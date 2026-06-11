«Позабавимся с твоими дочками»: Он один бросил вызов мафии. Чем закончилась охота на майора милиции, потрясшая весь российский город?
Тольятти, июнь 1993 года. Автозаводский район задыхается от жары. В воздухе смешались запахи раскаленного асфальта, дешевого бензина и цветущей липы. У гостиницы «Жигули» выстроились вишневые «девятки» и черные BMW. Такой набор машин тогда говорил сам за себя. Многие уже считали, что именно они решают, кому принадлежит город. Подробнее о том, что произошло дальше, расскажем в материале «Радио 1».
Последняя встречаВ холле гостиницы пахнет дорогим парфюмом и тревогой. Здесь собрались около семидесяти крепких мужчин в кожаных куртках. Они приехали не на разговор о мелочах. На кону стояли сферы влияния и будущее крупнейшего автозавода страны. Переговоры быстро зашли в тупик. Вскоре вместо слов загремели автоматные очереди. Пули разбили зеркала, изрешетили стойку регистрации и подняли в воздух щепки. Администратор спряталась за ней и побледнела от ужаса. Постояльцы заперлись в номерах и затаились. Люди понимали: эта встреча закончится не для всех.
В самый разгар стрельбы к центральному входу с визгом тормозов подлетела старая патрульная машина. Из салона вышли четверо сотрудников. Среди них был майор Дмитрий Огородников. Высокий, собранный, с жестким взглядом человека, который давно привык к грязной работе угрозыска. В кобуре у него лежал старый ПМ, а в кармане — удостоверение, которое для вооруженных бандитов почти ничего не значило. Но Огородников не стал ждать подкрепления. Он не запросил спецназ и не стал тянуть время. Майор снял пистолет с предохранителя и шагнул в дверной проем, где под светом люстр висел пороховой дым.
Новый геройВ ту ночь преступники отступили. Дело было не в четырех милиционерах. Бандиты увидели в глазах майора то, с чем раньше не сталкивались: полное бесстрашие и решимость идти до конца. Он двигался по холлу и вел ответный огонь. Каждый выстрел бил точно. Подручные и криминальные лидеры выпрыгивали из окон, бежали к черному ходу и бросали оружие. Уже утром весь Тольятти говорил об одном: в городе появился человек, который не берет деньги и не уходит с дороги, когда на него мчится джип с тонированными стеклами.
Простой пареньДмитрий Огородников пришел в органы в 1984 году, сразу после демобилизации. Он был простым парнем и верил в устав, закон и справедливость. К середине девяностых Огородников возглавил отделение по борьбе с организованной преступностью. Его кабинет в ГУВД больше походил на оперативный штаб. На стенах висели схемы связей группировок: «Волговской», «Слоновской», «Купеевской». Он разбирался в их устройстве лучше многих участников этих банд. Дмитрий знал, кто отдавал приказы, кто выполнял работу и на какой «разборке» в 1992 году у киллера заклинило ТТ. Коллеги говорили, что у него была отличная память. Огородников мог с ходу процитировать показания свидетеля пятилетней давности, едва взглянув на фотографию подозреваемого. Но в те годы Тольятти жил по другим правилам. АвтоВАЗ приносил огромные деньги: с конвейера сходили тысячи машин, и криминальные группы забирали заметную часть этого потока. Речь шла о миллионах долларов каждый месяц. Ради таких сумм бандиты убивали без колебаний.
Вышел на следОднажды Огородников вышел на след крупной схемы: с АвтоВАЗа пропали 4000 машин. Сумма ущерба достигла 15 миллионов долларов. Купюры уже разложили по кожаным кейсам и готовили к отправке за границу. Захватом руководил сам майор. Когда он вошел в укрытие, перед ним стояли люди, которые держали в руках огромные деньги. Они предложили ему долю. Такая сумма могла соблазнить кого угодно. Но правоохранитель молча надел на них наручники. Затем он передал государству все изъятые средства, до последнего цента. Для Тольятти тех лет такой поступок казался почти безумием.
Непримиримость полицейскогоНепримиримость Дмитрия к преступному миру распространялась не только на бандитов. Однажды в городском кафе он заметил бойца СОБРа. Тот дежурил у стола, где отдыхал вор в законе. Майор подошел к силовику почти вплотную и при всех спросил: «Ты офицер или кто? Почему охраняешь шестерку?» В зале сразу стало тихо. Даже шум из бара будто исчез. Сотрудник смутился и начал оправдываться. Он сказал, что оказывает платную охрану с разрешения начальства. Люди за столом дернулись к оружию, но Огородников только усмехнулся. Уже через минуту криминальные авторитеты лежали на полу. Их сопровождающие молча жались в стороне. Дмитрий не терпел таких связей и ломал подобные схемы, даже если в них участвовали коллеги.
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Охота на «железного майора»К 1995 году бандиты открыли на Огородникова настоящую охоту. Они быстро поняли: подкупить «железного майора» не выйдет. Давление и угрозы тоже не работали. Тогда преступники решили убрать его. Первый сигнал прозвучал у его машины. Оперативники задержали подозрительную «женщину». Во время досмотра выяснилось, что под париком и платьем скрывался наемный убийца с заряженным пистолетом. Дмитрий сам обезвредил его. Позже на загородной трассе его «десятку» попытались заблокировать две иномарки. Из салонов вышли трое боевиков с монтировками и оружием. Через десять минут все они уже сидели в багажнике. Огородников отвез нападавших в отдел, как самых обычных хулиганов. Третье покушение оказалось самым опасным. Киллер подстерег майора у подъезда и выстрелил в грудь. Пуля калибра 9 мм прошла навылет и задела легкое. Любой другой на его месте потерял бы силы. Но Дмитрий зажал рану рукой, поднялся в квартиру, вызвал скорую и продиктовал приметы стрелка. Уже через две недели он собирался вернуться к работе. После этого случая за Огородниковым окончательно закрепилось прозвище «Железный».
В 1995 году в подъезде застрелили его близкого друга и напарника Сергея Дичанкина. Дмитрий тяжело пережил эту потерю. Но со стороны оставался таким же холодным и собранным сыщиком. Затем угрозы пришли в дом. По телефону звонили люди из криминальной среды. Трубку нередко снимали жена и маленькие дочери. Из динамика звучал спокойный, почти ласковый голос.
«Мы скоро доберемся до твоих девочек, майор. Смотри, чтобы они вернулись из школы», — говорил он.
После этого их жизнь стала кошмаром. Семья постоянно меняла адреса. Они прятались по конспиративным квартирам. Даже во время короткого сна рядом лежал заряженный пистолет. Огородников видел, что опасность подходит все ближе. «Волговская» группировка, самая сильная и беспощадная в регионе, уже приняла решение. Для бандитов это стало вопросом чести. Если Огородников останется жив, значит, город больше не подчиняется им.
Город замер22 мая 2000 года, обычный понедельник. Около полудня Дмитрий ехал по Южному шоссе на своей белой «десятке». Он спешил домой на обед. Возможно, хотел хотя бы ненадолго увидеть жену и детей. У пересечения с улицей Воскресенской его догнали две машины — «двенадцатая» и «пятерка». Из окон сразу показались автоматы. Это было не столкновение, а заранее подготовленное убийство. Нападавшие действовали хладнокровно и точно. Они открыли плотный огонь по машине майора. Даже в эти секунды Огородников не растерялся. Одной рукой он пытался удержать руль. Другой — достал табельный пистолет. Он успел ответить несколькими выстрелами. Но очередь уже разбила боковое стекло и ударила в грудь.
Машина потеряла управление и врезалась в ограждение. После этого убийцы подъехали ближе и добили цель. Когда стрельба закончилась, эксперты нашли в кузове белой «десятки» 28 пулевых пробоин. Выжить в такой атаке было невозможно. Новость о гибели Огородникова быстро разошлась по Тольятти. Город словно замер. Многие восприняли это как конец целой эпохи. На похороны пришли тысячи людей. Среди них были те, кому он помог, те, чьи дела он довел до конца, и даже бывшие противники, которые уважали его за принципиальность. Гроб несли на руках.
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