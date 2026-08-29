29 августа 2026, 04:17

Фото: iStock / SB Arts Media

В 2019 году Самарскую область потрясла история, главным фигурантом которой стал известный тольяттинский адвокат Сергей Воронцов (все имена изменены). Успешный юрист, предприниматель, владелец кафе и увлечённый хоккеист оказался под арестом по обвинению в организации заказного убийства своей бывшей возлюбленной — Елены Мироновой. Однако расследование показало, что история не ограничивалась предполагаемым покушением. За профессиональной деятельностью адвоката, как установили правоохранители, скрывалась масштабная организованная преступная группировка. По версии следствия, её возглавлял Воронцов. В течение двух лет участники сообщества занимались незаконными банковскими операциями, обналичиванием и легализацией денежных средств. Через подконтрольные фирмы они провели почти 2 миллиарда рублей. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Девять лет вместе и расставание из-за другой женщины Борьба за ребёнка и имущество после расставания Миллион рублей за инсценированное убийство Инсценировка убийства и миллион рублей под сиденьем автомобиля Адвокат отрицал подготовку убийства Приговор Сергею Воронцову за подготовку заказного убийства Как следствие вышло на организованную преступную группировку Как работала финансовая схема группировки Приговор участникам финансовой ОПГ в Тольятти

Девять лет вместе и расставание из-за другой женщины

«У него на тот момент были отношения с танцовщицей в его кафе. Именно этот факт и послужил разрывом в наших отношениях. Думаю, она была не единственной его девушкой», — рассказывала она.

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«Со мной он боялся зарегистрировать отношения, наверное, опасался, что в случае развода я имела бы право претендовать на совместно нажитое имущество», — предполагала она.

Борьба за ребёнка и имущество после расставания

«После ухода я забрала только личные вещи и свой автомобиль. Более ни на что не претендовала», — рассказывала женщина.

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

«Меня это не удивляло, я же понимала, кто мой бывший кавалер», — признавалась она.



Миллион рублей за инсценированное убийство

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Инсценировка убийства и миллион рублей под сиденьем автомобиля

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«Заказчик был задержан при передаче первой части вознаграждения — одного миллиона рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Адвокат отрицал подготовку убийства

«Мы считаем эти подозрения необоснованными и полагаем, что для них нет оснований. Нужно разобраться в этой ситуации от и до, потом уже принимать какое-то решение. Не исключаем, что нашего подзащитного могли подставить или оговорить», — заявил адвокат Воронцова Андрей Карпов.

«Три года назад в моей жизни случилось страшное событие. Люди, которым я доверял, — моя бывшая супруга Елена Миронова, мой бывший коллега по работе Дмитрий Карасёв — сначала обокрали предприятие, которым я руководил, на сумму более десяти миллионов рублей, а потом избавились от меня как от кредитора, посадив в тюрьму и обвинив при этом в том, что я якобы хотел их убить. Мне предъявлено чудовищное обвинение в приготовлении к убийству, обвинение в безумном преступлении, которого я не совершал. Ужасно обидно, возмутительно и унизительно то, что мне приходиться поневоле оправдываться, поскольку все обвинение – это ложь. Ложь бесстыдная и наглая», — писал обвиняемый.

Приговор Сергею Воронцову за подготовку заказного убийства

Фото: iStock / BrianAJackson

Как следствие вышло на организованную преступную группировку

Как работала финансовая схема группировки

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Приговор участникам финансовой ОПГ в Тольятти