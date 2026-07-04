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Трагедия, потрясшая всю страну: старшая сестра из-за зависти убила младшую. Почему она не отправилась в тюрьму и что выяснил суд?

Фото: iStock/andriano_cz

В одной российской семье произошла трагедия, вызвавшая широкий резонанс. Во время ссоры совершеннолетняя девушка жестоко расправилась с младшей сестрой, не достигшей 18 лет. Судебное разбирательство привлекло внимание не только тяжестью случившегося, но и итоговым решением: вместо колонии фигурантку направили на принудительное психиатрическое лечение. Главной причиной такого исхода стала экспертиза, установившая тяжелое психическое расстройство. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Что произошло

Следствие пришло к выводу, что конфликт вспыхнул дома. Во время ссоры старшая сестра нанесла младшей множество ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась. После этого нападавшая совершила еще ряд действий, усиливших общественный шок от преступления. С места происшествия она не скрылась. Свою причастность не отрицала.

Что говорили о причине конфликта

В публичном пространстве звучали разные предположения о причинах произошедшего. Наиболее часто говорили о длительном напряжении между сестрами, глубокой обиде, болезненном ощущении собственной несостоятельности на фоне более заметной и общительной родственницы, а также о внутренней замкнутости и зависти. Младшую сестру нередко описывали как яркую и популярную среди сверстников. Предполагалось, что на фоне тяжелого внутреннего кризиса и психического неблагополучия старшая сестра особенно остро воспринимала это сравнение, и это могло стать одним из факторов усиливавшегося конфликта.

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Психическое состояние фигурантки

Во время разбирательства суд изучил медицинские документы и результаты психолого-психиатрической экспертизы. Специалисты указали на хроническое психическое расстройство. По их оценке, в момент нападения девушка не осознавала фактический характер своих действий и не могла полноценно ими управлять. Именно этот вывод стал ключевым для суда.

Почему суд не отправил ее в колонию

Российское право проводит четкую границу между уголовной ответственностью и случаями невменяемости. Если человек из-за тяжелого психического расстройства не понимал смысл своих действий или не контролировал поведение, суд не назначает стандартное наказание. В такой ситуации применяют принудительные меры медицинского характера. Их цель — лечение, наблюдение и снижение опасности для окружающих. По итогам процесса фигурантку направили в психиатрический стационар специализированного типа.
Дарья Осипова

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