22 июля 2026, 04:31

Фото: iStock/Michael Nesterov

В конце декабря в Уфе пропал 36-летний Владимир Ашин. Мужчина перестал отвечать на звонки и не появлялся в съемной квартире. Его сестра Евгения обратилась в полицию, к поискам подключились волонтеры. Почти через три недели прохожие нашли останки Владимира в лесу неподалеку от дома, где произошла расправа. Следствие установило причастность к преступлению троих человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Владимир Ашин пропал перед Новым годом Наталья попросила нового возлюбленного пойти к бывшему Ссора переросла в избиение и убийство Останки спрятали в лесу рядом с домом Суд вынес приговор участникам расправы

Владимир Ашин пропал перед Новым годом

Наталья попросила нового возлюбленного пойти к бывшему

Фото: iStock/nito100



Ссора переросла в избиение и убийство

Останки спрятали в лесу рядом с домом

«Собираюсь на охоту»: Увидела на суде и вышла замуж в колонии. Почему 18-летняя девушка выбрала Ильназа Галявиева, который убивал детей?

Суд вынес приговор участникам расправы