После ДТП 18-летняя девушка осталась без ноги: водитель женился на ней, чтобы избежать уголовного наказания, а после прекращения дела бросил

В Красноярском крае 18-летняя Оксана лишилась ноги после ДТП, за рулем автомобиля находился ее знакомый Равиль. Позже молодые люди поженились, а суд прекратил уголовное дело после заявления девушки об отсутствии претензий. После развода Оксана потребовала компенсацию за травму и выиграла суд. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
ДТП под Ужуром изменило жизнь девушки
Авария произошла ночью 20 августа 2023 года на трассе в Красноярском крае. Оксана вместе с подругой ехала в Ужур со знакомым Равилем, недавно получившим водительские права. По материалам дела, водитель не выбрал безопасную скорость во время дождя. Машина съехала на обочину, вылетела в кювет и перевернулась. Экспертиза показала, что автомобиль находился в исправном состоянии.
Оксану доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. Врачи не смогли спасти ее ногу и провели ампутацию. Девушка вспоминала, что после аварии испытывала сильную боль и долго не понимала, насколько серьезны последствия.
«Открыла глаза я уже в реанимации. Я еще не знала, что нет ноги. Были дикие боли в спине, в ноге… Я ее чувствовала», — рассказывала Оксана.
Равиль начал ухаживать за пострадавшей
После ДТП против водителя возбудили уголовное дело. Равилю грозило до двух лет лишения свободы. Пока шло следствие, молодой человек помогал Оксане: возил к врачам, навещал ее и поддерживал в быту. По словам подруги девушки, он даже носил ее на руках на четвертый этаж, когда та ходила на маникюр. Оксана призналась, что после ампутации переживала из-за будущего и боялась остаться одна. Вскоре отношения с Равилем перешли в романтические, а в феврале 2024 года пара зарегистрировала брак. При этом девушка позднее предположила, что забота со стороны мужа и его семьи могла иметь связь с уголовным делом. По ее словам, разговоров о материальной компенсации тогда не шло.
Суд прекратил уголовное дело после заявления Оксаны
К моменту судебного заседания Равиль и Оксана уже состояли в браке. Девушка не пришла на слушание, однако суд огласил ее заявление: она сообщила, что не имеет претензий к супругу. Равиль признал вину и заявил, что помогает жене морально и материально. Суд прекратил уголовное дело. Мужчину оштрафовали и лишили водительских прав на полтора года. Оксана позже рассказала, что протезирование и реабилитацию финансировало государство. Она работала мастером маникюра и самостоятельно откладывала деньги. По словам девушки, супруг иногда покупал продукты, но существенной финансовой поддержки она не получала.
После закрытия дела отношения ухудшились
Как утверждает Оксана, сложности в семье начались после прекращения уголовного преследования. Девушка жаловалась, что муж не всегда помогал ей с поездками и прогулками, хотя зимой ей было трудно передвигаться на протезе в гололед. Позже Оксана съехала к матери и предложила развестись. Она рассказала, что во время брака пережила внематочную беременность и еще одну полостную операцию. По словам девушки, бывший муж говорил, что не видит с ней общего будущего. Оксана утверждает, что после расставания пыталась договориться с ним о добровольной компенсации. Равиль, как она заявила, обещал взять кредит или попросить деньги у матери, но выплат не последовало.
Оксана отсудила 600 тысяч рублей компенсации
После развода девушка обратилась в суд. Она потребовала взыскать с бывшего супруга 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, полученную в аварии до брака. Суд учел возраст Оксаны на момент ДТП, длительное лечение, инвалидность, физическую боль и ограничения в повседневной жизни. В итоге судья обязал Равиля выплатить бывшей жене 600 тысяч рублей. Сам мужчина на заседание не пришел. Его интересы представлял адвокат.