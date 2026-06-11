11 июня 2026, 04:33

Фото: iStock/Daniel Teemant

Тольятти, июнь 1993 года. Автозаводский район задыхается от жары. В воздухе смешались запахи раскаленного асфальта, дешевого бензина и цветущей липы. У гостиницы «Жигули» выстроились вишневые «девятки» и черные BMW. Такой набор машин тогда говорил сам за себя. Многие уже считали, что именно они решают, кому принадлежит город. Подробнее о том, что произошло дальше, расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последняя встреча Новый герой Простой парень Вышел на след Непримиримость полицейского Охота на «железного майора» Город замер Серьезное расследование

Последняя встреча

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Новый герой

Простой парень

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

Вышел на след

Непримиримость полицейского

«Я помню, что убила, но не помню почему»: мать зарезала маленькую дочку, сожгла квартиру, но осталась безнаказанной. Ужасные подробности

Охота на «железного майора»

«Мы скоро доберемся до твоих девочек, майор. Смотри, чтобы они вернулись из школы», — говорил он.

Фото: iStock/Yuras Igorevich

Город замер

Изнасилование, двойное убийство и свадьба, ставшая последним праздником: жуткая история из Татарстана. Что известно?

Серьезное расследование