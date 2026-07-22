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Позвала нового возлюбленного забрать вещи у бывшего, а сама стала соучастницей его убийства: подробности страшной истории из Уфы

Фото: iStock/Michael Nesterov

В конце декабря в Уфе пропал 36-летний Владимир Ашин. Мужчина перестал отвечать на звонки и не появлялся в съемной квартире. Его сестра Евгения обратилась в полицию, к поискам подключились волонтеры. Почти через три недели прохожие нашли останки Владимира в лесу неподалеку от дома, где произошла расправа. Следствие установило причастность к преступлению троих человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Владимир Ашин пропал перед Новым годом

Тревогу забила сестра Владимира, когда брат внезапно исчез. Он не выходил на связь, не возвращался домой и не сообщал родным, куда направился. Поиски стартовали 31 декабря. Правоохранители изучали круг общения пропавшего, а добровольцы распространяли ориентировки. 13 января люди, гулявшие с собакой, обнаружили в лесу мусорные мешки с человеческими останками. Экспертиза установила личность погибшего. Им оказался Владимир Ашин.

Наталья попросила нового возлюбленного пойти к бывшему

Незадолго до трагедии Владимир встречался с жительницей Уфы Натальей. До этих отношений женщина жила с Владиславом. Пара часто ссорилась, а мужчина, по словам знакомых, применял к сожительнице силу. Наталья ушла от Владислава и переехала к Владимиру. 27 декабря она попросила нового избранника сходить вместе к бывшему и забрать личные вещи. Одна женщина идти боялась. По дороге Владимир и Наталья встретили малознакомого Романа Н., имевшего уголовное прошлое. После короткого разговора компания решила отправиться в квартиру Владислава вместе.

Фото: iStock/nito100

Ссора переросла в избиение и убийство

Гости пришли не с пустыми руками и принесли алкоголь. Во время застолья между участниками компании вспыхнул конфликт. Следствие рассматривало ревность как один из возможных мотивов: Владислав подозревал бывшую сожительницу в измене с Владимиром. Сначала между двумя мужчинами началась драка. Затем Наталья, Владислав и Роман напали на Владимира. Они избивали его руками, ногами и палкой. После этого в ход пошел нож. По версии следствия, нападавшие задушили мужчину скалкой. Когда Владимир перестал подавать признаки жизни, Роман ушел из квартиры.

Останки спрятали в лесу рядом с домом

Наталья и Владислав не вызвали врачей и не сообщили о случившемся в полицию. Они расчленили тело, разложили останки по большим мусорным пакетам и вынесли их из дома. Мешки пара отнесла в ближайший лесной массив. Он находился недалеко от места преступления. После находки следователи быстро установили круг общения погибшего. Владислава задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу. Сначала он отрицал свою вину, однако позже признался в содеянном. При этом мужчина не рассказывал о действиях Натальи. Ее причастность удалось подтвердить после задержания Романа. На допросе он сообщил следователям, что женщина участвовала в избиении Владимира.

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Суд вынес приговор участникам расправы

Следствие переквалифицировало уголовное дело на статью об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и с особой жестокостью. Суд признал фигурантов виновными и назначил им реальные сроки лишения свободы. Точные обстоятельства преступления и детали судебного решения правоохранительные органы установили в ходе расследования.
Дарья Осипова

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