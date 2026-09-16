Сотни волонтёров, тысячи опрошенных и ни одной зацепки: как обычный визит к бабушке закончился для девятилетней девочки трагедией?
20 августа 2018 года в небольшом городе Нижегородской области бесследно исчезла девятилетняя Алина Воронова (все имена изменены). Девочка вышла погулять к бабушке, свернула за мусорные контейнеры — и пропала. Сотни волонтёров, полицейских и следователей несколько месяцев прочёсывали город и его окрестности, но не нашли ни одной зацепки. Лишь спустя почти три года в деле появился подозреваемый — мужчина, которого уже обвиняли в аналогичном преступлении. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка вышла на прогулку и исчезлаУтро 20 августа 2018 года выдалось жарким. Девятилетняя Алина Воронова проснулась, оделась и отправилась к бабушке, которая жила всего в нескольких домах от родителей. Там девочка позавтракала, а затем вышла на улицу поиграть.
Бабушка, Валентина Петровна, наблюдала за внучкой из окна. Сначала всё происходило как обычно. Алина была возле детской площадки, а затем направилась дальше, в сторону мусорных контейнеров.
«И больше я её не видела. Обычно она обходит эти мусорки и по тротуару возвращается обратно. Вокруг никого не было. Пять минут прошло, потом десять, пятнадцать, а Алины всё нет. Я пошла искать. Даже до парка дошла — нигде её нет», — вспоминала бабушка.
Алина практически не общалась со сверстниками из-за проблем с речью. У девочки была инвалидность. В тот день она находилась на улице одна. Бабушка сразу заподозрила, что внучку могли увезти.
«Её посадили в машину и увезли. А куда и кто — я не знаю. Кто-то, наверное, выследил. Не знаю, где её искать. Нигде нет, словно сквозь землю провалилась», — говорила женщина.Мать девочки, Елена Воронова, узнала об исчезновении дочери от бабушки. После этого она сама присоединилась к поискам. Женщина вместе с друзьями дни и ночи прочёсывала город в надежде найти Алину. Отец девочки в тот момент находился в рейсе: он работал дальнобойщиком. Узнав о случившемся, мужчина сразу отправился домой.
Сотни людей искали пропавшую девочкуУже через несколько часов фотографии Алины появились в социальных сетях. По всему городу разместили ориентировки с приметами ребёнка. Волонтёры организовали поисковый штаб рядом со спортивным комплексом и начали формировать группы для прочёсывания территории.
Яркие кепки и жилеты добровольцев было видно издалека. К поискам постоянно присоединялись новые люди. В первые дни в операции участвовали около 80 добровольцев. Помимо них, поисками занимались сотрудники Следственного комитета, полиции и военные.
Поисковые группы обследовали практически весь город. Люди осматривали чердаки, подвалы, колодцы, жилые дома, парки и сады.
«Как только будем уверены, что в городе Алины нет, отправимся искать за его пределами — во всех направлениях», — сообщила другая участница поисков.По улицам ездили автомобили с громкоговорителями, через которые жители слышали информацию о пропавшей девочке и её приметы. К поисковой операции подключились поисково-спасательный отряд «Волонтёр» и группа «Лиза Алерт».
За полгода следователи не нашли ни одной зацепкиПрошло полгода, однако ни волонтёры, ни правоохранители не смогли обнаружить следов Алины. За это время следователи опросили более тысячи человек, провели около 20 обысков и назначили порядка 30 судебных экспертиз. Однако результаты работы не позволили установить, что произошло с девочкой после её исчезновения.
«Вправил позвоночник»: Массажист-язычник из Тамбова отправил девушку в реанимацию
Правоохранители также задерживали нескольких человек, которых проверяли на возможную причастность к исчезновению ребёнка.
«Это были жители города, которые вызывали подозрения своим неадекватным поведением и выделялись из общей массы людей. Мы проводили с ними следственные действия, однако причастность ни одного из них так и не подтвердилась», — сообщили в Следственном комитете.Следствие также проверяло показания очевидцев. Однако свидетели могли рассказать лишь о том, где видели Алину перед исчезновением. Информации о том, что девочка находилась рядом с каким-либо посторонним человеком, правоохранители не получили. Пока следователи продолжали работу, семья Алины не теряла надежды на её возвращение.
«Верните нам её! Это единственное, что хочется сказать», — обращалась Елена Воронова к тем, кто мог знать о судьбе её дочери.Мать постоянно думала об Алине и надеялась, что однажды снова увидит её. Елена говорила, что они очень скучают и постоянно вспоминают девочку. Она добавила, что все эти полгода они живут только надеждой и продолжают верить в лучшее.
Бабушка, которая последней видела девочку в день исчезновения, регулярно ходила в церковь и молилась о возвращении внучки.
Следствие рассматривало версию похищенияСледователи и волонтёры сходились во мнении, что девочка вряд ли могла самостоятельно потеряться и уйти далеко от привычного маршрута. У Алины была инвалидность и проблемы с речью. До того дня она никогда не исчезала и не сворачивала с дороги, которой обычно ходила между домами родителей и бабушки.
Следствие проверило и версию о том, что ребёнок мог самостоятельно уйти и заблудиться.
«Да, версия о том, что девочка могла потеряться и уйти сама, отрабатывалась. Но доказательств в её пользу мы не нашли. Алина ходила только от бабушки к родителям одной и той же дорогой, с посторонними не разговаривала, а со сверстниками из-за состояния здоровья общалась мало», — объясняли представители Следственного комитета.Основной версией расследования постепенно стало преступление. Там также сообщали, что злоумышленник мог находиться в месте исчезновения девочки либо случайно оказаться там и увезти её в неизвестном направлении. Однако руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтёр» допускал и другой вариант — несчастный случай.
«Алина могла куда-нибудь залезть, и во время поисков её просто не нашли. Но всё-таки многие склоняются к версии похищения. Её могли посадить в машину. Не знаю, с какими намерениями можно было увезти маленькую беззащитную девочку», — рассуждал Соколов.
Спустя почти три года появился подозреваемыйПочти три года после исчезновения девятилетней Алины Вороновой расследование не давало ответа на главный вопрос: что произошло с ребёнком после того, как она свернула к мусорным контейнерам.
Ситуация изменилась, когда следователи начали проверять на причастность к исчезновению девочки 29-летнего жителя Нижегородской области Дмитрия Корнеева. Мужчина также проходил по делу об убийстве 36-летней Светланы Мельниковой, совершённом летом 2020 года.
Светлана Мельникова тоже сначала числилась пропавшей без вести. Летом 2020 года женщину в течение трёх дней искали волонтёры и сотрудники правоохранительных органов. Позднее следствие установило, что днём 27 июля Светлана села в попутный автомобиль. После этого её больше никто не видел.
«В тот день мужчина согласился подвезти незнакомую женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта. Проехав по трассе несколько километров, он под надуманным предлогом свернул в лесополосу. Там он сначала ударил женщину, а затем задушил её. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело на ближайшей мусорной свалке, а сам скрылся с места преступления», — рассказали позднее в региональном СУ СКР.Следователи установили, что мужчина признал вину в этом убийстве и показал правоохранителям место, где спрятал тело женщины. Что касается исчезновения Алины, следствие пришло к выводу, что в день пропажи Дмитрий Корнеев предложил девочке прокатиться на машине.
По версии следствия, мужчина посадил ребёнка в автомобиль, вывез в лес и убил. При этом свою вину в убийстве девочки мужчина не признал.
Поиски продолжались даже после прекращения активной фазыВ 2022 году поиски Алины Вороновой перестали проводить в активном режиме. Однако это не означало, что дело полностью закрыли или поисковую работу прекратили. Руководитель поисково-спасательного отряда объяснял, что постоянно проводить масштабные поисковые операции невозможно.
«Поиски не могут продолжаться бесконечно. Если все территории проверены и нет эмоциональной поддержки, люди перестают выезжать и повторно проходить по местам поисков. Но Следственный комитет продолжает заниматься этим делом. Сотрудники опрашивают население, а если появляется новая версия, мы выезжаем на место», — рассказал он.По его словам, в тот год поисково-спасательный отряд не получал от Следственного комитета новых просьб организовать мероприятия по поиску Алины. Волонтёры не заявляли о полном прекращении поисков. Однако на тот момент новых выездов не проводили, поскольку необходимости в дополнительных поисковых мероприятиях не возникало.
Убийцу приговорили к пожизненному срокуВ июне 2024 года в Нижегородской области суд вынес приговор мужчине, которого следствие считало причастным к убийству девятилетней Алины. Осуждённому назначили пожизненное лишение свободы. Наказание он должен отбывать в исправительной колонии особого режима.
В региональном СУ СК по Нижегородской области рассказали, что ранее он уже был осуждён за совершение убийства аналогичным способом. На момент совершения преступления мужчине было 26 лет. Следователи так и не установили мотив жестокой расправы над ребёнком. При этом они выяснили, что мужчина действительно увёз девочку на автомобиле. Тело Алины Вороновой до сих пор не нашли.