05 октября 2026, 18:15

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В январе 2007 года Барнаул потрясло уголовное дело о заказном убийстве в семье. По версии следствия, 15-летняя Мария Смагина нашла знакомых подростков, чтобы расправиться с родителями из-за конфликтов и запретов. Мать девушки погибла, а отец случайно избежал нападения, задержавшись на работе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Конфликты в семье Марии Смагиной Заказ на убийство родителей за 15 тысяч рублей Нападение в квартире в Барнауле Как следователи нашли Марию Смагину Обвинения и показания фигурантов дела Приговор Марии и ее сообщникам

Конфликты в семье Марии Смагиной

Заказ на убийство родителей за 15 тысяч рублей

Стали известны подробности дела нижегородского расчленителя

Нападение в квартире в Барнауле

Как следователи нашли Марию Смагину

Обвинения и показания фигурантов дела

Приговор Марии и ее сообщникам