Группа туристов пропала в КЧР в районе Софийских озёр
В Карачаево‑Черкесии разыскивают группу из пяти туристов, пропавших в районе Софийских озёр в Архызе. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, путешественники спускались из района Софийских озёр в посёлок Архыз, но в какой‑то момент перестали выходить на связь. Вероятно, у группы могли возникнуть проблемы с рацией. Обстоятельства исчезновения пока не установлены.
К поискам уже приступили спасатели. Специалисты обследуют предполагаемый маршрут группы, но пока безрезультатно.
Ранее в Ленинградской области пропал местный житель, отправившийся в лес за грибами. Для его поисков задействовали беспилотник.
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