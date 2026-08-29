Пытался устроить поджог в её квартире и заказал убийство за 2 миллиона: как успешный адвокат-хоккеист превратил жизнь бывшей возлюбленной в ад?
В 2019 году Самарскую область потрясла история, главным фигурантом которой стал известный тольяттинский адвокат Сергей Воронцов (все имена изменены). Успешный юрист, предприниматель, владелец кафе и увлечённый хоккеист оказался под арестом по обвинению в организации заказного убийства своей бывшей возлюбленной — Елены Мироновой. Однако расследование показало, что история не ограничивалась предполагаемым покушением. За профессиональной деятельностью адвоката, как установили правоохранители, скрывалась масштабная организованная преступная группировка. По версии следствия, её возглавлял Воронцов. В течение двух лет участники сообщества занимались незаконными банковскими операциями, обналичиванием и легализацией денежных средств. Через подконтрольные фирмы они провели почти 2 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девять лет вместе и расставание из-за другой женщиныГлавными фигурантами личной истории стали 47-летний адвокат Сергей Воронцов и 31-летняя Елена Миронова. Пара прожила вместе девять лет. У них родился общий сын Григорий.
На протяжении многих лет отношения выглядели благополучными. Они вместе ездили за границу, появлялись на светских мероприятиях. Елена поддерживала Сергея и регулярно приходила на хоккейные матчи, поскольку спорт занимал важное место в его жизни. Однако в июне 2018 года отношения закончились. По словам Елены, причиной расставания стала другая женщина.
«У него на тот момент были отношения с танцовщицей в его кафе. Именно этот факт и послужил разрывом в наших отношениях. Думаю, она была не единственной его девушкой», — рассказывала она.
По словам женщины, до неё Воронцов уже состоял в браке, в котором появились двое детей. Позднее она узнала, что первая супруга также рассталась с ним из-за измен. Ирина предполагала, что мужчина сознательно не хотел официально оформлять их отношения.
«Со мной он боялся зарегистрировать отношения, наверное, опасался, что в случае развода я имела бы право претендовать на совместно нажитое имущество», — предполагала она.После расставания Елена решила начать самостоятельную жизнь. Она ушла от бывшего возлюбленного и рассчитывала, что сможет спокойно устроить свою судьбу. Но отношения продолжили развиваться уже в конфликтном ключе.
Борьба за ребёнка и имущество после расставанияПосле разрыва между бывшими партнерами начался спор из-за имущества и общего сына. Суд определил место проживания ребенка с отцом. Елена не согласилась с таким решением, но изменить ситуацию не смогла.
«После ухода я забрала только личные вещи и свой автомобиль. Более ни на что не претендовала», — рассказывала женщина.По ее словам, вскоре после начала судебного разбирательства Сергей изменил номер телефона сына и заявил бывшей возлюбленной, что больше не позволит ей видеться с ребенком. Елена вспоминала, что так и получилось, потому что она боялась даже близко подходить к его дому.
Вскоре, по словам женщины, ситуация стала ещё серьёзнее. Она утверждала, что столкнулась с угрозами и преследованием: сначала неизвестные повредили ее автомобиль. Затем кто-то попытался устроить пожар в ее квартире. Она утверждала, что более полугода не пользовалась собственной машиной и была вынуждена спрятать ее.
Она обращалась в полицию и указывала в заявлении, что опасается за свою жизнь. Также женщина сообщала о препятствиях в общении с сыном. Однако обращения не дали результата.
«Меня это не удивляло, я же понимала, кто мой бывший кавалер», — признавалась она.Ситуация, по словам женщины, еще больше обострилась после того, как в ее жизни появился новый мужчина. По словам женщины, после того как Воронцов узнал об этом, конфликт перешёл на новый уровень. Елена утверждала, что Сергей начал действовать против нее еще активнее.
По ее словам, он пытался забрать автомобиль, использовал поддельные документы и предпринимал попытки добиться возбуждения уголовных дел против нее. Елена считает, что всё это было из ревности.
Миллион рублей за инсценированное убийствоВ июле 2019 года, согласно материалам дела, Сергей Воронцов решил пойти на крайние меры. Он обратился к своему знакомому Максиму Лебедеву и предложил ему убить либо Елену Миронову, либо их общего знакомого Дмитрия Карасёва.
За выполнение заказа, по версии следствия, Воронцов обещал заплатить 2 миллиона рублей. По информации областного Следственного комитета, 12 июля адвокат впервые обсудил с предполагаемым исполнителем детали будущего преступления. После этого мужчины ещё несколько раз встречались и уточняли план.
Однако 26 июля Лебедев обратился в полицию и рассказал правоохранителям о готовящемся убийстве.
Инсценировка убийства и миллион рублей под сиденьем автомобиля31 июля Воронцов и Лебедев снова встретились. На этот раз предполагаемый исполнитель уже сотрудничал с оперативниками. Правоохранители решили инсценировать убийство, чтобы заказчик поверил в то, что преступление действительно произошло.
Елену Миронову загримировали таким образом, чтобы она выглядела погибшей, после чего сделали фотографии, которые должны были имитировать снимки с места убийства. Затем Лебедев передал эти фотографии Воронцову.
Убедившись, что заказ выполнен, адвокат передал первую часть обещанного вознаграждения — 1 миллион рублей. Деньги он спрятал под сиденьем автомобиля. Сразу после передачи денег правоохранители задержали Воронцова. На опубликованных кадрах задержания было видно, как на адвоката надевают наручники, а следователи пересчитывают переданные купюры номиналом 5 тысяч рублей.
«Заказчик был задержан при передаче первой части вознаграждения — одного миллиона рублей», — сообщили в областной прокуратуре.
Адвокат отрицал подготовку убийства2 августа 2019 года суд избрал Сергею Воронцову меру пресечения в виде ареста. Следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 30 и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ — приготовление к убийству по найму. Защита практически сразу заявила, что считает обвинения необоснованными.
«Мы считаем эти подозрения необоснованными и полагаем, что для них нет оснований. Нужно разобраться в этой ситуации от и до, потом уже принимать какое-то решение. Не исключаем, что нашего подзащитного могли подставить или оговорить», — заявил адвокат Воронцова Андрей Карпов.Сам обвиняемый придерживался другой версии произошедшего. Он утверждал, что на самом деле хотел лишь найти имущество Елены и её нынешнего супруга. По словам Воронцова, они задолжали ему около 10 миллионов рублей. Во время следствия на странице адвоката в социальных сетях его группа поддержки публиковала письма из СИЗО. В них Воронцов категорически отрицал свою вину и называл уголовное дело результатом ложного доноса.
«Три года назад в моей жизни случилось страшное событие. Люди, которым я доверял, — моя бывшая супруга Елена Миронова, мой бывший коллега по работе Дмитрий Карасёв — сначала обокрали предприятие, которым я руководил, на сумму более десяти миллионов рублей, а потом избавились от меня как от кредитора, посадив в тюрьму и обвинив при этом в том, что я якобы хотел их убить. Мне предъявлено чудовищное обвинение в приготовлении к убийству, обвинение в безумном преступлении, которого я не совершал. Ужасно обидно, возмутительно и унизительно то, что мне приходиться поневоле оправдываться, поскольку все обвинение – это ложь. Ложь бесстыдная и наглая», — писал обвиняемый.Адвокат настаивал, что следствие не смогло доказать мотив, который ему приписывало. По его версии, смерть Елены лишь разрушила бы его собственную жизнь и лишила возможности нормально общаться с сыном.
Приговор Сергею Воронцову за подготовку заказного убийстваНесмотря на позицию защиты, присяжные не согласились с версией обвиняемого. В июле 2024 года Комсомольский районный суд Тольятти признал Сергея Воронцова виновным в приготовлении к убийству по найму. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Для Елены Мироновой приговор стал завершением многолетнего противостояния. После оглашения решения суда женщина говорила, что почувствовала облегчение. Однако страх за собственную безопасность и за сына, по её словам, полностью не исчез. При этом расследование не закончилось вместе с рассмотрением дела о подготовке убийства.
Как следствие вышло на организованную преступную группировкуВ ходе расследования дела о заказном убийстве правоохранители получили информацию о другой стороне деятельности Воронцова. Как выяснило следствие, за адвокатской практикой скрывалась масштабная преступная структура, которой, согласно материалам дела, руководил сам Воронцов.
Группировка занималась незаконной банковской деятельностью, обналичиванием и легализацией денежных средств. Преступное сообщество действовало с мая 2017 года по июль 2019 года. В него входили юристы, менеджеры и бухгалтеры. Всего следствие установило 29 участников. Среди них было 11 женщин в возрасте от 33 до 53 лет. Они обеспечивали документальное сопровождение финансовых операций и помогали оформлять необходимые бумаги.
Как работала финансовая схема группировкиСхема, которую использовали участники преступного сообщества, строилась на проведении фиктивных финансовых операций через компании, зарегистрированные на подставных лиц. Следствие установило 47 эпизодов преступной деятельности.
На счета подконтрольных организаций поступило не менее 1,5 миллиарда рублей. Часть денежных средств — как минимум 50 миллионов рублей — направили на строительство объектов недвижимости в Тольятти. По версии следствия, таким образом участники схемы стремились создать видимость законной предпринимательской деятельности и придать происхождению денег легальный характер.
Общий объём финансовых операций, которые прошли через подконтрольные структуры, превысил 1,9 миллиарда рублей. При этом преступный доход, полученный от обналичивания денежных средств, составил более 151 миллиона рублей.
Приговор участникам финансовой ОПГ в Тольятти13 января 2026 года Центральный районный суд Тольятти рассмотрел дело участников преступного сообщества, занимавшегося незаконными финансовыми операциями. Суд признал виновными всех фигурантов дела.
26 человек получили сроки от 3 до 19 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, им назначили штрафы от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Ещё троих фигурантов приговорили к принудительным работам на сроки от 2,5 до 4 лет.