Провожала каждое утро на «работу»: шокирующие подробности дела убийцы из электричек, на счету которого 37 жертв
Он знакомился со случайными попутчиками в электричках, предлагал выпить за «здоровье сына», а затем наблюдал, как мужчины теряли сознание и умирали. История Алексея Выговского, которому следствие в итоге приписало 37 смертей вместо первоначально доказанных 15, стала одним из наиболее циничных криминальных эпизодов в новейшей истории Московского региона. Убийца использовал фляжку с коньяком, легально приобретенные нейролептики и навыки профессионального грабителя. Годами ему удавалось оставаться вне подозрений, а совершенные преступления он называл не иначе как «рутинной работой». Подробнее — в материале «Радио 1».
Хрипел в трубку почти часБлизкие погибших до сих пор помнят обстоятельства последних минут их жизни. Мать одного из мужчин рассказывала о роковом телефонном разговоре: сначала он начал говорить невнятно, затем в трубке появился хрип. По ее словам, такое состояние продолжалось около часа. На следующий день ей сообщили, что сына обнаружили мертвым в вагоне.
Подобные свидетельства стали одной из важных деталей уголовного дела, которое сотрудники Западного МСУТ СКР расследовали более десяти лет. Официально серию преступлений начали отсчитывать с 2007 года. Именно тогда в пригородных поездах, отправлявшихся от трех московских вокзалов, стали обнаруживать тела внешне здоровых мужчин.
В организмах погибших находили следы сильнодействующих психотропных препаратов, способных вызвать паралич дыхания и остановку сердца. На первый взгляд происходившее выглядело как обычный крепкий алкогольный сон. Мужчины засыпали у окна, а их смерть нередко связывали с сердечными приступами.
Раскрыть схему помогли те немногие, кому удалось выжить. Один из пострадавших пришел в себя в реанимации и смог восстановить в памяти отдельные детали произошедшего. Он вспомнил незнакомца с фляжкой, который подсел к нему и настойчиво расспрашивал о маршруте электрички. Именно эта небольшая деталь стала первой зацепкой, которая позволила следствию начать распутывать цепочку преступлений.
Портрет Алексея ВыговскогоОперативники постепенно сформировали профиль предполагаемого убийцы. Алексей Выговский, уроженец Дальнего Востока, к тому моменту был 25-летним рецидивистом. Он умел оставаться незаметным среди других пассажиров и не привлекать к себе внимания.
Преступник выбирал мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Его интересовали пассажиры, которые демонстрировали признаки достатка, употребляли алкоголь и предпочитали сидеть у окна. Сценарий преступления практически не менялся.
Выговский действовал по определенной схеме: сначала он подсаживался к выбранному пассажиру и заводил непринужденный разговор, например, обращая его внимание на пейзаж за окном. Затем следовало предложение выпить — он предлагал попутчику поднять тост «за встречу» или «за рождение сына», а в случае отказа от коньяка предлагал лимонад. В процессе общения преступник незаметно подмешивал в напиток сильнодействующий нейролептик, который в то время можно было приобрести в аптеке на вокзале.
После того как мужчина терял сознание, Выговский переходил к ограблению. Он забирал часы, телефоны, банковские карты и даже записные книжки погибших. Особую циничность преступлениям придавало его отношение к банковским картам. Если злоумышленник не мог сразу найти PIN-код, он мог отправить сообщения друзьям или знакомым жертвы с просьбой назвать необходимые цифры.
Следователей поражало хладнокровие Выговского. После отравления попутчика он не паниковал и действовал последовательно, забирая ценности и пытаясь получить доступ к деньгам.
Видеозапись из банкомата раскрыла преступникаКлючевую роль в задержании Алексея Выговского сыграли камеры наблюдения возле банкоматов. Следователи направили ориентировки в финансовые учреждения и стали ждать, когда человек, использовавший карты погибших, снова появится перед камерой.
Вскоре преступник попытался снять деньги с карты своей последней жертвы. Камера зафиксировала его лицо. После этого выживший свидетель смог уверенно узнать в подозреваемом того самого «дружелюбного попутчика» с фляжкой.
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Во время задержания Выговский не демонстрировал особого страха. Он вел себя вызывающе, показывал фляжку, шутил и утверждал, что принимает таблетки исключительно от бессонницы. Его сожительница в то время была уверена, что рядом с ней обычный мужчина, который каждое утро отправляется на работу. Она считала, что он перепродает мобильные телефоны.
Женщина не знала о настоящем происхождении денег. Дорогие подарки и украшения, которые появлялись у нее, по версии следствия, были связаны с награбленным имуществом. Краденые вещи злоумышленник сдавал в ломбард на Ярославском вокзале.
В 2011 году суд вынес приговор Алексею Выговскому. За 15 доказанных эпизодов он получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Однако спустя годы расследование получило продолжение.
Новые жертвы Алексея Выговского спустя десять летПосле того как основной резонанс вокруг дела сошел на нет, сотрудники Следственного комитета вернулись к нераскрытым смертям пассажиров пригородных поездов, произошедшим в 2006–2008 годах. Аналитики повторно изучили значительный массив материалов и обнаружили совпадения, которые ранее не позволяли объединить преступления.
В нескольких делах повторялся практически одинаковый сценарий: одинокий пассажир у окна, алкоголь, коньяк, нейролептик и последующая кража имущества. Сопоставление материалов позволило следствию связать с Выговским еще 22 смерти. Таким образом, первоначальные 15 доказанных эпизодов превратились в 37 предполагаемых убийств.
На тот момент Алексей Выговский уже провел за решеткой 12 лет из назначенного ему срока. За время заключения он успел жениться в колонии. Когда следствие вновь занялось его делом, Выговский не стал полностью отрицать свою причастность. Он согласился принять участие в следственном эксперименте.
В рамках эксперимента мужчина снова проехал по знакомым ему маршрутам, которыми пользовался в период совершения преступлений. Перед камерой он показывал, каким образом незаметно добавлял таблетку в стакан случайного пассажира.
Защитники пытались доказать, что Выговский мог не понимать, насколько опасными были препараты, которые он использовал. Однако следствие опиралось на характеристики самих лекарственных средств.
Речь шла о сильнодействующих психотропных препаратах, способных вызвать острую сосудистую недостаточность. Поэтому версия о том, что мужчина не осознавал потенциальной смертельной опасности своих действий, столкнулась с материалами дела.
Помимо отбывания назначенного срока в колонии, в отношении Выговского ведется исполнительное производство. По состоянию на 2025–2026 годы судебные приставы взыскивают с него около 6 миллионов рублей в качестве компенсаций морального и материального вреда в пользу родственников жертв. Пожизненное заключение ему назначено не было.