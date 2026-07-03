Обвиняемую по делу о нападении на сотрудника ДПС в Москве отправили под домашний арест

03 июля 2026, 13:08

Суд в Москве назначил девушке домашний арест по делу о нападении на гаишника

Фото: istockphoto/AMilkin

Басманный районный суд столицы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста несовершеннолетней фигурантке дела о вымогательстве, совершенном группой лиц в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.