В Алуште ликвидировали открытое горение в трёхэтажном офисном здании
В Алуште удалось ликвидировать открытое горение в трёхэтажном офисном здании на площади 1 500 кв. м. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Крым» на платформе MAX.
Пожар охватил кровлю строения старой постройки вчера вечером. Изначально площадь возгорания оценивалась в 400 квадратных метров, однако позже она увеличилась до полутора тысяч. Спасатели успешно эвакуировали одного человека, информации о пострадавших или погибших не поступало.
Работу огнеборцев осложняли сильное задымление, высокая горючая загрузка помещений и риск обрушения конструкций при длительном термическом воздействии. Для координации действий всех задействованных служб на месте развернули оперативный штаб. Всего к операции привлекли 76 человек и 23 единицы техники, от МЧС России — 45 специалистов и 12 единиц техники.
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