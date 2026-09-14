Помогал поправить одежду и провожал до дома: как заикающийся сварщик с травмой головы совершил более 100 нападений на женщин?
В 1967 году Алма-Ату охватила тревога: неизвестный преступник один за другим нападал на женщин, совершал изнасилования, а затем перешёл к убийствам. Милиция устраивала засады, использовала девушек-курсанток в качестве приманки и искала заикающегося молодого мужчину со свежей травмой головы, однако преступник продолжал ускользать. В апреле 1968 года его наконец задержали. Им оказался 23-летний Виктор Мельников (все имена изменены), который признался в трёх убийствах, совершении около тридцати изнасилований и в ста нападениях. Подробнее — в материале «Радио 1».
Первые нападения алматинского маньякаТолько за сентябрь 1967 года в столицу республики поступило шесть заявлений о нападениях схожего характера. Преступник действовал по практически одному сценарию. В вечернее время он поджидал женщин на плохо освещённых улицах, подходил сзади, применял отработанный приём удушения, подавляя сопротивление, а затем насиловал жертву.
Но после преступления мужчина вёл себя неожиданно: преступник спокойно разговаривал с женщиной, помогал ей поправить одежду и даже мог проводить её до самого дома.
При этом деньги и другие материальные ценности его совершенно не интересовали. Он никогда ничего не похищал. Такое сочетание жестокости и показной галантности ставило следователей в тупик и не позволяло однозначно отнести преступника к привычной для того времени категории уголовников.
30 сентября 1967 года произошёл новый поворот в серии преступлений. Маньяк впервые убил жертву. Погибшей стала школьница, которой оставалось пройти всего несколько десятков метров до подъезда.
Первое убийство стало последней каплей для властей. От милиции потребовали как можно быстрее прекратить происходящее. Тем более что по Алма-Ате уже начали распространяться панические слухи, которые становилось всё сложнее сдерживать.
Однако даже масштабные поиски не дали результата. В октябре зарегистрировали ещё пять изнасилований, а в ноябре — шесть.
Как милиция охотилась на преступникаК декабрю 1967 года в Алма-Ате усилили патрулирование. Милиционеры стали использовать и специальную тактику с так называемыми «подсадными утками» — девушками-курсантками школы милиции, которые играли роль потенциальных жертв.
За курсантками скрытно наблюдали сотрудники милиции. Они рассчитывали, что преступник вновь выйдет на охоту и попытается напасть на одну из девушек, после чего его удастся задержать непосредственно на месте. Но насильник раз за разом обходил расставленные ловушки. Он словно заранее понимал, где его могут ждать, и не попадался в подготовленные засады.
Постепенно следствие составило описание подозреваемого. Свидетели говорили о молодом мужчине европейской внешности. Несколько раз его удавалось спугнуть буквально за мгновение до нападения. Однако это не заставило преступника остановиться. Он продолжал охоту с прежней методичностью.
Что помогло сузить круг подозреваемыхУ насильника была особая примета — он заикался. Эта деталь могла значительно помочь следствию, но окончательно установить личность преступника милиционеры смогли не сразу.
В декабре 1967 года появилась ещё одна характерная примета. Во время очередного нападения девушка не отключилась после применённого преступником приёма. Она начала кричать и активно сопротивляться. На помощь дочери прибежал отец, который встречал её. Между ним и нападавшим завязалась драка. Мужчина сильно ударил преступника головой о трансформаторную будку.
Несмотря на полученную травму, насильник сумел вырваться и скрыться. После этого сыщики существенно сузили круг поиска. Они начали разыскивать молодых мужчин, которые заикались и при этом недавно получили травму головы.
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Вскоре милиционеры действительно нашли человека, подходившего под это описание. Однако первые допросы и очные ставки не подтвердили его причастность. Потерпевшие не узнали в нём нападавшего. Вероятно, на результат опознания могла повлиять травма и связанное с ней изменение внешности. Не исключалось и то, что подозреваемый сумел ввести следствие в заблуждение своей манерой поведения.
Так человек, которого потенциально могли остановить ещё в конце 1967 года, снова оказался на свободе.
Новые убийства в 1968 годуС наступлением 1968 года кошмар для жителей Алма-Аты не закончился. Преступник продолжил нападать на женщин. В феврале он совершил ещё одно убийство. Оно стало вторым известным убийством в его серии. Но особенно шокирующее преступление произошло 8 марта, в Международный женский день. В этот праздник маньяк совершил два изнасилования, причём одно из них закончилось убийством.
Это стало третьим известным убийством. Преступник не побоялся действовать в день, когда на улицах было особенно много людей. Его поведение говорило о растущей уверенности в собственной безнаказанности. Несмотря на усилия милиции, он продолжал нападать.
ЗадержаниеПерелом наступил 10 апреля 1968 года. Патруль курсантов школы милиции услышал крики девушки, которая отчаянно звала на помощь. Ее преследовал мужчина. Судя по всему, преступник уже окончательно уверовал в собственную неуязвимость.
Курсанты сумели его скрутить. Однако сразу выяснилась проблема: у патруля не было ни наручников, ни средств связи. Задержанного пришлось связать найденной поблизости бельевой верёвкой и привязать к забору. Пока одного из курсантов отправили в отделение за помощью, преступник сумел развязаться и бросился бежать.
Ему почти удалось скрыться, но во время побега он буквально вылетел прямо на другой курсантский патруль. На этот раз задержание завершилось успешно. Мужчину доставили в отделение милиции, где следователи приступили к выяснению обстоятельств его преступлений. Задержанным оказался 23-летний Виктор Мельников.
Признался в трёх убийствахМельников довольно быстро начал давать признательные показания. В официальных документах на его счету значились три убийства и около тридцати изнасилований. Однако сам преступник утверждал, что совершил значительно больше нападений. По его словам, их число превышало сто.
Биография Мельникова складывалась из обстоятельств, которые впоследствии связывали с формированием его характера.
Он родился в Якутии и рос с матерью-одиночкой. Примерно в пятилетнем возрасте мальчик начал заикаться после сильного испуга, вызванного собакой. Речевой дефект стал причиной постоянных насмешек и издевательств. Ребёнок рано пришёл к выводу, что единственный способ заставить окружающих относиться к нему с уважением — физическая сила.
Мельников начал активно заниматься спортом и постепенно превратился в настоящего атлета. По мере того как росла его физическая сила, количество людей, готовых открыто насмехаться над ним, практически исчезло. В училище он получил профессию сварщика. После этого его призвали в армию, где он проявил себя исключительно с положительной стороны.
Особенно хорошо Мельников освоил рукопашный бой. Навык бесшумной нейтрализации часового он довёл до автоматизма. Позднее этот армейский опыт пригодился ему уже при совершении преступлений. Он подходил к женщинам сзади, применял знакомый приём и быстро подавлял сопротивление жертв.
Как началась преступная история убийцыПосле демобилизации жизнь Мельникова стала складываться значительно хуже. Местные предприятия были готовы принять на работу крепкого и дисциплинированного бывшего военнослужащего. Однако сам молодой человек не хотел работать.
Вместо этого он начал злоупотреблять алкоголем. Дополнительные проблемы возникали в общении с девушками. Рядом с женщинами Мельников заикался сильнее, смущался и нередко становился объектом насмешек. Постепенно озлоблённый мужчина пришёл к выводу, что желаемого можно добиваться силой.
В начале 1967 года одна девушка согласилась прийти к нему домой. Там Мельников изнасиловал её. Преступление фактически произошло в присутствии его матери. Она решила помочь сыну. Девушку убедили не обращаться в милицию, а самого Мельникова отправили к родственникам в Алма-Ату, подальше от возникших проблем.
В Казахстане молодого человека устроили работать сварщиком. Однако работа его практически не интересовала. Главным занятием Мельникова стала охота на женщин. Кроме алкоголя, он начал употреблять наркотики. Это усиливало агрессивность и снижало способность контролировать собственное поведение.
Почему милиция долго не могла поймать маньякаНа следствии Мельников утверждал, что убийства заранее не планировал. По его словам, он намеревался совершать изнасилования, но если жертва начинала слишком активно сопротивляться, мужчина приходил в ярость и терял над собой контроль. Именно такие ситуации приводили к смерти женщин.
Следствие выяснило, что один из его родственников работал в МВД. Этот человек подробно рассказывал Мельникову о методах, которые правоохранители использовали для его поимки. Полученная информация позволяла преступнику понимать, где милиция может организовать засаду и какие действия предпримет при поиске насильника. Благодаря этому Мельников обходил ловушки и не попадался в засады.
В конце концов родственники поняли, кто стоит за серией преступлений в Алма-Ате. Однако сообщить об этом в милицию они не решились. Вместо этого они предложили Мельникову уехать обратно в Якутию. Его задержали буквально за день до запланированного отъезда.
Суд и расстрелСуд над Виктором Мельниковым начался летом 1968 года. Исход дела практически не вызывал сомнений. Несмотря на тяжесть обвинений, родственники преступника от него не отвернулись. До последнего дня пребывания Мельникова в тюрьме ему передавали щедрые посылки.
Кроме того, семья направляли в различные инстанции многочисленные обращения с просьбой смягчить наказание. Однако их просьбы не удовлетворили. Суд приговорил Виктора Мельникова к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор исполнили осенью 1968 года.