«Посмотреть на него в гробу»: шокирующая история несовершеннолетней девочки, которую называли самой страшной маленькой маньячкой
Одной из самых жестоких девочек в мире называют школьницу, которая уже в 10 лет совершала серийные убийства. После одной из расправ она вместе с подругой пришла к дому погибшего ребенка. Они постучали в дверь и попросили позвать сына хозяйки. Его мать, не подозревая правды, с сожалением ответила, что мальчика больше нет в живых. Тогда гостьи спокойно сказали, что знают об этом и хотят увидеть его в гробу. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
Нелюбимая дочкаУбийца родилась в 1957 году в бедном районе английского города. Она стала вторым ребенком женщины, которая занималась проституцией и не знала, кто отец девочки. Рождению дочери британка не обрадовалась. Мать не скрывала, что хочет избавиться от малышки. За девочку часто вступалась тетя. Позже родительница вышла замуж за преступника. При этом родственникам она не позволяла забрать малышку, хотя те не раз предлагали помощь.
Когда девочка подросла, мать стала брать ее с собой к клиентам. Такое детство тяжело сказалось на ее психике. У ребенка появился энурез. Она часто придумывала истории о богатых родственниках, которых не существовало. Дома отказывалась есть со всеми и соглашалась только в том случае, если тарелку ставили в угол под кресло. Одноклассники сторонились ее. Все знали о занятии матери, а также о странном и агрессивном поведении самой одноклассницы. Во время игр она могла внезапно наброситься на других детей. Подруга у нее все же появилась. Ею стала соседка с умственной отсталостью. Она была на три года старше.
Поиски убийцыВ 1960-х город активно перестраивали. Старые кварталы сносили, жителей расселяли. Многие районы превратились в мрачные пустыри с заброшенными домами, руинами и грудами щебня. Для взрослых это место выглядело тревожно. Детей такая обстановка, наоборот, притягивала. Несчастные случаи там происходили нередко. Но гибель одного из маленьких детей потрясла весь город. Когда ребенка нашли, никто сразу не понял, что стало причиной смерти. После этого подружки пришли к дому семьи погибшего. Они сказали матери ребенка, что хотят его увидеть. Женщина ничего не заподозрила и с сожалением ответила, что он умер.
«Мы знаем. Мы хотели посмотреть на него в гробу», — сказали школьницы.
На следующий день девочки пробрались в детское учреждение. Там они устроили погром и оставили записки якобы от имени убийцы ребенка. Полиция не придала этому большого значения. Следователи сочли случившееся детской выходкой. Записки, написанные с множеством ошибок, тоже всерьез не восприняли. Через месяц погиб еще один малолетний ребенок. Характер травм показал, что с мальчиком расправились с особой жестокостью. Эксперты пришли к выводу, что убийца не отличался большой физической силой. Поэтому следствие допустило, что преступление мог совершить подросток. Во время поисков убийцы следователи опросили больше тысячи детей. На беседах подруги путались в ответах и часто противоречили сами себе. Младшая откровенно лгала. Например, она выдумала мальчика, который якобы играл с погибшим незадолго до его смерти. Она также сообщила детали, которые на тот момент были известны только сотрудникам полиции. После допросов ребенка похоронили. В день похорон детектив-инспектор заметил одну из девочек у дома семьи погибшего. В тот момент из дома выносили гроб, а она смеялась. В тот же день полиция задержала подруг.
Следствие предъявило обвинение7 августа 1968 года следствие предъявило девочкам обвинение в убийстве одного из малолетних детей. Младшая встретила эту новость спокойно. Старшая, наоборот, расплакалась. Во время следствия девочек направили на психологическую экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что старшая заметно отставала в развитии. При этом она оставалась покладистой, легко поддавалась влиянию и понимала характер своих действий. Вторая вела себя совсем иначе. По словам врачей, она пыталась перехитрить окружающих и замыкалась, когда чувствовала угрозу. Специалисты выявили у нее признаки психопатического расстройства личности, 17 декабря 1968 года её оправдали.
Отправили в тюрьмуМладшую суд признал виновной в двух эпизодах непредумышленного убийства. При этом было учтено смягчающее обстоятельство — ограниченная ответственность. Суд пришел к выводу, что девочка опасна для других детей. Поэтому ей назначили заключение «по усмотрению Ее Величества». Такой приговор не имел точного срока. Освободить британку могли только тогда, когда власти перестали бы считать ее угрозой для общества. После приговора девочку отправили в тюрьму. В 1977 году она вместе с другой заключенной сбежала. Девушки скрывались в компании двух молодых людей, меняли отели и жили под чужими именами. В том же месяце полиция нашла и задержала обеих.
Всего преступница провела в заключении одиннадцать с половиной лет. На свободу она вышла в 23 года. К тому моменту ей удалось получить право на анонимность. Она сменила имя, исчезла из поля зрения и родила дочку. 21 мая 2003 года преступница выиграла дело в Верховном суде. После этого пожизненную анонимность получила и ее дочь. В январе 2009 года СМИ сообщили о рождении внучки. Для нее также сохранили такую же защиту.