Два фамильных кольца затерялись в девяти тоннах мусора
В Нью-Йорке сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина вернуть два фамильных кольца, случайно выброшенных в мусор. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщает People, мужчина обратился в Департамент санитарии, и те оперативно отследили мусоровоз, забравший контейнеры с его адреса. К моменту прибытия специалистов содержимое уже выгрузили на сортировочную площадку.
Среди девяти тонн отходов работникам удалось отыскать драгоценности — золотое и платиновое кольца с бриллиантами — всего за десять минут. Украшения вернули владельцу. В департаменте назвали произошедшее историей со счастливым финалом.
Ранее в похоронном бюро нашли десятки разлагающихся тел с личинками. Подробности в нашем материале.
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