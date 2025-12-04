Блогеры-близнецы Кутовые лечились в центре задержанного бизнесмена Антонова
Близнецы-блогеры Сергей и Иван Кутовые проходили реабилитацию в центре, который принадлежит задержанному Максиму Антонову. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на публикации близнецов в соцсетях. Они выступали амбассадорами этого учреждения.
Как известно, братья Кутовые боролись с наркозависимостью. Сергей Кутовой, в частности, размещал в сети совместные фотографии с Максимом Антоновым. Отмечается, что Антонов общался и с другими известными людьми, некоторые из них регулярно рекламировали его реабилитационный центр.
Сейчас правоохранительные органы задержали самого бизнесмена. Поводом стало заявление одной из родственниц пациента центра. Она сообщила, что в учреждении применяли пытки. На текущий момент задержали как минимум двух сотрудников рехаба. В ближайшее время суд должен избрать для Максима Антонова меру пресечения.
