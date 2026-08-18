«С меня как с Гусмана вода»: добивался любви 16-летней азербайджанки и не пришел на похороны Александра Маслякова. Как Юлий Гусман живет в эмиграции

18 августа 2026, 18:18

Юлий Гусман (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Врач-психиатр по образованию, создатель легендарной команды КВН «Парни из Баку» и бессменный член жюри Юлий Гусман прожил яркую жизнь. Он дружил с Александром Масляковым почти 60 лет, но не пришёл на его похороны. Почему многолетняя дружба оборвалась так внезапно и как сегодня живёт народный артист в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как врач-психиатр шутил над собой: неожиданная судьба Юлия Гусмана Слёзы радости, внуки и надежда на русский язык: семейная жизнь патриарха КВН Смена страны: отъезд в США Почему Юлий Гусман не пришёл проститься с Александром Масляковым?

Как врач-психиатр шутил над собой: неожиданная судьба Юлия Гусмана

Слёзы радости, внуки и надежда на русский язык: семейная жизнь патриарха КВН



Юлий Гусман (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

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«Когда-то мы с женой Валидой назвали наследницу в честь моей мамы, а теперь ребята дали имя малышке в честь мамы супруги», — приводит слова Гусмана «СтарХит».

Смена страны: отъезд в США



Юлий Гусман (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Почему Юлий Гусман не пришёл проститься с Александром Масляковым?