24 ноября 2026, 20:44

Фото: istockphoto / feri ferdinan

Утром 10 октября 2023 года в Уфе мать обнаружила тело своей 14-летней дочери Алины (все имена в тексте изменены) в багажнике семейного автомобиля, припаркованного во дворе дома. Подозрение сразу пало на 21-летнего сына женщины от первого брака Дмитрия: после исчезновения девочки он тоже пропал. Спустя два часа молодого человека нашли на чердаке многоэтажного дома. Там он признался в убийстве сестры. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Семья погибшей девочки: что рассказывали знакомые о её родителях Старший брат погибшей: наркотики и лечение в психиатрической клинике Убийство 14-летней Алины в Уфе: что произошло вечером 9 октября Мать нашла тело дочери в багажнике Toyota RAV4 Суд над Дмитрием: 21 год колонии за убийство сестры

Семья погибшей девочки: что рассказывали знакомые о её родителях

«Товарищ он мой, давно знаем друг друга. Деревня, где он живёт, недалеко от деревни моих родителей. Там рядом сад был у Елены, мамы убитой девочки, там они и познакомились. У него предприятие своё было, она к нему на работу потом устроилась бухгалтером», — сказал он.

Фото: istockphoto / kieferpix

«Алина самая лучшая девочка! Я её очень любила», — говорила одна из её подруг.

Старший брат погибшей: наркотики и лечение в психиатрической клинике

«Здоровались, общались на переменах в компании, но не дружили. Я не верю, что он мог убить сестру или иметь какие-то проблемы с психикой, хотя после школы мы потеряли связь», — отмечал он.

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«В конце лета Алина вместе с матерью поехали на отдых в Эмираты. Дмитрия они почему-то не взяли. Может, он из-за этого так разозлился на сестру и решил ей отомстить? Утверждать ничего не буду, пусть следователи выясняют», — делился близкий друг семьи.

Убийство 14-летней Алины в Уфе: что произошло вечером 9 октября

Фото: istockphoto / eranicle

«Вечером сестра пошла в ванную. Дождался, пока она выйдет, потом накинул ей на голову полотенце и стал душить».

Мать нашла тело дочери в багажнике Toyota RAV4

Фото: istockphoto / udra

Суд над Дмитрием: 21 год колонии за убийство сестры