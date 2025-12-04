Блогеры-близнецы Кутовые лечились в центре задержанного бизнесмена Антонова

04 декабря 2025, 13:11

Главу реабилитационного центра Максима Антонова задержали по делу о пытках

Сергей и Иван Кутовые (Фото: Instagram* @aivan_kutove)

Близнецы-блогеры Сергей и Иван Кутовые проходили реабилитацию в центре, который принадлежит задержанному Максиму Антонову. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на публикации близнецов в соцсетях. Они выступали амбассадорами этого учреждения.