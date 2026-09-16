16 сентября 2026, 02:53

Фото: iStock / feri ferdinan

20 августа 2018 года в небольшом городе Нижегородской области бесследно исчезла девятилетняя Алина Воронова (все имена изменены). Девочка вышла погулять к бабушке, свернула за мусорные контейнеры — и пропала. Сотни волонтёров, полицейских и следователей несколько месяцев прочёсывали город и его окрестности, но не нашли ни одной зацепки. Лишь спустя почти три года в деле появился подозреваемый — мужчина, которого уже обвиняли в аналогичном преступлении. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Девочка вышла на прогулку и исчезла Сотни людей искали пропавшую девочку За полгода следователи не нашли ни одной зацепки Следствие рассматривало версию похищения Спустя почти три года появился подозреваемый Поиски продолжались даже после прекращения активной фазы Убийцу приговорили к пожизненному сроку

Девочка вышла на прогулку и исчезла

«И больше я её не видела. Обычно она обходит эти мусорки и по тротуару возвращается обратно. Вокруг никого не было. Пять минут прошло, потом десять, пятнадцать, а Алины всё нет. Я пошла искать. Даже до парка дошла — нигде её нет», — вспоминала бабушка.

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«Её посадили в машину и увезли. А куда и кто — я не знаю. Кто-то, наверное, выследил. Не знаю, где её искать. Нигде нет, словно сквозь землю провалилась», — говорила женщина.

Сотни людей искали пропавшую девочку

Фото: iStock / Kerkez

«Как только будем уверены, что в городе Алины нет, отправимся искать за его пределами — во всех направлениях», — сообщила другая участница поисков.

За полгода следователи не нашли ни одной зацепки

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«Это были жители города, которые вызывали подозрения своим неадекватным поведением и выделялись из общей массы людей. Мы проводили с ними следственные действия, однако причастность ни одного из них так и не подтвердилась», — сообщили в Следственном комитете.

«Верните нам её! Это единственное, что хочется сказать», — обращалась Елена Воронова к тем, кто мог знать о судьбе её дочери.

Фото: iStock / eranicle

Следствие рассматривало версию похищения

«Да, версия о том, что девочка могла потеряться и уйти сама, отрабатывалась. Но доказательств в её пользу мы не нашли. Алина ходила только от бабушки к родителям одной и той же дорогой, с посторонними не разговаривала, а со сверстниками из-за состояния здоровья общалась мало», — объясняли представители Следственного комитета.

«Алина могла куда-нибудь залезть, и во время поисков её просто не нашли. Но всё-таки многие склоняются к версии похищения. Её могли посадить в машину. Не знаю, с какими намерениями можно было увезти маленькую беззащитную девочку», — рассуждал Соколов.

Спустя почти три года появился подозреваемый

Фото: iStock / DedMityay

«В тот день мужчина согласился подвезти незнакомую женщину, стоявшую на остановке общественного транспорта. Проехав по трассе несколько километров, он под надуманным предлогом свернул в лесополосу. Там он сначала ударил женщину, а затем задушил её. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело на ближайшей мусорной свалке, а сам скрылся с места преступления», — рассказали позднее в региональном СУ СКР.



Фото: iStock / FOTOKITA

Поиски продолжались даже после прекращения активной фазы

«Поиски не могут продолжаться бесконечно. Если все территории проверены и нет эмоциональной поддержки, люди перестают выезжать и повторно проходить по местам поисков. Но Следственный комитет продолжает заниматься этим делом. Сотрудники опрашивают население, а если появляется новая версия, мы выезжаем на место», — рассказал он.

Убийцу приговорили к пожизненному сроку