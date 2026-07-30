В Алуште ликвидировали открытое горение в трёхэтажном офисном здании

30 июля 2026, 02:33

Фото: кадр видео из канала в MAX «ГУ МЧС России по Республике Крым»/@mchs_crimea

В Алуште удалось ликвидировать открытое горение в трёхэтажном офисном здании на площади 1 500 кв. м. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Крым» на платформе MAX.