эта история оборвалась 8 сентября 2024 года. Александр Васильевич ушёл из жизни из-за рака лёгких. Страшный диагноз легенде КВН поставили за два года до этого, но врачи сразу поняли, что опухоль неоперабельна. В последние месяцы болезнь прогрессировала настолько тяжело, что ведущий практически потерял способность говорить. Многих тогда удивило отсутствие Гусмана на прощании со старым другом.
Однако сам Юлий Соломонович в те дни проходил непростую реабилитацию после неудачного падения, из-за которого серьёзно повредил позвоночник. Совершать утомительный перелёт из Нью-Йорка в Москву с больной спиной в 81 год было попросту невозможно. По этой же причине мужчине пришлось пропустить и церемонию вручения кинопремии «Ника», у истоков которой он стоял.
А в июле 2026 года пришла новая печальная весть: ушла из жизни Светлана Маслякова — жена ведущего и бессменный режиссёр программы КВН. Супруги прожили душа в душу больше полувека.