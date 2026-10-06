После ДТП 18-летняя девушка осталась без ноги: водитель женился на ней, чтобы избежать уголовного наказания, а после прекращения дела бросил

06 октября 2026, 18:15

Фото: iStock/Rawpixel

В Красноярском крае 18-летняя Оксана лишилась ноги после ДТП, за рулем автомобиля находился ее знакомый Равиль. Позже молодые люди поженились, а суд прекратил уголовное дело после заявления девушки об отсутствии претензий. После развода Оксана потребовала компенсацию за травму и выиграла суд. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание ДТП под Ужуром изменило жизнь девушки Равиль начал ухаживать за пострадавшей Суд прекратил уголовное дело после заявления Оксаны После закрытия дела отношения ухудшились Оксана отсудила 600 тысяч рублей компенсации

ДТП под Ужуром изменило жизнь девушки

«Открыла глаза я уже в реанимации. Я еще не знала, что нет ноги. Были дикие боли в спине, в ноге… Я ее чувствовала», — рассказывала Оксана.

Равиль начал ухаживать за пострадавшей

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Суд прекратил уголовное дело после заявления Оксаны

После закрытия дела отношения ухудшились

Оксана отсудила 600 тысяч рублей компенсации