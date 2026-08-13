Сообщение про «симпатичного таксиста» стало ловушкой: как в Кстово раскрыли убийство беременной девушки?
В июле 2022 года в Кстово исчезла 21-летняя воспитательница детского сада Виктория Гущина. Девушка ждала ребенка и планировала создать семью. Последнее сообщение знакомой Вика отправила 5 июля, после чего перестала выходить на связь. Через три дня волонтеры нашли ее тело в лесополосе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Последнее сообщение Виктории ГущинойВиктория Гущина жила в Кстово Нижегородской области. Она работала воспитателем, любила детей и мечтала о собственной семье. Родителей девушка потеряла рано. Самыми близкими людьми для нее оставались тетя и подруга Анна. Днем 5 июля Виктория написала приятельнице в мессенджере, что «поехала в Нижний Новгород, таксист очень симпатичный». После этого подруга больше не смогла связаться с девушкой. Близкие забили тревогу не сразу, но вскоре поняли, что Вика не могла исчезнуть добровольно. Дома ее ждали кот и собака. Кроме того, девушка находилась на раннем сроке беременности и хотела сохранить ребенка.
На следующий день Анна получила сообщение с неизвестного номера:
«Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила».
Текст насторожил знакомых Виктории. Манера общения не походила на стиль девушки. 7 июля ее телефон нашли у дороги в деревне Ржавка. Кто-то вынул из аппарата сим-карту.
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Убийство в лесополосе и приговор мужчинеПоиски организовали полиция и волонтеры отряда «Рысь». 8 июля они обнаружили тело Виктории в лесополосе рядом с деревней Зелецино. Эксперты установили, что девушка погибла еще 5 июля. Следствие вышло на 34-летнего Виталия Молчанова. Он давно знал Викторию и состоял с ней в тайных отношениях. Мужчина жил с женой и воспитывал детей. По версии следствия, 5 июля пара встретилась в лесополосе возле реки Кудьма. Виктория сообщила мужчине о беременности и потребовала выбрать: уйти из семьи или рассказать обо всем его супруге. Ссора переросла в нападение.
Следователи установили, что мужчина задушил девушку, а затем нанес ей ножевые ранения в шею. После этого он спрятал тело в кустах. Правоохранители считают, что Молчанов пытался создать алиби. Он взял телефон Виктории и отправил сообщение о «симпатичном таксисте». Позже он написал подруге девушки с другого номера, чтобы создать впечатление, будто Вика жива. Затем мужчина выбросил телефон и избавился от сим-карты.
Однако камеры, данные операторов связи и свидетельские показания помогли восстановить маршрут подозреваемого. Во время следствия он признал вину. 16 ноября суд в Кстово вынес приговор. Виталий Молчанов получил 9,5 года колонии строгого режима за убийство Виктории Гущиной и ее нерожденного ребенка.