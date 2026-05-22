Автобус совершил наезд на припаркованный грузовик на юге Москвы

На юге Москвы при наезде автобуса на грузовик пострадали водитель и 5 пассажиров
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автобус попал в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве.



Согласно информации ведомства, около 12:00 мск на Ереванской улице рядом с домом 8 автобус 850 маршрута столкнулся со стоящим автомобилем. В результате аварии пострадали водитель транспортного средства и пятеро пассажиров.

На месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции. По словам свидетелей, движение в районе аварии затруднено.

Екатерина Коршунова

