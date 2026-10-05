«Запретили жить с парнем»: школьница заказала убийство родителей за 15 тысяч рублей и уехала развлекаться с друзьями в сауну
В январе 2007 года Барнаул потрясло уголовное дело о заказном убийстве в семье. По версии следствия, 15-летняя Мария Смагина нашла знакомых подростков, чтобы расправиться с родителями из-за конфликтов и запретов. Мать девушки погибла, а отец случайно избежал нападения, задержавшись на работе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Конфликты в семье Марии СмагинойМария Смагина училась в девятом классе. Ее семья со стороны производила впечатление благополучной. Родители продали небольшую квартиру, вложились в долевое строительство и на время переехали в съемное жилье. При этом отношения дочери с близкими оставались напряженными. Девушка плохо училась, часто пропускала уроки и с трудом общалась со сверстниками. Из-за проблем в учебе она сменила несколько школ, а затем поступила в православную гимназию.
Психолог в одной из прежних школ обратил внимание на состояние школьницы. Специалист посоветовал матери привести дочь на консультации. Женщина и девочка посетили несколько встреч, но затем перестали приходить. Психолог рекомендовал семье обратиться в кризисный центр. Главным поводом для ссор становились ограничения со стороны родителей. Марии не разрешали поздно гулять, ходить на дискотеки, ночевать у друзей и встречаться с молодыми людьми. Особенно остро конфликт разгорелся после того, как родители запретили ей жить с парнем. По материалам дела, девушка заявила матери о намерении уйти из дома. В ответ та сказала: «Только через мой труп».
Заказ на убийство родителей за 15 тысяч рублейПосле ухода из дома Мария поселилась у подруги. Там она познакомилась с подростками старше себя — десятиклассником Павлом К. и учащимся ПТУ Сергеем Д.
Сначала школьница, как установило следствие, хотела заказать убийство отца. За это она предлагала три тысячи рублей. Через несколько дней девушка встретилась с Павлом и сказала, что хочет расправиться еще и с матерью. Подросток ответил, что за убийство двоих потребуется больше денег. В итоге сообщники договорились о сумме в 15 тысяч рублей. Мария планировала снять средства со сберкнижки матери после ее смерти.
Для нападения молодые люди подготовили ножи, гитарную струну, медицинские перчатки и использованные шприцы. Последние они хотели оставить на месте преступления, чтобы направить следствие по ложному следу. Мария передала знакомым ключи от квартиры родителей, после чего те изготовили дубликаты.
Стали известны подробности дела нижегородского расчленителя
Нападение в квартире в БарнаулеУтром 24 января 2007 года трое молодых людей пришли в квартиру Смагиных, когда хозяева уже ушли на работу. Один спрятался на кухне, другой — в ванной, третий — в туалете. Около четырех часов дня домой вернулась мать Марии. Перед нападением она позвонила дочери и потребовала вернуться домой. Женщина говорила, что семейный конфликт может привести к разводу с мужем. Затем она зашла на кухню и увидела незнакомца. В этот момент из укрытий вышли остальные участники нападения. По сведениям следствия, женщина пыталась сопротивляться и просила сохранить ей жизнь, но получила смертельные ранения. Отец Марии вернулся домой спустя несколько часов. Он обнаружил тело супруги и позвонил в милицию. Мужчина не пришел домой раньше только потому, что задержался на работе.
Как следователи нашли Марию СмагинуВ день преступления Мария не пошла в школу. Правоохранители восстановили ее передвижения. Девушка проводила время с друзьями, ездила по городу, посещала кафе и сауны. К вечеру компания отправилась в село неподалеку от Барнаула, где жила бабушка школьницы. Сотрудники милиции задержали Марию в кафе. Позднее под стражу взяли и других фигурантов.
Третьего молодого человека, находившегося в квартире, вскоре отпустили. Он утверждал, что не знал о готовящемся убийстве. По его словам, он пытался отговорить знакомых и во время нападения прятался на кухне, опасаясь за свою жизнь.
Обвинения и показания фигурантов делаПрокуратура возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Из-за общественного резонанса материалы передали в прокуратуру Алтайского края. Мария на допросах говорила, что отношения с родителями испортились из-за постоянных запретов и упреков. Она заявляла, что хотела больше свободы, стремилась гулять и ночевать у друзей. По ее словам, в последнее время она желала смерти отцу.
Сергею и Павлу предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору и из корыстных побуждений. Марии вменили подстрекательство к убийству. Следователи выясняли степень участия каждого из подростков в нападении на женщину. Отец девушки тяжело переживал смерть жены. Он не мог поверить, что дочь оказалась причастна к преступлению.