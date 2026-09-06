Жертвами лобового столкновения в Краснодарском крае стали четыре человека
Смертельное ДТП случилось на трассе Калининская — Новотитаровская» в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Телеграм-канале регионального управления полиции.
За рулём автомобиля «Лада Приора» находилась 19‑летняя девушка. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной «Рено».
В результате аварии скончались водитель отечественного автомобиля, а также мужчина, находившийся за рулём иномарки, и двое пассажиров. 15‑летнюю девушку из салона «Лады» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее пьяный мужчина без водительского удостоверения сел за руль в Красноярском крае. Под колёса его автомобиля попал ребёнок.
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