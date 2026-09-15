15 сентября 2026, 02:53

Фото: iStock / Artem_Furman

Рустам Каримов (все имена изменены) родился 7 апреля 1973 года в Таджикской ССР. В детстве он рос замкнутым и физически слабым, из-за чего регулярно становился объектом издевательств со стороны сверстников. Дать обидчикам отпор мальчик не мог, а пережитая травля и постоянное ощущение собственной уязвимости оставили глубокий след в его психике. Спустя годы Каримов переехал в Красноярск, где создал семью, однако вскоре начал проявлять неконтролируемую агрессию. В 2002 году он совершил первое убийство, а в 2004-м устроил серию расправ, жертвами которых стали в том числе пять студенток и несколько пенсионеров. Подробнее о его истории — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в Таджикистане и переезд в Красноярск Первое убийство Серия убийств летом и осенью 2004 года Кровавая расправа над студентками Как хвастовство помогло выйти на убийцу Задержание и суд над серийным убийцей

Детство в Таджикистане и переезд в Красноярск

Первое убийство

Фото: iStock / Aroma photography

Серия убийств летом и осенью 2004 года

Группа туристов пропала в КЧР в районе Софийских озёр

Кровавая расправа над студентками

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Как хвастовство помогло выйти на убийцу

Фото: iStock / DedMityay

Задержание и суд над серийным убийцей