Проник в дом, избил и взял в заложники: суд решил судьбу напавшего на незнакомую пенсионерку россиянина
В Омске направили на лечение 48-летнего местного жителя, который ворвался в дом 76-летней женщины, избил ее и взял в заложники. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, все произошло в мае 2025 года на проспекте Менделеева. Мужчина в неадекватном состоянии проник в квартиру незнакомой пенсионерки, удерживал ее и применял к ней силу. Крики хозяйки услышали соседи и вызвали полицию.
В ходе следствия фигуранту провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она подтвердила наличие у него психического расстройства, из-за которого он не мог руководить своими действиями, осознавать их физический характер и общественную опасность.
Суд постановил отправить мужчину на принудительное лечение в стационар специализированного типа.
Читайте также: