Проник в дом, избил и взял в заложники: суд решил судьбу напавшего на незнакомую пенсионерку россиянина

28 мая 2026, 09:37

Жителя Омска, удерживавшего пенсионерку в ее квартире, отправили на лечение

В Омске направили на лечение 48-летнего местного жителя, который ворвался в дом 76-летней женщины, избил ее и взял в заложники. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.