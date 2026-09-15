Показалось, что они смеются над его акцентом: как замкнутый мальчик превратился в жестокого потрошителя и сколько невинных жизней он унёс?
Рустам Каримов (все имена изменены) родился 7 апреля 1973 года в Таджикской ССР. В детстве он рос замкнутым и физически слабым, из-за чего регулярно становился объектом издевательств со стороны сверстников. Дать обидчикам отпор мальчик не мог, а пережитая травля и постоянное ощущение собственной уязвимости оставили глубокий след в его психике. Спустя годы Каримов переехал в Красноярск, где создал семью, однако вскоре начал проявлять неконтролируемую агрессию. В 2002 году он совершил первое убийство, а в 2004-м устроил серию расправ, жертвами которых стали в том числе пять студенток и несколько пенсионеров. Подробнее о его истории — в материале «Радио 1».
Детство в Таджикистане и переезд в КрасноярскРустам Каримов родился 7 апреля 1973 года в Таджикской ССР. Его детство нельзя было назвать беззаботным. Мальчик отличался замкнутым характером и физически уступал сверстникам, поэтому регулярно сталкивался с насмешками и издевательствами. Защитить себя он не мог. Постоянная травля и ощущение собственной слабости постепенно повлияли на его психологическое состояние.
В 1993 году, после начала гражданской войны в уже независимом Таджикистане, Каримов переехал в Красноярск. Поначалу его жизнь складывалась вполне благополучно. Мужчина нашёл работу, женился, а вскоре в семье появился сын.
Однако семейное счастье продлилось недолго. Каримов начал часто срываться на родных и демонстрировать вспышки неконтролируемой агрессии. Однажды его ярость дошла до того, что он избил собственного ребёнка. После этого жена решила, что больше не может подвергать сына опасности, и сразу подала на развод.
Первое убийствоПервое убийство Каримов совершил в июне 2002 года. Его жертвой стал собственный приятель. Мужчины находились на кладбище. Они пришли туда, чтобы помянуть общего знакомого. В какой-то момент Каримову показалось, что собутыльник посмотрел на него как-то не так.
Этого короткого эпизода оказалось достаточно, чтобы мужчина пришёл в ярость. Он схватил камень и забил товарища насмерть. После этого преступления Каримов почти два года не совершал новых убийств. Однако в январе 2004 года он вновь перешёл к насилию. В Уяре мужчина убил мать и дочь Кузнецовых. С этого преступления началась новая волна убийств.
Серия убийств летом и осенью 2004 годаНаибольшая активность Каримова пришлась на лето и осень 2004 года. Особенно кровавым стало 5 июля. За несколько часов мужчина убил сразу трёх человек. Первой жертвой стала женщина, землячка Каримова из Таджикистана. Её он задушил.
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Затем мужчина напал на случайного прохожего и зарезал его. Третьей жертвой стала глухонемая пенсионерка. Каримов пришёл в её дачный домик и убил женщину кочергой.
Эти преступления показали, насколько быстро Каримов переходил от обычной ситуации к насилию. Он не нуждался в серьёзном конфликте или длительной подготовке. Любая мелочь могла вызвать у него вспышку ярости, после которой он применял силу.
Кровавая расправа над студенткамиСамое масштабное и жестокое преступление Каримов совершил в ноябре 2004 года. Недалеко от дачи, где он жил, отдыхали шестеро студенток. Вечером Каримов познакомился с девушками и предложил им провести время вместе.
Компания гуляла до глубокой ночи. Позже две студентки отправились спать. Ещё одна ушла на прогулку с приятелем Каримова. Три девушки остались вместе с мужчиной. По версии следствия, в какой-то момент Каримов вновь пришёл в ярость. Ему показалось, что они смеются над его акцентом.
Мужчина схватил кочергу и шашлычный шампур и набросился на студенток. Двух девушек он убил практически сразу. Третью продолжал избивать и мучить до тех пор, пока она не умерла от болевого шока. После этого Каримов ворвался в соседний домик, где спали ещё две студентки.
Одну девушку он сбросил с кровати и забил кочергой. Вторая попыталась убежать, но мужчина догнал её и задушил рукавом собственной куртки. Единственной выжившей стала студентка, которая ранее ушла гулять с приятелем Каримова.
Именно её показания впоследствии стали одним из важнейших доказательств в уголовном деле. В тот же вечер Каримов совершил ещё две расправы. Его жертвами стали пенсионеры, которые гуляли в лесу.
Эта серия убийств стала кульминацией преступной деятельности Каримова. Правоохранители окончательно поняли, что в регионе действует особо опасный серийный убийца.
Как хвастовство помогло выйти на убийцуСам Каримов в итоге помог следствию приблизиться к нему. Мужчина отличался склонностью хвастаться совершёнными преступлениями. Однажды во время разговора с сожительницей он открыто рассказал ей об убийствах.
Женщина испугалась и сразу позвонила в милицию. Однако в тот день задержать Каримова не удалось. Следствие продолжило поиски. Ключевую роль сыграли показания выжившей студентки и других свидетелей.
На основании полученной информации оперативники составили максимально подробный фоторобот подозреваемого. Он позволил существенно сузить круг поисков. Позднее брат новой сожительницы Каримова увидел ориентировку. Черты человека на фотороботе показались ему знакомыми.
Мужчина понял, что один из его родственников живёт рядом с разыскиваемым преступником. Он немедленно сообщил об этом в милицию.
Задержание и суд над серийным убийцей9 декабря 2004 года оперативники задержали Каримова на железнодорожной станции. Мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Однако оперативникам удалось его задержать и доставить для дальнейшего разбирательства. После этого следствие получило возможность подробно восстановить обстоятельства совершённых преступлений.
Первоначально суд приговорил Рустама Каримова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако родственники погибших и представители прокуратуры посчитали такое наказание слишком мягким с учётом количества жертв, масштаба преступлений и их жестокости.
20 марта 2008 года Красноярский краевой суд вынес новый приговор. Каримову назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Верховный суд Российской Федерации оставил решение без изменений.
Сам Каримов утверждал, что сами потерпевшие якобы «вынудили» его совершить преступления. В зале суда он выкрикивал, что готов снова убивать.