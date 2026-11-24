24 ноября 2026, 17:25

Пропавшего на конной прогулке жителя Сочи нашли мертвым в горной реке

Фото: iStock/Ivan Melnikov

В горах Сочи обнаружили мертвым 57-летнего местного жителя, пропавшего после конной прогулки с приятелем. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России в мессенджере «МАКС».