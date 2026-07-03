Обвиняемую по делу о нападении на сотрудника ДПС в Москве отправили под домашний арест
Басманный районный суд столицы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста несовершеннолетней фигурантке дела о вымогательстве, совершенном группой лиц в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
16-летней девушке предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), пишет Агентство городских новостей «Москва». Свою вину она не признала.
По версии следствия, инцидент произошел 28 июня на улице Маросейка. Злоумышленники организовали инсценировку дорожно-транспортного происшествия с целью вымогательства денег у водителя.
Согласно отведенным ролям, несовершеннолетняя участница группы спровоцировала столкновение с автомобилем, переходя дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого двое ее сообщников потребовали от водителя десять тысяч рублей, угрожая в случае отказа вызвать сотрудников ДПС и создать для него негативные последствия.
Водитель обратился в правоохранительные органы. Прибывший на место инспектор ДПС попытался пресечь противоправные действия, однако двое молодых людей применили к нему насилие, оскорбили сотрудника и умышленно повредили видеорегистратор, чтобы лишить возможность зафиксировать их действия, после чего скрылись с места происшествия.
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