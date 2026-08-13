13 августа 2026, 03:27

Фото: iStock/SB Arts Media

В июле 2022 года в Кстово исчезла 21-летняя воспитательница детского сада Виктория Гущина. Девушка ждала ребенка и планировала создать семью. Последнее сообщение знакомой Вика отправила 5 июля, после чего перестала выходить на связь. Через три дня волонтеры нашли ее тело в лесополосе. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последнее сообщение Виктории Гущиной Убийство в лесополосе и приговор мужчине

Последнее сообщение Виктории Гущиной

«Не переживайте, я нормально, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила».

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Убийство в лесополосе и приговор мужчине