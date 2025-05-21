«Работала» с чеченцами и убила родного отца: в эфире шоу «Малахов» первое интервью из тюрьмы внучки экс-мэра Самары Тархова

Екатерина Бельская с бабушкой и дедушкой (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Новый поворот в резонансном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Личности сообщников Екатерины Бельской наконец установлены, и в настоящее время они находятся в международном розыске. В интервью программе «Малахов» внучка экс-мэра заявила, что на преступление её подтолкнули посторонние лица, сыгравшие важную роль в её жизни. Подробности – в материале «Радио 1».
Сообщники Екатерины ТарховойУ Екатерины было два сообщника. Встреча с ними произошла в тусовочном баре Тбилиси. Там она познакомилась с мужчиной и женщиной. Катя всегда выглядела хорошо, было видно, что она из обеспеченной семьи. Эти люди решили получить от нее деньги, предполагают гости студии. В Следственном комитете сообщили, что обоим фигурантам – Светлана Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию предъявлено заочное объявление. В настоящее время они объявлены в международный розыск.
Исповедь Екатерины Тарховой
Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)Подозреваемая в убийстве родных бабушки и дедушки впервые решила рассказать правду о своих пособниках.
«Я знала этих людей на протяжении пяти лет, мой сын играл с их детьми, ночевал с ними. Нельзя было представить, что, ища защиту от своей семьи я наткнусь на убийц. Знаний в криминалистике у меня никогда не было. С бабушкой, когда я разговаривала, ей казалось, что все мои крики души должны быть адресованы психологу. Моя мама очень хороший человек. Мою мать, как и меня, в один момент угробила жизнь. У меня нет больше родных и близких кроме мамы и сына», – заявила Бельская.
Скелеты в шкафу Светланы МетревелиОказалось, что находящаяся в розыске Светлана родом из Самары. Росла она в семье авторитетных грузин. В 90-е годы она работала с чеченцами и была задействована во многих мошеннических схемах и «неоднократно» кидала своих партнеров.
Убийство родного отца
Светлана и Дмитрий Метревели (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Сосед Метревели рассказал журналистам, что Светлана была причастна к убийству отца.
«Она сто процентов замешана в убийстве Тархова. Такая натура у нее. Племянник ее вроде торговал наркотиками, но это слухи», – сообщил Сергей Кишенцов.Он также добавил, что более 35 лет назад Светлана была соучастницей убийства родного отца. Тело мужчины всю зиму семья хранила на балконе, после чего избавилась от него, выбросив в реку. Призналась в убийстве тогда ее мать и Светлана говорила, что помогала вытащить труп. Один год лишения свободы она получила за укрывательство.
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Будущий медик придумал, как избавиться от телПлемянник Светланы является студентом третьего курса медицинского университета. Эксперты студии уверены, именно познания в этой области помогли ему совершить чудовищное преступление вместе с Екатериной. Консьержка дома, где девушка снимала квартиру, Валентина рассказала о Дмитрии.
«Никогда не разговаривал, но приятный, высокий. Он ночевал здесь. У них отношения были как братские, он не проявлял к ней ничего. Выходил и приходил он один, без нее».Бывшая свекровь Екатерины и вовсе не может поверить в причастность девушки к убийству.
«Я не услышала ни одного сожаления об их смерти. Мне жалко Екатерину, что так сложилась ее судьба, она неплохой человек и могла бы устроить свою жизнь достойнее», – заявила она.
Екатерина Бельская с семьей (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Шокирующая версия убийства от матери ТарховойЛюдмила Тархова написала письмо в программу «Малахов», в котором рассказала о колдовстве, которое могло повлиять на поступок дочери.
«За последние годы дочь отравила душу мне и моим родителям. Куда мы только не обращались, в ПДН, полицию. Она считала, что ее брак не сложился из-за меня и денег. Наша жизнь превратилась в ад. В вещах, которые дочь привезла из Израиля, мы нашли чемоданы с тремя свадебными платьями. В подолах платьев были зашиты кости, кусочки кожи, нитки, иголки. На лицо был факт колдовства. Дочь сняла крест, перестала посещать церкви. Накануне всех церковных праздников она словно сходила с ума. И зверское убийство моих родителей произошло в Рождественский пост», – заявила женщина.Сама же Екатерина о магическом воздействии ничего не говорит и всю вину пытается переложить на сообщников.
«Я прошу людей не судить меня строго, я попала в ужасную беду при грамотном влиянии отличных манипуляторов. Люди знали, что у меня сложные отношения с семьей и они сыграли на моих внутренних обидах. Они очень хорошо знали, что я ждала, что мы рано или поздно восстановим отношения с мамой, дедушкой и бабушкой».
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