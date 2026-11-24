Ревность из-за поездки в Эмираты, наркотики и тело в багажнике: что толкнуло 21-летнего жителя Уфы на убийство 14-летней сестры?
Утром 10 октября 2023 года в Уфе мать обнаружила тело своей 14-летней дочери Алины (все имена в тексте изменены) в багажнике семейного автомобиля, припаркованного во дворе дома. Подозрение сразу пало на 21-летнего сына женщины от первого брака Дмитрия: после исчезновения девочки он тоже пропал. Спустя два часа молодого человека нашли на чердаке многоэтажного дома. Там он признался в убийстве сестры. Подробнее — в материале «Радио 1».
Семья погибшей девочки: что рассказывали знакомые о её родителяхАлина жила в Уфе вместе с матерью и старшим братом по матери. Женщина работала бухгалтером в местном аэропорту. С отцом девочки, который владел собственным предприятием, у неё не сложились отношения. Знакомый мужчины рассказал «КП», при каких обстоятельствах родители Алины познакомились:
«Товарищ он мой, давно знаем друг друга. Деревня, где он живёт, недалеко от деревни моих родителей. Там рядом сад был у Елены, мамы убитой девочки, там они и познакомились. У него предприятие своё было, она к нему на работу потом устроилась бухгалтером», — сказал он.По словам собеседника издания, роман между мужчиной и женщиной начался после знакомства, однако их совместная жизнь оказалась недолгой. Причиной расставания стала другая семья мужчины: его жена и две взрослых дочки живут в другой квартире, сам он в деревне неподалёку от города.
Школьные подруги вспоминали Алину как добрую, спокойную и скромную девочку. Она хорошо училась, легко общалась с одноклассниками, но близких друзей у неё было немного. Девочка не любила конфликты, предпочитала проводить свободное время дома и участвовала в жизни школы. В частности, она входила в совет старшеклассников, который помогал организовывать различные мероприятия.
«Алина самая лучшая девочка! Я её очень любила», — говорила одна из её подруг.При этом многие одноклассники даже не подозревали, что у Алины есть старший брат. Они считали, что девочка растёт единственным ребёнком в семье. Знакомые также не замечали никаких признаков неблагополучия: по их словам, семья жила обеспеченно, регулярно путешествовала и заботилась о дочери.
Старший брат погибшей: наркотики и лечение в психиатрической клиникеЗнакомые Дмитрия тоже не могли вспомнить о нём ничего особенно тревожного. В школе он не выделялся среди сверстников, а бывшие одноклассники считали его обычным парнем. Один из знакомых признавался, что не верил в возможность такого преступления:
«Здоровались, общались на переменах в компании, но не дружили. Я не верю, что он мог убить сестру или иметь какие-то проблемы с психикой, хотя после школы мы потеряли связь», — отмечал он.После окончания школы Дмитрий поступил в колледж, но вскоре бросил учёбу. Постоянной работы у него тоже не было. По словам друга отца Алины, со временем молодой человек сильно изменился: прежде приветливый парень стал угрюмым и замкнутым. Когда к сестре приходили подруги, он предпочитал уходить из дома.
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Кроме того, у Дмитрия возникли проблемы с наркотиками. Зимой 2023 года он проходил лечение в психиатрической клинике. Некоторые знакомые семьи предполагали, что молодой человек испытывал ревность к сестре. По их словам, ему казалось, что мать уделяет Алине больше внимания и любит её сильнее.
«В конце лета Алина вместе с матерью поехали на отдых в Эмираты. Дмитрия они почему-то не взяли. Может, он из-за этого так разозлился на сестру и решил ей отомстить? Утверждать ничего не буду, пусть следователи выясняют», — делился близкий друг семьи.При этом подруга погибшей не замечала в отношениях брата и сестры открытой вражды. Алина почти ничего не рассказывала о нем, но никогда не жаловалась на ссоры или конфликты.
Убийство 14-летней Алины в Уфе: что произошло вечером 9 октябряНичего необычного не происходило и накануне трагедии. 9 октября Алина, как обычно, отправилась на занятия. Подруга девочки позже рассказала, что они переписывались в социальных сетях и спокойно попрощались. Никто не мог предположить, что уже на следующее утро школьницы не станет.
По версии следствия, вечером, когда мать находилась на работе, Дмитрий напал на сестру. Предположительно, молодой человек находился под воздействием наркотиков. На допросе он сам рассказал, как совершил убийство:
«Вечером сестра пошла в ванную. Дождался, пока она выйдет, потом накинул ей на голову полотенце и стал душить».Позже одна из соседок сообщила, что слышала из квартиры женские крики и просьбы о помощи. Однако никто из жильцов дома не вышел проверить, что происходит.
После убийства Дмитрий попытался спрятать тело. Сначала он положил сестру в диван, поскольку, по его словам, это было единственное место в квартире, куда она помещалась. Но оставлять тело там молодой человек не захотел: он опасался, что со временем появится запах.
Дальше Дмитрий планировал ночью вывезти тело и найти место, где можно его спрятать. Молодой человек перенёс тело сестры в багажник материнской Toyota RAV4 и отправился искать место, где мог бы избавиться от него. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль.
Однако подходящего места Дмитрий так и не нашёл. В итоге он вернулся во двор, оставил машину и сбежал. Почему он не попытался избавиться от тела, объяснить не смог. О своих действиях он рассказывал следователям.
Мать нашла тело дочери в багажнике Toyota RAV4Утром 10 октября женщина вернулась с работы и отправилась будить дочь в школу. Однако в комнате Алины не оказалось. Телефон девочки мать обнаружила под кроватью. Сначала она обратилась в полицию, а затем решила проверить семейный автомобиль.
Женщина заметила, что машину кто-то переставил. Когда она открыла багажник, то увидела тело дочери. Подозрение на старшего брата возникло практически сразу. В правоохранительных органах рассказали, что поскольку Дмитрий
жил в этом доме вместе с семьёй, но на месте его не оказалось, внимание силовиков в первую очередь привлек именно он. Ориентировки на молодого человека сразу же составили и разослали по всем отделениям полиции.
Правоохранители начали поиски молодого человека. Примерно через два часа после объявления розыска Дмитрия обнаружили на чердаке девятиэтажного дома в Уфе. Здание находилось в нескольких кварталах от места, где жила семья.
При задержании у молодого человека нашли наркотики, а также вещи погибшей сестры общей стоимостью более 34 тысяч рублей. Среди них были телефон, наушники и серьги. В Следственном комитете Башкирии сообщили, что оперативники, следователи и криминалисты установили причастность молодого человека к преступлению в ходе первоначальных следственных и оперативных мероприятий.
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий Дмитрия задержали. Злоумышленник прятался на чердаке одного из многоквартирных домов в районе проживания семьи.
Суд над Дмитрием: 21 год колонии за убийство сестрыВо время следствия Дмитрий так и не смог внятно объяснить, почему решил убить родную сестру. После задержания молодого человека направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали его вменяемым.
В октябре 2024 года уголовное дело поступило в Верховный суд Республики Башкортостан. Следствие предъявило ему обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: 105, 131, 132, 158 и 228. 2 декабря 2024 года Верховный суд Башкирии вынес приговор. Суд назначил ему 21 год лишения свободы в колонии строгого режима, а после освобождения — ещё два года ограничения свободы.