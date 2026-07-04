Трагедия, потрясшая всю страну: старшая сестра из-за зависти убила младшую. Почему она не отправилась в тюрьму и что выяснил суд?
В одной российской семье произошла трагедия, вызвавшая широкий резонанс. Во время ссоры совершеннолетняя девушка жестоко расправилась с младшей сестрой, не достигшей 18 лет. Судебное разбирательство привлекло внимание не только тяжестью случившегося, но и итоговым решением: вместо колонии фигурантку направили на принудительное психиатрическое лечение. Главной причиной такого исхода стала экспертиза, установившая тяжелое психическое расстройство. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что произошлоСледствие пришло к выводу, что конфликт вспыхнул дома. Во время ссоры старшая сестра нанесла младшей множество ножевых ранений. От полученных травм девушка скончалась. После этого нападавшая совершила еще ряд действий, усиливших общественный шок от преступления. С места происшествия она не скрылась. Свою причастность не отрицала.
Что говорили о причине конфликтаВ публичном пространстве звучали разные предположения о причинах произошедшего. Наиболее часто говорили о длительном напряжении между сестрами, глубокой обиде, болезненном ощущении собственной несостоятельности на фоне более заметной и общительной родственницы, а также о внутренней замкнутости и зависти. Младшую сестру нередко описывали как яркую и популярную среди сверстников. Предполагалось, что на фоне тяжелого внутреннего кризиса и психического неблагополучия старшая сестра особенно остро воспринимала это сравнение, и это могло стать одним из факторов усиливавшегося конфликта.
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