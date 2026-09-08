08 сентября 2026, 03:41

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

Он знакомился со случайными попутчиками в электричках, предлагал выпить за «здоровье сына», а затем наблюдал, как мужчины теряли сознание и умирали. История Алексея Выговского, которому следствие в итоге приписало 37 смертей вместо первоначально доказанных 15, стала одним из наиболее циничных криминальных эпизодов в новейшей истории Московского региона. Убийца использовал фляжку с коньяком, легально приобретенные нейролептики и навыки профессионального грабителя. Годами ему удавалось оставаться вне подозрений, а совершенные преступления он называл не иначе как «рутинной работой». Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Хрипел в трубку почти час Портрет Алексея Выговского Видеозапись из банкомата раскрыла преступника Новые жертвы Алексея Выговского спустя десять лет

Хрипел в трубку почти час

Фото: iStock / Aroma photography

Портрет Алексея Выговского

Фото: iStock / AH86

Видеозапись из банкомата раскрыла преступника

Жертвами лобового столкновения в Краснодарском крае стали четыре человека

Новые жертвы Алексея Выговского спустя десять лет