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Подросток пропал в Брянске, его нашли

В Брянске нашли живым пропавшего подростка
Фото: медиасток.рф

Местонахождение подростка, пропавшего в субботу в Брянске, установили. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило в Макс региональное управление Следственного комитета России.



Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в субботу подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Позднее в СУСК уточнили, что к поискам подключились волонтеры, следователи СК России и полицейские.

Перед этим пропавшую школьницу нашли волонтеры в Воронеже. Отмечалось, что поисковики искали ее не впервые.

Кроме того, подмосковные спасатели обнаружили заблудившуюся в лесу женщину. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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