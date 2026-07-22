Позвала нового возлюбленного забрать вещи у бывшего, а сама стала соучастницей его убийства: подробности страшной истории из Уфы
В конце декабря в Уфе пропал 36-летний Владимир Ашин. Мужчина перестал отвечать на звонки и не появлялся в съемной квартире. Его сестра Евгения обратилась в полицию, к поискам подключились волонтеры. Почти через три недели прохожие нашли останки Владимира в лесу неподалеку от дома, где произошла расправа. Следствие установило причастность к преступлению троих человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Владимир Ашин пропал перед Новым годомТревогу забила сестра Владимира, когда брат внезапно исчез. Он не выходил на связь, не возвращался домой и не сообщал родным, куда направился. Поиски стартовали 31 декабря. Правоохранители изучали круг общения пропавшего, а добровольцы распространяли ориентировки. 13 января люди, гулявшие с собакой, обнаружили в лесу мусорные мешки с человеческими останками. Экспертиза установила личность погибшего. Им оказался Владимир Ашин.
Наталья попросила нового возлюбленного пойти к бывшемуНезадолго до трагедии Владимир встречался с жительницей Уфы Натальей. До этих отношений женщина жила с Владиславом. Пара часто ссорилась, а мужчина, по словам знакомых, применял к сожительнице силу. Наталья ушла от Владислава и переехала к Владимиру. 27 декабря она попросила нового избранника сходить вместе к бывшему и забрать личные вещи. Одна женщина идти боялась. По дороге Владимир и Наталья встретили малознакомого Романа Н., имевшего уголовное прошлое. После короткого разговора компания решила отправиться в квартиру Владислава вместе.
Ссора переросла в избиение и убийствоГости пришли не с пустыми руками и принесли алкоголь. Во время застолья между участниками компании вспыхнул конфликт. Следствие рассматривало ревность как один из возможных мотивов: Владислав подозревал бывшую сожительницу в измене с Владимиром. Сначала между двумя мужчинами началась драка. Затем Наталья, Владислав и Роман напали на Владимира. Они избивали его руками, ногами и палкой. После этого в ход пошел нож. По версии следствия, нападавшие задушили мужчину скалкой. Когда Владимир перестал подавать признаки жизни, Роман ушел из квартиры.
Останки спрятали в лесу рядом с домомНаталья и Владислав не вызвали врачей и не сообщили о случившемся в полицию. Они расчленили тело, разложили останки по большим мусорным пакетам и вынесли их из дома. Мешки пара отнесла в ближайший лесной массив. Он находился недалеко от места преступления. После находки следователи быстро установили круг общения погибшего. Владислава задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. Сначала он отрицал свою вину, однако позже признался в содеянном. При этом мужчина не рассказывал о действиях Натальи. Ее причастность удалось подтвердить после задержания Романа. На допросе он сообщил следователям, что женщина участвовала в избиении Владимира.
«Собираюсь на охоту»: Увидела на суде и вышла замуж в колонии. Почему 18-летняя девушка выбрала Ильназа Галявиева, который убивал детей?