«Брат нес ее на руках, рыдая взахлеб»: зверское изнасилование двухлетней Мирославы потрясло Чапаевск. Детали дела и суд над педофилом

01 июля 2025, 19:33

Фото: istockphoto/ ker_vii

11 августа 2024 года в небольшом городке Чапаевск Самарской области произошло чудовищное преступление, потрясшее всю Россию. Двухлетняя Мирослава была зверски изнасилована и убита своим соседом — ранее судимым 36-летним Сергеем Ващенко. Девочка скончалась от несовместимых с жизнью травм, а ее семья осталась в невыносимой боли. Несмотря на первоначальные признания, подсудимый впоследствии отказался от показаний, но суд все же вынес суровый приговор. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Бедная, доверчивая семья Чудовищное преступление Следствие и суд



Бедная, доверчивая семья

Чудовищное преступление

Фото: istockphoto/ Edgar



«Брат нес ее на руках, рыдая взахлеб. Племянница еще была жива. Брат положил ее на постель, плакал, просил не умирать и держаться. Малышка успела схватить его за палец ручкой и закряхтеть. Она держалась за брата, пока не приехала скорая и не забрала ее», – писала в соцсетях тетя погибшей девочки.

Следствие и суд