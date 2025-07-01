«Брат нес ее на руках, рыдая взахлеб»: зверское изнасилование двухлетней Мирославы потрясло Чапаевск. Детали дела и суд над педофилом
11 августа 2024 года в небольшом городке Чапаевск Самарской области произошло чудовищное преступление, потрясшее всю Россию. Двухлетняя Мирослава была зверски изнасилована и убита своим соседом — ранее судимым 36-летним Сергеем Ващенко. Девочка скончалась от несовместимых с жизнью травм, а ее семья осталась в невыносимой боли. Несмотря на первоначальные признания, подсудимый впоследствии отказался от показаний, но суд все же вынес суровый приговор. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Бедная, доверчивая семья
Двухлетняя Мирослава жила в частном доме на окраине Чапаевска вместе с матерью, бабушкой и дядей. Семья едва сводила концы с концами, а их двор, не огороженный забором, всегда оставался открытым для посторонних. Мать девочки, Юлия Прокаева, трудилась оператором на складе Ozon, а за малышкой чаще всего присматривала бабушка — Светлана Ножникова.
Рядом жил 36-летний Сергей Ващенко. Местные знали его как неадекватного и склонного к пьянству мужчину, но Светлана, по доброте душевной, относилась к нему по-соседски. Когда родная сестра выгоняла Сергея из дома, бабушка Мирославы пускала его переночевать, кормила, а он в благодарность помогал по хозяйству — колол дрова, носил воду.
Однако Ващенко был не просто пьяницей — он состоял на учете у психиатра и имел судимость. Несмотря на предостережения односельчан, Светлана продолжала ему доверять. В тот страшный день он пришел к ним пьяным, и бабушка, хоть и велела ему уйти, вскоре отвлеклась на домашние дела, а Мирослава попала в поле зрения монстра.
Чудовищное преступление
Ващенко уволок малышку в стоявший рядом заброшенный дом. Там он совершил над ребенком насилие, а затем жестоко избил металлической решеткой. По словам следователей, тело девочки было изуродовано до неузнаваемости — множественные переломы, размозженные мягкие ткани, страшные повреждения головы.
Пропажу ребенка заметили почти сразу — не прошло и пяти минут, как бабушка с дядей бросились на поиски. К ним быстро присоединились и соседи. Чудовищнее всего, что в этих поисках участвовал сам убийца. Лишь несколько минут назад расправившийся с ребенком Ващенко «случайно обнаружил» истерзанную, но еще живую девочку в том самом заброшенном доме.
«Брат нес ее на руках, рыдая взахлеб. Племянница еще была жива. Брат положил ее на постель, плакал, просил не умирать и держаться. Малышка успела схватить его за палец ручкой и закряхтеть. Она держалась за брата, пока не приехала скорая и не забрала ее», – писала в соцсетях тетя погибшей девочки.
Мирославу успели доставить в больницу, где несмотря на усилия врачей малышка скончалась.
Следствие и суд
Сергея Ващенко задержали в тот же день, когда он совершил свое чудовищное преступление — 11 августа 2024 года. После зверского убийства двухлетней Мирославы преступник попытался скрыться, но его быстро вычислили благодаря показаниям очевидцев и следам на месте преступления.
На следствии убийца сначала признал свою вину, но уже на следующий день полностью отказался от своих показаний. Он пытался переложить ответственность на мать ребенка, утверждал, что ничего не совершал, хотя против него говорили все собранные доказательства. Экспертиза подтвердила, что, несмотря на сильное алкогольное опьянение в момент преступления, Ващенко полностью отдавал отчет своим действиям.
В зале суда подсудимый вел себя вызывающе. Он игнорировал вопросы, а его адвокаты пытались оспорить даже неопровержимые улики — результаты ДНК-экспертиз и показания десятков свидетелей. Такое поведение только усилило возмущение общественности.
22 мая 2025 года Самарский областной суд вынес окончательный вердикт — пожизненное лишение свободы. Первые шесть лет Ващенко проведет в тюрьме, затем будет переведен в колонию особого режима. Судья подчеркнул, что при вынесении приговора учитывались особая жестокость преступления, предыдущие судимости подсудимого (включая убийство) и полное отсутствие раскаяния.