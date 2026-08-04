Женшину-водителя Mercedes жестко задержали в Москве
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, управлявшую черным кроссовером Mercedes без государственных регистрационных знаков. Нарушительница попыталась скрыться от инспекторов ГИБДД, проигнорировав требование об остановке, после чего за ней началась погоня.
Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, сопровождая публикацию видеозаписью, водитель длительное время отказывалась прекращать движение. В ходе преследования она хаотично перестраивалась между полосами, создавая аварийные ситуации, и стала виновницей столкновения с другим транспортным средством, однако не остановилась. Кроме того, женщина предприняла попытку тарана патрульного мотоцикла, но инспектору удалось избежать удара.
Финал погони произошел на 28-м километре МКАД, где сотрудники силовых структур применили жесткое задержание, после чего нарушительницу заковали в наручники. На текущий момент в отношении задержанной составили 28 административных протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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