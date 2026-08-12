Два фамильных кольца затерялись в девяти тоннах мусора

12 августа 2026, 15:24

В США мусорщики отыскали за 10 минут два фамильных кольца в девяти тоннах мусора

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

В Нью-Йорке сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина вернуть два фамильных кольца, случайно выброшенных в мусор. Об этом стало известно 12 августа.