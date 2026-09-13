Подросток пропал в Брянске, его нашли
В Брянске нашли живым пропавшего подростка
Местонахождение подростка, пропавшего в субботу в Брянске, установили. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщило в Макс региональное управление Следственного комитета России.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что в субботу подросток ушел из дома в неизвестном направлении. Позднее в СУСК уточнили, что к поискам подключились волонтеры, следователи СК России и полицейские.
Перед этим пропавшую школьницу нашли волонтеры в Воронеже. Отмечалось, что поисковики искали ее не впервые.
Кроме того, подмосковные спасатели обнаружили заблудившуюся в лесу женщину. Подробности — в нашем материале.
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