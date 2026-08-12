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Два фамильных кольца затерялись в девяти тоннах мусора

В США мусорщики отыскали за 10 минут два фамильных кольца в девяти тоннах мусора
Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

В Нью-Йорке сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина вернуть два фамильных кольца, случайно выброшенных в мусор. Об этом стало известно 12 августа.



Как сообщает People, мужчина обратился в Департамент санитарии, и те оперативно отследили мусоровоз, забравший контейнеры с его адреса. К моменту прибытия специалистов содержимое уже выгрузили на сортировочную площадку.

Среди девяти тонн отходов работникам удалось отыскать драгоценности — золотое и платиновое кольца с бриллиантами — всего за десять минут. Украшения вернули владельцу. В департаменте назвали произошедшее историей со счастливым финалом.

Ранее в похоронном бюро нашли десятки разлагающихся тел с личинками. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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