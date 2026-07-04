04 июля 2026, 03:11

Фото: iStock/andriano_cz

В одной российской семье произошла трагедия, вызвавшая широкий резонанс. Во время ссоры совершеннолетняя девушка жестоко расправилась с младшей сестрой, не достигшей 18 лет. Судебное разбирательство привлекло внимание не только тяжестью случившегося, но и итоговым решением: вместо колонии фигурантку направили на принудительное психиатрическое лечение. Главной причиной такого исхода стала экспертиза, установившая тяжелое психическое расстройство. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что произошло Что говорили о причине конфликта Психическое состояние фигурантки Почему суд не отправил ее в колонию

Что произошло

Что говорили о причине конфликта

Десять лет ужаса за стенами детдома: учитель усыновлял детей, скрывал преступления, а директор молчала. Почему наказания дождались не все?

Психическое состояние фигурантки

Почему суд не отправил ее в колонию