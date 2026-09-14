14 сентября 2026, 17:57

Фото: iStock / SB Arts Media

В 1967 году Алма-Ату охватила тревога: неизвестный преступник один за другим нападал на женщин, совершал изнасилования, а затем перешёл к убийствам. Милиция устраивала засады, использовала девушек-курсанток в качестве приманки и искала заикающегося молодого мужчину со свежей травмой головы, однако преступник продолжал ускользать. В апреле 1968 года его наконец задержали. Им оказался 23-летний Виктор Мельников (все имена изменены), который признался в трёх убийствах, совершении около тридцати изнасилований и в ста нападениях. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Первые нападения алматинского маньяка Как милиция охотилась на преступника Что помогло сузить круг подозреваемых Новые убийства в 1968 году Задержание Признался в трёх убийствах Как началась преступная история убийцы Почему милиция долго не могла поймать маньяка Суд и расстрел

Первые нападения алматинского маньяка

Фото: iStock / Dejan Markovic

Как милиция охотилась на преступника

Фото: iStock / Chalabala

Что помогло сузить круг подозреваемых

Подросток пропал в Брянске, его нашли

Новые убийства в 1968 году

Фото: iStock / Artem_Furman

Задержание

Признался в трёх убийствах

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Как началась преступная история убийцы

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Почему милиция долго не могла поймать маньяка

Фото: iStock / Rawf8

Суд и расстрел