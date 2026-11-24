Пропавшего в горах России всадника нашли мертвым
В горах Сочи обнаружили мертвым 57-летнего местного жителя, пропавшего после конной прогулки с приятелем. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России в мессенджере «МАКС».
Тело мужчины нашли посреди горной реки и передали правоохранителям. Россиянин отправился на конную прогулку вместе с другом в воскресенье, 22 ноября. Спутник на пару минут остановился на маршруте, а мужчина продолжил путь и пропал — ни лошади, ни наездника на месте не осталось. К полуночи животное само вернулось в конюшню. В понедельник, 23 ноября, спасатели нашли личные вещи пропавшего в русле реки.
Как уточнили в ведомстве, во время сплава по горной реке Сочи спасатели заметили тело мужчины на одном из перекатов. Погибшего извлекли из труднодоступного места, эвакуировали на берег и передали сотрудникам следственных органов. Пропавшего искали двое суток пешими группами, обследовали русла реки на рафте, а также задействовали беспилотник с тепловизором.
Ранее сообщалось, что в Башкирии больше двух недель ищут 13-летнего мальчика, который пропал после того, как приятель вытащил его из воды.
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